Гендиректор "Барс-2" рассказал о причинах ухода с петербургского рынка пассажирских перевозок

Перевозчик ООО АТП Барс-2, до недавнего времени работавший в Петербурге, лишился в ходе перехода на новую модель транспортного обслуживания двух своих востребованных маршрутов и принял решение не участвовать в конкурсе, объявленном Смольным, сосредоточившись на работе в Ленобласти.

В беседе с Pravda.Ru гендиректор компании Андрей Заботин рассказал о причинах, заставивших отказаться от участия в конкурсе, объявленном Смольным, и предпочесть работать по контрактам с правительством соседнего региона и отметил, в чем именно, на его взгляд, новая модель проигрывает старой с точки зрения пассажира.

Предприниматель заметил, что оценку успешности новой модели транспортного обслуживания в Петербурге пока дать не готов — это можно будет сделать чуть позднее. И рассказал, что к решению не биться за контракты со Смольным руководство ООО "Барс" привели условия конкурса: по словам бизнесмена, изучив условия они поняли, что работать по таким контрактам пока не готовы. Но не исключают возвращения в Петербург, если критерии "транспортной реформы" и условия для перевозчиков будут пересмотрены.

"Конечно, появление новых автобусов — это хорошо. А как дальше транспортная реформа пойдет, только время покажет, слишком мало времени прошло. <…> Мы работаем активно в Ленинградской области. Мы один из самых крупных перевозчиков в Ленинградской области. Если что-то будет меняться, открываться новые маршруты, меняться условия конкурсной документации, мы рассмотрим", — сказал он.

Заботин уточнил, что компания оказалась не готова к таким крупным лотам и закупке большого количества автобусов, работающих на газовом топливе, хотя и рассматривали такую возможность.

Для транспортной реформы в Петербурге Комтранс закупил около 400 автобусов. Чиновники объясняли свой выбор соображениями экологии и вместимости: большой автобус сможет перевезти за раз гораздо больше пассажиров. С точки зрения оптимизации расходов на общественный транспорт, это выгоднее даже с учетом льготников, ездящих бесплатно. Но что касается мобильности и скорости, многие петербуржцы заметили, что маршрутки выигрывали. Небольшой автобус едет быстрее, маневреннее в пробках, и его можно остановить там, где удобно пассажиру.

Большинство работающих горожан не имеют льгот на проезд в транспорте и предпочли бы ехать быстрее, пусть и не настолько "экологично". Кроме того, из-за отмены маршруток многие районы, ранее имевшие прямое сообщение с метро или другим районом, оказались этого лишены. Людям очень некомфортно ездить с пересадками и дольше, чем обычно, о чем они часто пишут на странице Комитета по транспорту.

Отзывы санкт-петербуржцев на транспортную реформу

Жалобы горожан, которые с 1 апреля отметили, что путь той же протяженности большой автобус проходит гораздо медленнее маршрутки, а ждать новый транспорт приходится очень долго, бизнесмен слышал. Как и многие его коллеги по транспортной отрасли, он полагает, что проблема упирается в остановки: если маршрутное такси помимо остановки можно было "притормозить" в любом месте по пути его следования, если это не запрещают правила дорожного движения, то сейчас такой возможности нет.

"Автобусы большой вместимости, которые сейчас вышли по новому контракту, останавливаются только на стационарных остановочных пунктах. Раньше маршрутный автобус можно было выйти на дорогу, поднять руку и поймать. Конечно, это удобно было. А теперь, насколько я понимаю, пешая доступность до ближайшей остановки может составлять 800 метров, для жителей это неудобно. Было удобно, когда использовались маршрутные транспортные средства, которые были в большем объеме на линии и останавливались в любом не запрещенном ПДД месте", — рассказал Заботин.

Выстраивая стратегию транспортной реформы, Комитет по транспорту должен был изучить трафик по разным улицам Петербурга, чтобы понять, какая максимальная вместимость может быть у автобусов на улицах в исторической части, некоторые из которых слишком узкие для больших автобусов. Но насколько качественно это рассчитали — опять же, покажет время.

"Тоже время покажет, как они рассчитали саму эксплуатацию транспортных средств. Есть автобусы особо большой вместимости, большой вместимости, есть средней вместимости, в зависимости от трафика", — добавил глава ООО "Барс 2".

Ранее многие общественные деятели и эксперты по проблемам транспорта говорили о слабой "расчетной части" реформы, лишившей горожан привычных маршрутов и остановок. В частности, юрист Никита Сорокин назвал задумку Смольного "горем от ума". Он отметил, что социальный экологичный транспорт с безналичными системами оплаты проезда в мегаполисе — идея интересная, но стоило посвятить ее обкатке больше времени, так как в существующей редакции вместо б увеличения доходности общественного транспорта чиновники получили только рост проблем.