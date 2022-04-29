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Автор Ольга Лазарева

Как петербургский Беглов борется с российскими патриотами

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов возможно делает всё, чтобы его город оправдывал звание либеральной столицы России. Закрашиваются патриотические граффити, чиновникам чуть ли не в приказном порядке желают поменьше говорить про Донбасс, отказывают в приёме беженцам, зато помогают таким людям, как Невзоров. Но есть моменты более скрытые. Глава Северной столицы устроил настоящую травлю патриотически настроенным петербуржцам.

Как петербургский Беглов борется с российскими патриотами

Кого ненавидит губернатор

Кажется, нереальным, но всё правда. Достаточно посмотреть, с кем ругается губернатор в медиаповестке. Например, ресурсы его пресс-службы постоянно пытаются полить грязью депутата Госдумы Виталия Милонова. По нашей информации, на православного депутата, посещающего Донбасс с гуманитарными миссиями и являющегося известным патриотом России, постоянно устраивает атаки Елена Никитина — глава местного Центра управления регионами. Делает она это по приказу лично губернатора Александра Беглова, которому не нравится, что Виталий Милонов постоянно затмевает его в информационной повестке.

Ненавидит Александр Беглов и патриотически настроенного муниципального депутата Вадима Войтановского. Уже более полугода градоначальник пытается отправить в отставку главу муниципального совета Лиговки-Ямской под любым поводом. Впрочем получается пока плохо. Сам же Войтановский активно поддерживает Российскую Федерацию в спецоперации на Украине, собирает гуманитарную помощь, выходит на патриотические митинги и борется с оппозицией. Но губернатору всё равно.

Под каток губернатора попал и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Вострецов. В прошлом году Беглов лично требовал у городской избирательной комиссии сделать всё, чтобы Вострецова больше не избрали депутатом Госдумы. Сам же председатель СОЦПРОФ тоже отличается активной прогосударственной позицией. Поддерживает как страну, так и президента. И очень удивляется причине такой ненависти со стороны Беглова.

Не любит Беглов и патриотически настроенных артистов — Александра Розенбаума, Татьяну Буланову. Им в Петербурге запрещено почти всё что можно. Каждый запрет обосновывается требованиями губернатора. Недавно Розенбаума даже пытались подставить, сделав техническим кандидатом на звание "Почётного петербуржца". Однако артист, поняв, как с ним поступают, снялся с премии сам.

Негативно относится Беглов и к представителям бизнеса, которые проявляют активную патриотическую политическую позицию. Например, дичайшее раздражение у него вызывает общение с российским предпринимателем, основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" Юрием Ковальчуком. По словам источников из Смольного, губернатор постоянно раздражён тем, как "Юрий Валентинович высказывает свой патриотизм". Борется губернатор и известным петербургским патриотом Евгением Пригожиным.

Ненавидит Беглов и молодых бизнесменов. Это и Виталий Фатеичев, который служил в Президентском полку Вооружённых сил РФ, а сейчас известен тем, что помогает детским домам и больницам. То же самое можно сказать и об Александре Колосе — патриотически настроенном бизнесмене, который неоднократно говорил о поддержке России и правительства.

Впрочем список патриотов, которых недолюбливает губернатор можно продолжать до бесконечности. Сам Беглов объясняет свою ненависть просто: все эти люди мешают ему проводить его реформы и управлять городом. Об этом он в открытую заявил 20 января этого года.

"Я не боюсь проводить реформы, я их буду проводить, и я их доведу до конца. <…> Меня напугать невозможно — я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно", — сказал тогда Беглов.

Объяснение странное, но другого губернатор не дал.

Впрочем, как утверждают бывшие сотрудники Смольного, Беглов не любит не только патриотов, но и всех петербуржцев. Бывший помощник губернатора на условиях анонимности рассказал в январе, что глава города с презрением относится к гражданам.

"Он с презрением стал относиться к горожанам. Они для него поток жалоб и непрекращающихся проблем. Не раз признавался, что жителей Петербурга ненавидит", — поделился экс-помощник губернатора.

Кого Беглов любит

Зато Беглов очень любит людей, для которых слово "патриотизм" — пустой звук. Так, например, в близких друзьях губернатора числится Александр Невзоров. Месяц назад скандально известный публицист заявил подписчикам своего Telegram-канала, что восхищён националистами из батальона "Азов" (признан экстермистской/террористической организацией и запрещён в России). Неделей ранее одиозный публицист был включен минюстом в список иноагентов. Журналисты выяснили, что до этого тесный контакт с публицистом поддерживал петербургский губернатор Александр Беглов, по всей видимости, между ними существуют дружеские отношения.

Дружит Беглов и с предпринимателями из Азербайджана, которые сейчас продвигают антироссийскую позицию. Азербайджанская диаспора одна из самых влиятельных в Санкт-Петербурге. Её глава бизнесмен Вагиф Мамишев по-прежнему вхож в Смольный и имеет своих ставленников в администрациях районов и комитетах правительства, пишут питерские журналисты.

Кроме того, журналисты выяснили, что несколько петербургских предприятий через кипрские офшоры могут быть связаны с украинским олигархом Игорем Коломойским. Последний известен как главный спонсор националистических батальонов, в том числе неонацистской группировки "Азов" (признан экстремистской/террористической организацией и запрещён в РФ). В СМИ предположили, что губернатор Александр Беглов мог быть в курсе происходящего. Выяснилось, что несколько предприятий Сестрорецка в Курортном районе Петербурга, занимающиеся синтезом алмазов, принадлежат столичному бизнесмену и другу Игоря Коломойского Теймуразу Хихинашвили.

Вот такие люди почему-то у губернатора в друзьях. Россию они не любят, они в ней зарабатывают. Но Александра Беглова это не смущает. Его смущает патриотизм.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы азербайджан елена никитина санкт-петербург виталий милонов татьяна буланова александр беглов евгений пригожин игорь коломойский александр невзоров
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