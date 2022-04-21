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Автор Ольга Лазарева

Оплатить проезд невозможно. Депутат Иванова о проблемах транспортной реформы в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат ЗакС Петербурга Ирина Иванова негативно оценила старт транспортной реформы в Северной столице. Парламентарий отметила непродуманность изменений, итогом которых стали проблемы при оплате проезда. Иванова призывает петербуржцев быть активнее и сообщать властям о возникших проблемах.

Оплатить проезд невозможно. Депутат Иванова о проблемах транспортной реформы в Петербурге

Нарекания Ивановой вызвал, в частности, отказ от кондукторов в городском транспорте. Поскольку билеты теперь можно купить лишь в метро и специальных киосках, эта задача порой превращается в настоящую проблему.

"Так как у нас нет уже кондукторов, то проезд практически невозможно оплатить", — констатирует Иванова.

По мнению депутата, необходимо активнее внедрять оплаты банковскими картами, которые активно используют не только взрослые, но и школьники. К сожалению, пожилым людям перестроиться будет сложнее, отмечает она, особенно если учесть, что валидаторы в Петербурге нередко выходят из строя. Иванова напомнила о курьезном случае с губернатором Александром Бегловым, не сумевшим оплатить проезд QR-билетом. В Смольном проблему объяснили поломкой оборудования.

Депутат отмечает, что результаты транспортной реформы должны быть удобными для горожан, а не причинять лишние хлопоты.

"Вообще, конечно, не здорово, когда покупку билета можно сделать только в метро. Надо добежать до метро, а дальше уже, пожалуйста, езди", — обратила внимание Иванова.

Отметим, что невозможность купить билет во время поездки не только причиняет неудобства гражданам, но и нарушает движение пассажиропотоков, вынуждая людей ради билета на автобус добираться до метро. Неудивительно, что первыми результатами изменений стало увеличение числа "зайцев", хотя одной из целей реформы было увеличение доходов городского бюджета.

"Да, с оплатой продумывать надо. Потому что не будет эффективности от транспортной реформы, если все будут ездить бесплатно. Это неправильно. Время Советского Союза закончено, когда мы бросали монетку, и все по-честному их бросали, а потом отрывали сами билетики", — напоминает Иванова.

По словам депутата, она столкнулась с массовыми жалобами петербуржцев на транспортное обслуживание, в том числе, длительное ожидание автобусов. Иванова призывает не молчать и сообщать о проблемах, пообещав помочь горожанам.

"Раньше был шквал замечаний по маршрутам. Хотелось бы, чтобы наши жители были более активны. Хочется обратиться к жителям: если что-то не устраивает, я всегда готова в ручном режиме помогать", — заключила Иванова.

Ранее сообщалось, что переход на новую модель транспортного обслуживания привел к удорожанию проезда для тех, кто приобретает разовый QR-билет через приложение. Это вызвало удивление общественности. По мнению представителя Движения гражданских инициатив Владимира Соловейчика, правительство города показало свою некомпетентность, не сумев организовать оплату без комиссии.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы транспорт санкт-петербург александр беглов
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