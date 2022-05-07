Первым делом – девелоперы: в Смольном лоббируют уничтожение памятников архитектуры

На протяжении долгого времени Петербург славился своими традициями и богатой историей. Именно поэтому его называют культурной столицей и "Северной жемчужиной" России. Однако в последние годы в Петербурге сложилась крайне тревожная практика планомерного уничтожения важных объектов культурного наследия. Главным интересантом данного губительного процесса может быть команда действующего губернатора Александра Беглова, лоббирующая на всех уровнях городского управления интересы частного бизнеса.

С приходом к власти градоначальника, расставившего на все ключевые должности лояльных к нему чиновников, в Петербурге практически не осталось тех, кто готов отстаивать интересы горожан и сохранить культурный облик города. И даже тем, кто готов отстаивать интересы культурной столицы, коррупционная "машина" регулярно "вставляет палки в колеса".

Комитет по уничтожению ОКН

"Порочной практикой" назвал депутат Заксобрания и представитель партии "Яблоко" Борис Вишневский сложившуюся в последние годы ситуацию с неприкрытым противодействием со стороны органов исполнительной власти попыток сохранения исторических и ценных зданий Петербурга. Такое мнение депутат высказал в ходе "правительственного часа" в ЗакСе.

Депутат отметил, что органы исполнительной власти, в первую очередь КГИОП, регулярно закрывают глаза на факты откровенных фальсификаций с документами при выдаче разрешений на снос исторических зданий. В стремлении пролоббировать интересы застройщиков Смольный все больше отворачиваются от чаяний петербуржцев.

В пример Вишневский привел два вопиющих случая за последнее время. Это скандалы вокруг Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском Острове и Бань Якимова на Петроградской стороне.

В первом случае речь идет о здании, построенном в 1854 году, что подразумевает его полную защиту от уничтожения как объекта дореволюционной постройки. Однако тот факт, что Манеж лейб-гвардии Финляндского полка в 1930-м году был перестроен под хлебозавод, а еще тридцать лет спустя в здании надстроили второй этаж, позволил Госстройнадзору в конце 2020 года выдать разрешение на строительство нового жилого комплекса на его месте.

Градозащитники и активисты много лет сражались за здание, объективно доказывая несостоятельность версии о годе его возведения. Однако история закончилась плачевно — утром 8 апреля, на следующий день после отмены Городским судом Петербурга решения о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на месте здания манежа, фасады здания были снесены строительной техникой. Градозащитники пытались остановить разрушение памятника архитектуры, в том числе посредством подачи заявления в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о признании здания выявленным объектом культурного наследия, чтобы тем самым остановить работы на время его рассмотрения, однако, увы, не успели.

Манеж лейб-гвардии Финляндского полка

Аналогичная ситуация сложилась и в случае с Банями Якимова на Петроградской стороне. По документам постройка является послереволюционной и не имеет исторической ценности, однако до 2012 года корпуса бывших бань считались историческими. Суд дважды накладывал запрет на снос зданий, признавая целостность конструкций и отсутствие угроз обрушения, однако это не остановило компанию застройщика "Пегас", в середине апреля перешедших от слов к делу.

Благодаря усилиям активистов процесс удалось остановить, однако историческому архитектурному памятнику успели нанести значительный ущерб.

Бани Якимова

Объединяет эти два вопиющих случая то, что комитет, призванный защищать и оберегать объекты культурного наследия Петербурга закрыл глаза на доводы независимых экспертов, признавших оба скандальных здания дореволюционными. При этом КГИОП выдал разрешительные документы на снос этих зданий, не озаботившись мнением петербуржцев и фактически соглашаясь с явной фальсификацией в документах.

Вклад КГА в разрушение Петербурга

Заключение о результатах общественных обсуждений

Немалый вклад в процессы уничтожения культурного наследия внес и Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА).

За период с 2015 года по конец 2021 года город безвозмездно утратил 77 исторических зданий, таких как спортивный комплекс СКК, дом при канатной фабрике Гота, флигель дома Е. Никанорова и многие другие.

Как раз в этот период пост главы КГА занимал Владимир Григорьев, впоследствии перешедший на формальную нерегламентируемую должность спецпредставителя губернатора.

На занимаемой должности Григорьев неоднократно демонстрировал свое полное безразличие к сохранению архитектурных памятников культуры Петербурга. Более того, в СМИ отмечали, что деятельность КГА могла быть направлена на достижение личных целей Григорьева. Причем его назначение на новую должность многие называют номинальной, по данным СМИ Григорьев до сих пор может сохранять неформальное управление комитетом, с возможностью взаимовыгодно работать с дружественными застройщиками.

Например, осенью прошлого года в скандальной истории с очередным сносом исторического здания на Рижском проспекте, было замечено некое архитектурное бюро "Проектная культура", которое разрабатывало проект нового ЖК общей площадью в 48 000 квадратных метров на месте ОКН для компании Setl Group. Примечательно, что ранее данное бюро имело другое название — ООО "Владимир Григорьев и партнеры", а ее собственником был вице-глава КГА. Номинальная смена руководителя на некоего Сергея Серебрянного произошла в 2015 году в связи с назначением Григорьева на должность в градостроительном комитете. Отмечают, что Григорьев продолжил влиять на работу и решения КГА в интересах Смольного и губернатора Беглова.

Всего же за все время, проведенное Григорьевым на должности главы КГА, сумма его активов составила 367 млн рублей. К такому немалому пополнению личного бюджета могла привести скандальная история с межеванием территории производственной зоны "Каменка" в поселке Левашово Выборгского района. В конце прошлого года на сайте администрации Петербурга был выложен документ о результатах общественных слушаний по данному вопросу. Примечательно, что само заключение было датировано 29 октября 2021 года. Но в тексте указано, что общественные обсуждения проводились в период с 9 сентября по 3 ноября 2021 года, то есть итоги были подведены еще за неделю до официального окончания слушаний.

С уходом с должности Григорьева ситуация в КГА не изменилась, что лишний раз может служить подтверждением сохранения его влияния на данный комитет в интересах Смольного и губернатора Беглова.

На сегодняшний день КГА находится под управлением Юлии Киселевой, аффилированной с петербургским градоначальником. Ее фамилия стала широко известна еще в 2019 году, когда за якобы плохую уборку снега и наледи в районах ряд глав потеряли свои должности, в том числе и Киселева, на тот момент являвшаяся главой Василеостровского района. Однако назвать данное событие "наказанием" можно с большой натяжкой, ведь все снятые главы получили выгодные предложения о работе в правительстве на должности зампредседателей различных комитетов. Примечательно, что ранее с 2008 по 2013 год она уже занимала должность председателя Комитета по градостроительству.

"Ручной" ЗакС и развал градозащитных организаций изнутри

Повлиять на сложившуюся ситуацию в интересах сохранения культурного наследия Петербурга ранее могли депутаты законодательного собрания. Однако и здесь было сделано все для устранения возможных препятствий в полном контроле над всей градостроительной политики Петербурга и обслуживания интересов крупных девелоперов.

Так, накануне выборов в новый созыв ЗакСа, принятие важнейшего для развития города документа Генплана Петербурга искусственно оттягивалось. В старом составе находились нелояльные и критикующие деятельность Смольного депутаты, тогда как новый оказался полностью подконтролен Беглову и "вычищен" от несогласных с его политикой.

Новый лояльный состав уже согласился с предложением губернатора о проведении слушаний по градостроительной документации в формате "онлайн" до конца года. Продление непубличного формата слушаний фактически закрывает для петербуржцев возможность высказывать свое мнение. Более того, новые поправки подразумевают сокращение обсуждений до одного месяца, что неминуемо приведет к некоей "скомканности" процессов в ущерб интересам Петербурга.

В данном случае интересы влиятельных девелоперов были также поставлены выше мнения простых петербуржцев, которым теперь все чаще придется наблюдать за уничтожением культурного облика Петербурга.

Единственной возможностью противостоять подобного рода зачистке города от ОКН, на месте которых оперативно вырастают новые ЖК и торговые центры, далеко не всегда отвечающие общей стилистике того района, где они строятся, остаются гражданские градозащитные организации. Однако и в этой сфере в Петербурге наблюдаются серьезные проблемы.

Недавно разразился скандал вокруг петербургского Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). На сегодняшний день оно является одним из самых активных в вопросах сохранения культурно-исторического наследия Северной столицы.

В феврале текущего года бывший зампред организации Антон Иванов, которого связывают с КГИОПом, лишился своей должности по причине отказа "от предоставления председателю совета и президиуму финансовой (бухгалтерской) и иной отчетности регионального отделения; распоряжение финансовыми средствами вне финансового плана, утвержденного президиумом; отказ от исполнения решений, коллегиально принятых президиумом; регулярное принятие единоличных решений по вопросам деятельности регионального отделения; фактическое демонстративное самоустранение от конструктивного взаимодействия с председателем совета и президиумом".

Предположительно интересанты в Смольном через Иванова осуществляли свою "подрывную" деятельность, направленную на создание помех в работе ВООПИиК.

В успешном функционировании организации не заинтересован ни Смольный, ни лично губернатор Александр Беглов, систематически игнорирующий ежеквартальные встречи с ее представителями. СМИ сообщали, что несмотря на просьбы членов организации о встрече с Бегловым, последняя состоялась в ноябре прошлого года.

В вопросах уничтожения культурного наследия в виде памятников архитектуры Петербурга прослеживается прямой интерес команды Смольного и самого губернатора Северной столицы. Освобождая поистине бесценные площади от ОКН под строительство очередного ЖК или торгового центра, комитеты напрямую обслуживают интересы крупных девелоперов, игнорируя мнение петербуржцев.

Вероятно, данные процессы служат действенными инструментами для обогащения петербургской политической элиты во главе с губернатором Александром Бегловым.

Объем строительного рынка среди девелоперов, работающих в Санкт-Петербурге и ЛО оценивается в 580млрд рублей, а суммы "откатов" могут достигать 7% от выручки, что составляет 40,6млрд рублей. Ради такого солидного "куша" благодаря четко выстроенному Смольным коррупционному механизму сегодня безвозвратно уничтожаются неповторимые и бесценные памятники петербургской архитектуры.