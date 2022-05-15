Станет ли фестиваль корюшки-2022 в Петербурге последним?

В Петербурге 15 мая завершится фестиваль корюшки. В этом году популярный деликатес отличался высокой стоимостью и дефицитом, спровоцированным массовым выбросом в городские водоемы вредных химикатов и реагентов. Чем еще запомнился уходящий праздник корюшки — читайте в нашем материале.

Ежегодный фестиваль корюшки в Петербурге давно стал отдельной городской традицией. Праздник связан с идущей на нерест рыбой, который начинается по весне. Выловленную корюшку продают как частные предприниматели в лотках у домов, так и на различных тематических праздниках. В 2022 году фестиваль выделился не только выросшими в разы ценами, но и дефицитной рыбой. Экологи связали это с большим количеством реагентов и химикатов, которые коммунальные службы сбрасывали этой зимой в водоемы Северной столицы.

Праздник рыбы

На берегу Петропавловской крепости 14 и 15 мая прошел фестиваль корюшки. В программе отмечалось, что мероприятие стартует в 11 утра, однако, по сообщениям гостей, раньше 12 на площадки не пускали. Причин задержки организаторы праздника не объяснили.

Гостей также удивила цена на корюшку — за 170 грамм жареной рыбы просили 300 рублей. Впрочем, цены на деликатес по городу также оставались высокими — 700 рублей, хотя еще в 2021 году тот же объем можно было приобрести за 350 рублей (для мелкого и среднего размеров рыбы).

Что говорят экологи

Дефицит и дороговизна корюшки на городских прилавках объясняется сокращением ее популяции после минувшей зимы. Специалисты уверены, что массовую гибель рыбы спровоцировал коммунальный кризис, когда вместо уборки снега сотрудники коммунальных служб сбрасывали его в реки. Примечательно, что губернатор Александр Беглов зимой заявлял, что в Петербурге нет инцидентов сброса осадков в водоемы, хотя в социальных сетях имеются многочисленные видеоопровержения слов градоначальника.

Глава движения "Экология" Георгий Каванесян отмечал, что сброшенный реагентный снег приводит к гибели не только молодой корюшки, но и ее икры. Помимо химикатов, в воду попадают частицы дорожной пыли, которые не дают рыбе нормально дышать.

"Грязный снег в первую очередь как механическое загрязнение воздействует. Вся эта пыль, которая идет вместе со снегом, все эти микроскопические частицы, которые есть в воздухе, облепляют икру и приводят к ее гибели. Это может привести к асфиксии, рыба все это вдыхает и не может дышать. Наиболее подвержены этому икра и молодь", — заявил эксперт.

Глава Зеленого Креста Юрий Шевчук также делал неутешительные прогнозы. Он отмечал, что корюшка может исчезнуть уже через 15-20 лет, если Смольный не установит жесткий контроль над работой коммунальщиков.

"Лет через 15-20 корюшки не будет вообще, я об этом уже предупреждал. Да и вообще рыбы, той, которую вылавливают, а не той которую выращивают, тоже очень в скором времени не будет, потому что вылавливают больше, нежели рыба успевает восстанавливаться", — заявил Шевчук.

Лидер экологического волонтерского общественного движения "Город Первых" Данила Шестаков объяснял, что, согласно новым правилам, убранный снег должен вывозить на специальные бетонированные площадки. Если не соблюдать эти условия, Петербург может в скором времени лишиться корюшки, уверен он.

"По новым требованиям вывоз снега из городов должен производиться на специальные бетонированные площадки. Сбрасывать его в реки недопустимо, потому что попадают реагенты в воду, страдает флора и фауна", — заявлял активист.

Неутешительный прогноз

Специалисты сходятся во мнении, что в скором времени корюшка может исчезнуть из петербургских водоемов. Первые признаки прослеживаются уже сейчас: выросшие в разы цены и дефицит рыбы на прилавках.

Продаваемая корюшка также вызывает вопросы. Из-за массового сброса химикатов и реагентов выловленная рыба должна проходить температурную обработку, в противном случае она непригодна для пищи. Сообщалось, что в партии рыбы, выловленной в Финском заливе, были обнаружены личинки червей, причины появления которых пока не ясны. СМИ сообщали о корюшке из водоемов Стрельны и инфицированной рыбе на рынке в Тосно. Из-за потенциальной опасности профильные ведомства не рекомендуют покупать корюшку с рук у рыбаков и в неустановленных местах.

Сброс химикатов в городские водоемы, тем временем, проходил по причине отсутствия контроля работы коммунальщиков со стороны Смольного. Если губернатор Беглов его так и не обеспечит, то в ближайшем будущем жители Северной столицы могут полностью лишиться полюбившегося им праздника.