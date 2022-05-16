Петербург распродают по кусочкам: помощники губернатора Беглова Захватовы могут участвовать в продаже должностей глав районов

Братья Захватовы, известные в Петербурге, как "кошельки Беглова" или "смольнинские решалы", вновь были заподозрены в торговле своими связями с губернатором города. На этот раз они могут иметь отношение к затянувшемуся процессу назначения новых глав районов Петербурга.

После осенних выборов-2021 половина должностей глав районов в Петербурге остаются вакантными на протяжении долгого времени. Градоначальник не спешит с назначением новых глав, а районы функционируют в режиме работы "исполняющих обязанностей". Значительное затягивание процесса связывают с теневым "бизнесом" братьев Захватовых, которые могут быть вовлечены в фактическую торговлю перспективными должностями районных управленцев.

Бегловская стабильность

Сегодня против России введены беспрецедентные санкции со стороны ряда западных стран в связи с проводимой спецоперацией ВС РФ на Украине. С ростом цен на товары, инфляцией и дефицитом столкнулись многие россияне.

Однако далеко не все испытывают трудности в этот непростой период. Например, петербургские олигархи Захватовы, связываемые непосредственно с действующий губернатором Петербурга Александром Бегловым, чувствуют себя более чем комфортно.

В декабре прошлого года на страницах издания Politonline вышло резонансное расследование об этой семье, чей глава является близким другом градоначальника еще с начала 90-х годов. Они были однопартийцами в "Единой России" и занимали руководящие должности. Сообщалось, что губернатор не раз мог способствовать улучшению финансового положения семьи Захватовых, используя свое положение.

Из расследования стало известно, что семья фактически владеет целым автопарком элитных автомобилей, большинство которых зарегистрировано на компанию ООО "Автолига". Причем у многих машин имеются дорогие "красивые" номера. Примечательно, что элитные автомобили Захватовых уже попадали в поле зрения общественности. Например, в одной из групп во "ВКонтакте" участник пожаловался на водителя автомобиля Mercedes S350 2014, который совершил опасный маневр, спровоцировав ДТП, и скрылся с места происшествия. При проверке номеров автомобиля выяснилось, что им фактически владеет один из сыновей Захватова-старшего — Андрей.

После обнародования информации о целом элитном автопарке на Mercedes S350 оперативно поменяли номера. Последняя "обновка" у элитной иномарки произошла не так давно — теперь, согласно базам штрафов ГИБДД, на него зарегистрирован номер М334НУ198. Либо фактический владелец имел возможность просто поменять дорогостоящий автомобиль.

Примечательно, что автовладелец продолжает регулярно и злостно нарушать ПДД, о чем однозначно говорят зафиксированные на данный номер штрафы.

Штраф от ГИБДД

Штраф от ГИБДД

Так, предположительно находящийся за рулем Андрей Захватов недавно был запечатлен во время движения на скорости 136км/ч в черте города.

Фото видеорегистратора

Напомним, изначально автомобиль мог похвастаться "блатным" номером О019РР98, однако после поднявшейся в СМИ шумихи он был заменен на более неприметный Р308ОО198.

Предположительно это было сделано для того, чтобы замять поднявшуюся информационную волну, вынесшую на свет факты роскошной жизни Захватовых. Цель нынешней смены номеров на элитном автомобиле может быть идентична — попытка "затеряться" в информационном шуме. Особенно это актуально сейчас, когда информация о новом "теневом бизнесе" братьев Захватовых появилась в Сети.

Почем нынче глава района?

Оба сына главы семейства Захватовых Александра, Игорь и Андрей, также тесно связаны с губернатором Петербурга Бегловым.

Старший Игорь ранее возглавлял попечительский совет молодёжной организации "МИР", которая на удивление часто выигрывала крупные гранты. Также его не единожды замечали в кампании самого Беглова и других видных политических деятелей. Младший Андрей с конца 2017 года и до недавнего времени трудился специалистом 1-й категории отдела экономического развития и государственного заказа в администрации Петроградского района.

Затем оба ушли "в серую зону" и смогли в полной мере воспользоваться приобретенными связями и начать крайне выгодный теневой "бизнес" по организации негласных встреч интересантов от предпринимателей с градоначальником для возможности договориться тет-а-тет. Сообщалось, что организация таких встреч оценивается в среднем в 300 тысяч рублей. Из-за этого братьев в кулуарах Смольного и в бизнес-среде прозвали "кошельками Беглова" или "смольнинскими решалами".

Сегодня предприимчивые братья тоже стараются идти в ногу со временем и масштабировать свой "бизнес". Так, по сообщениям Телеграм-каналов, братья могут иметь отношение к продаже должностей петербургских глав районов.

После прошедших осенью 2021 года выборов в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга на протяжении полугода половина районов города оставалась без глав. Эту коллизию связывали с последовавшими за выборами ротациями и перестановками, как, например, было в Колпинском районе, где экс-главой являлся Анатолий Повелий, назначенный на должность вице-губернатора Петербурга.

Были и другие более неоднозначные причины задержек в назначениях. Например, в Калининском районе, где являвшийся главой Иван Громов сначала уволился с должности, не проработав на ней и месяца, а на следующий день был задержан по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Экс-чиновнику вменяли хищение более 150 млн рублей на посту главы комитета по информатизации, который он ранее занимал.

Однако есть и другие причины глубокой неопределенности в необходимых назначениях. В Петербурге действует своя особая система выбора руководства, не зависящая от мнения депутатов. Решение принимает лишь один человек — губернатор, чей пост сейчас занимает Александр Беглов. Именно он в прошлом месяце наконец назначил глав в Выборгском, Калининском и Колпинском районах. Центральный и Пушкинский же остаются "без хозяина" и функционируют за счет временно исполняющих обязанности чиновников.

Примечательно, что оба эти района являются одними из самых перспективных в плане выделения бюджетных средств. На Центральный район, богатый объектами культурного наследия и отличающийся огромной стоимостью земли, в 2022 году должны выделить 102 млрд бюджетных рублей. На Пушкинский же район, с перспективными стройками, выгодными федеральными инвестициями, мусоросортировочными станциями, выделено 120 млрд рублей на текущий год.

Как сообщает ТГ-канал "Проект Сканер", должности на таких "вкусных" местах стоят внушительных денег. Для того, чтобы побороться за главенство в Центральном районе, придется запастись не менее, чем 135 млн рублей, а пост главы Пушкинского района расценивается в 130 млн. В целом же стоимость "главенства" над районами Петербурга на сегодняшний день оценивается от 100 до 140 млн рублей.

Сделки проводят, предположительно, те самые братья Захватовы, у которых уже есть внушительный опыт взаимодействия с губернатором напрямую по негласным финансовым вопросам. При этом Андрей Захватов непосредственно отвечает за поступление платежей от "клиентов" и получает денежные средства.

Именно этим можно объяснить затягивание процессов назначения новых глав районов — далеко не всем по карману сегодня такая роскошь, да и перевод средств непосредственно исполнителям от потенциального интересанта наверняка вызывает определенные трудности. Ведь такие внушительные суммы не хранятся в наличных купюрах, а находятся на счетах, причем нередко иностранных, часть из которых была заморожена в связи с западными санкциями по отношению к российскому бизнесу, а часть — ограничена в связи с отключением ряда банков от международной системы SWIFT.

Сколько времени одних из самых привлекательных районов для возможного расцвета коррупции придется ждать своих новых "хозяев", одобренных Бегловым, неизвестно. Однако можно резюмировать, что власти Петербурга окончательно перестали стесняться теневых махинаций и распродают город практически в открытую, не учитывая потребности и нужды простых петербуржцев.