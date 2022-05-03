Беглов прикрывается декларацией, пока Петербург продолжает тонуть в коррупции и лоббизме

Опубликованная губернатором Александром Бегловым декларация не придает петербургскому градоначальнику открытости и политических очков. Это связано с тем, что в Петербурге продолжают работать его функционеры по так называемой "курортной мафии". Под контролем из приближенных к Беглову выходцев из администрации Курортного района сегодня находится практически весь город, что дает им возможность для обогащения.

3 мая стало известно, что Беглов заработал 4,4 млн рублей за год, а его супруга — 11,7 миллиона. Соответствующая декларация была размещена на сайте Смольного. В документе указано, что в собственности губернатора есть три земельных участка, половина жилого дома площадью 120 квадратных метров, квартира на 150 квадратных метров и гараж. Также в его пользовании числится квартира на 106 квадратных метров.

Во владении супруги Беглова имеется земельный участок площадью почти 1000 квадратных метров, жилой дом 61 квадратный метр, четыре квартиры и гараж. Женщина ездит на Mercedes-Benz E класса, тогда как у самого главы Северной столицы автомобиля нет.

Декларировать имущество и доходы всех чиновников обязывает закон. В случае с отчетностью Беглова нет ничего яркого и примечательного, однако все лояльные к Смольному СМИ распространили эту новость с уклоном на якобы открытость и строгую подотчетность градоначальника. Более того, в 2019 году в преддверии губернаторских выборов Беглов заявлял о репутации политического деятеля, незамеченного в коррупционных скандалах. По факту же, как заметили СМИ, деятельность на посту главы региона позволила ему заранее подготовить себе "золотой парашют", а ближайшему окружению — получить доступ к источникам городских ресурсов.

В действительности инциденты с предполагаемой коррупцией бросают тень на декларацию губернатора Петербурга. Всему виной лоббизм интересов лояльного к Смольному предпринимательского сектора. В качестве примера можно вспомнить историю с бизнесменом Вагифом Мамишевым — по версии журналистов, он имеет связи в окружении Беглова, а также личных ставленников в администрациях районов и комитетах правительства. Некоторые инвестиционные проекты, под которые Мамишев или его приближенные получали недвижимость, привели к тому, что Петербург потерял минимум 2,7 млрд рублей. Утверждалось, что росту влияния миллиардера поспособствовал сам Беглов.

Другой пример неприкрытой коррупции — прямая связь Александра Беглова и его теневых помощников с Маргаритой Рудаковой, называемой в прессе "серым кардиналом Петербурга" и самым влиятельным человеком во властных структурах города. Именно она в прошлом курировала самые коррумпированные сферы Северной столицы — здравоохранение и ЖКХ.