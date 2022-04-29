Как петербургский Беглов борется с российскими патриотами

Губернатор Петербурга Александр Беглов возможно делает всё, чтобы его город оправдывал звание либеральной столицы России. Закрашиваются патриотические граффити, чиновникам чуть ли не в приказном порядке желают поменьше говорить про Донбасс, отказывают в приёме беженцам, зато помогают таким людям, как Невзоров. Но есть моменты более скрытые. Глава Северной столицы устроил настоящую травлю патриотически настроенным петербуржцам.

Кого ненавидит губернатор

Кажется, нереальным, но всё правда. Достаточно посмотреть, с кем ругается губернатор в медиаповестке. Например, ресурсы его пресс-службы постоянно пытаются полить грязью депутата Госдумы Виталия Милонова. По нашей информации, на православного депутата, посещающего Донбасс с гуманитарными миссиями и являющегося известным патриотом России, постоянно устраивает атаки Елена Никитина — глава местного Центра управления регионами. Делает она это по приказу лично губернатора Александра Беглова, которому не нравится, что Виталий Милонов постоянно затмевает его в информационной повестке.

Ненавидит Александр Беглов и патриотически настроенного муниципального депутата Вадима Войтановского. Уже более полугода градоначальник пытается отправить в отставку главу муниципального совета Лиговки-Ямской под любым поводом. Впрочем получается пока плохо. Сам же Войтановский активно поддерживает Российскую Федерацию в спецоперации на Украине, собирает гуманитарную помощь, выходит на патриотические митинги и борется с оппозицией. Но губернатору всё равно.

Под каток губернатора попал и председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Вострецов. В прошлом году Беглов лично требовал у городской избирательной комиссии сделать всё, чтобы Вострецова больше не избрали депутатом Госдумы. Сам же председатель СОЦПРОФ тоже отличается активной прогосударственной позицией. Поддерживает как страну, так и президента. И очень удивляется причине такой ненависти со стороны Беглова.

Не любит Беглов и патриотически настроенных артистов — Александра Розенбаума, Татьяну Буланову. Им в Петербурге запрещено почти всё что можно. Каждый запрет обосновывается требованиями губернатора. Недавно Розенбаума даже пытались подставить, сделав техническим кандидатом на звание "Почётного петербуржца". Однако артист, поняв, как с ним поступают, снялся с премии сам.

Негативно относится Беглов и к представителям бизнеса, которые проявляют активную патриотическую политическую позицию. Например, дичайшее раздражение у него вызывает общение с российским предпринимателем, основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" Юрием Ковальчуком. По словам источников из Смольного, губернатор постоянно раздражён тем, как "Юрий Валентинович высказывает свой патриотизм". Борется губернатор и известным петербургским патриотом Евгением Пригожиным.

Ненавидит Беглов и молодых бизнесменов. Это и Виталий Фатеичев, который служил в Президентском полку Вооружённых сил РФ, а сейчас известен тем, что помогает детским домам и больницам. То же самое можно сказать и об Александре Колосе — патриотически настроенном бизнесмене, который неоднократно говорил о поддержке России и правительства.

Впрочем список патриотов, которых недолюбливает губернатор можно продолжать до бесконечности. Сам Беглов объясняет свою ненависть просто: все эти люди мешают ему проводить его реформы и управлять городом. Об этом он в открытую заявил 20 января этого года.

"Я не боюсь проводить реформы, я их буду проводить, и я их доведу до конца. <…> Меня напугать невозможно — я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошёл до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно", — сказал тогда Беглов.

Объяснение странное, но другого губернатор не дал.

Впрочем, как утверждают бывшие сотрудники Смольного, Беглов не любит не только патриотов, но и всех петербуржцев. Бывший помощник губернатора на условиях анонимности рассказал в январе, что глава города с презрением относится к гражданам.

"Он с презрением стал относиться к горожанам. Они для него поток жалоб и непрекращающихся проблем. Не раз признавался, что жителей Петербурга ненавидит", — поделился экс-помощник губернатора.

Кого Беглов любит

Зато Беглов очень любит людей, для которых слово "патриотизм" — пустой звук. Так, например, в близких друзьях губернатора числится Александр Невзоров. Месяц назад скандально известный публицист заявил подписчикам своего Telegram-канала, что восхищён националистами из батальона "Азов" (признан экстермистской/террористической организацией и запрещён в России). Неделей ранее одиозный публицист был включен минюстом в список иноагентов. Журналисты выяснили, что до этого тесный контакт с публицистом поддерживал петербургский губернатор Александр Беглов, по всей видимости, между ними существуют дружеские отношения.

Дружит Беглов и с предпринимателями из Азербайджана, которые сейчас продвигают антироссийскую позицию. Азербайджанская диаспора одна из самых влиятельных в Санкт-Петербурге. Её глава бизнесмен Вагиф Мамишев по-прежнему вхож в Смольный и имеет своих ставленников в администрациях районов и комитетах правительства, пишут питерские журналисты.

Кроме того, журналисты выяснили, что несколько петербургских предприятий через кипрские офшоры могут быть связаны с украинским олигархом Игорем Коломойским. Последний известен как главный спонсор националистических батальонов, в том числе неонацистской группировки "Азов" (признан экстремистской/террористической организацией и запрещён в РФ). В СМИ предположили, что губернатор Александр Беглов мог быть в курсе происходящего. Выяснилось, что несколько предприятий Сестрорецка в Курортном районе Петербурга, занимающиеся синтезом алмазов, принадлежат столичному бизнесмену и другу Игоря Коломойского Теймуразу Хихинашвили.

Вот такие люди почему-то у губернатора в друзьях. Россию они не любят, они в ней зарабатывают. Но Александра Беглова это не смущает. Его смущает патриотизм.