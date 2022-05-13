Новая жизнь петербургских промзон, приспособленная "для жизни"

Понятие "рекультивация" морально устаревших промышленных территорий в России обычно носит чисто формальный характер — либо помещение переоборудуется, либо здание сносится и на том же фундаменте возводится новое. Однако в такие моменты нужно обращать внимание на то, что будет возведено на месте бывшего гаражного кооператива или завода…

С понятием "рекультивация промышленной зоны" россияне впервые встретились в конце девяностых — начале нулевых годов 21-го столетия. Заводы простаивали и становились никому не нужными, оборудование сдавалось чуть ли не в металлолом, а на месте бывших оборонных предприятий возникали рынки и торговые центры. При этом Санкт-Петербург и Москва в этом плане просто задавали "модный тренд", такие "рекультивации" происходили по всей России.

Уже позже пришла мода на строительство огромных жилых комплексов на месте бывшего завода или фабрики. Так почти в центре Москве внезапно возникли тысячи квадратных метров, бывшие когда-то заводами ЗИЛ и АЗЛК, а в Санкт-Петербурге "обрастают" жилимы домами ранее полностью промышленные набережные. Например, недавно ранее полностью промышленная улица Уральская на Васильевском острове превратилась в элитный жилой квартал, причем с разными владельцами.

Однако экологи и общественники относятся к такой реновации промышленных зон с большим скепсисом. Во-первых, рекультивация должна проходить полный цикл — земли, использовавшиеся когда-то в том числе и для размещения вредных производств должны быть пригодны для проживания, должна быть проведена полная замена коммуникаций и так далее. Во-вторых для полной трансформации заводской территории в жилую необходимо проектировать, а значить и видоизменять окружающую инфраструктуру — например в одночасье запустить метро или любой другой вид общественного транспорта в район Свердловской набережной или той же Уральской улицы не получится, а действующая инфраструктура будет подвергаться дополнительной нагрузке.

Ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге можно считать концепцию компании "Мегалайн" по изменению бывшей промзоны "Горская", расположенной вблизи одноименной железнодорожной станции в поселке Лисий Нос.