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Автор Ольга Лазарева

Уберите свои машины: петербургский депутат похвалил московский общественный транспорт

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев сравнил работу городского общественного транспорта Северной столицы с московским. Парламентарий отметил, что Москве удалось сделать поездки в автобусах более удобными, чем на личном авто, за счет выделенных полос.

Уберите свои машины: петербургский депутат похвалил московский общественный транспорт

В рамках транспортной реформы в Петербурге нужно повышать удобство поездки, но закупка новой техники лишь отчасти способствует этому, считает депутат.

"Пока я наблюдаю только новые автобусы, а транспортная реформа должна в целом повысить уровень поездки. Люди должны прийти на комфортную остановку, время поездки должно быть, как минимум, фиксировано. То есть, я должен знать, что я из точки А в точку Б доберусь за определенное время", — пояснил Цивилев.

По словам парламентария, во время визитов в столицу России он отдает предпочтение общественному транспорту, потому что благодаря выделенным полосам удобство поездок в автобусах возросло. То же самое Цивилев предлагает сделать и в Петербурге.

"Я, например, в Москве, когда мне говорят, вот мы тебя повозим на машине, отвечаю: уберите свои машины, мне они не интересны, не нужны. Потому что в Москве я точно знаю, что я из точки А в точку Б доеду за 22 минуты. Все, мне не нужен никакой личный транспорт, водители там эти все, шоферы, потому что я точно знаю, что в Москве я гарантированно доеду, и это удобно. И здесь у нас должно быть тоже самое. Для этого надо или где-то выделять полосы, ограничивать, или делать штрафы для тех, кто эти полосы занимает", — предположил Цивилев.

Депутат напомнил, что во всем мире стремятся развивать общественный транспорт, делая его более быстрым и удобным.

"Приоритет общественного транспорта — это общемировая тенденция. Люди, когда могут воспользоваться общественным транспортом, должны им пользоваться. Мы должны на это быть ориентированы. Но пока транспортная реформа — это только новые автобусы", — констатировал парламентарий.

Цивилев указал также на необходимость преобразования системы автобусных парков, которая сейчас, по оценке депутата, не развита.

"Большое количество автобусов теперь будет городских, то есть это уже будут закуплены городские автобусы, они большие, должны быть увеличены парки. Должен быть приоритет общественного транспорта на дорогах — его сейчас по факту нет. Из-за этого много перебоев происходит", — резюмировал эксперт.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге проходит транспортная реформа, однако вместо обещанного комфорта изменения принесли лишь новые проблемы. Как отмечают петербуржцы, теперь автобусы и маршрутки ходят реже, а время, затрачиваемое на дорогу, возросло в два раза.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург общественный транспорт
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