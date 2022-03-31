Беглов молодеет, Петербург ветшает: губернатора заподозрили в увлечении косметологией

В последнее время не могли не обратить на себя внимание заметные изменения в имидже губернатора Петербурга Александра Беглова. Вместо усталого, откровенно потрепанного мужчины с фотографий второй половины 2021 года на нас смотрит подтянутый и явно помолодевший чиновник.

В кулуарах Смольного поговаривают, что причина — в повышенном интересе к косметическим процедурам, в частности — инъекциям ботокса. Однако образ резко посвежевшего градоначальника теперь совершенно не соответствует виду Петербурга, с которым за годы правления Беглова, как в известной истории про Дориана Грея и его стареющий портрет, произошли обратные процессы. К полному упадку облика Северной столицы привело абсолютное равнодушие Смольного и лично губернатора.

Работа чиновником может быть изматывающей как морально, так и физически при должном исполнении избранником народа своих обязанностей. Неудивительно, что многие чиновники как женского, так и мужского пола все чаще прибегают к услугам салонов красоты и косметическим процедурам. Публичные политические персоны стараются выглядеть бодрыми и способными выполнять любые поставленные перед ними задачи во благо жителей вверенного им субъекта.

Вероятно, именно этим фактом можно объяснить столь заметную в последний год смену имиджа у губернатора Петербурга Александра Беглова.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

На представленных фото, взятых с официального сайта Смольного, хорошо заметны разительные отличия во внешнем облике губернатора в период до мая 2021 года (фото слева), и после (фото справа).

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Еще весной 2021 года (фото слева) у Беглова наблюдаются характерные признаки возрастных изменений, тогда как на фотографии справа он выглядит заметно посвежевшим, без мимических морщин и практически исчезнувшими "мешками" под глазами.

Такие изменения позволяют предположить, что градоначальник Петербурга как минимум с прошлого года проявляет повышенный интерес к индустрии красоты и, вероятнее всего, к процедурам с использованием ботокса.

Известный пластический хирург Владимир Плахотин, являющийся признанным экспертом в области пластической хирургии и косметологии, разъяснил нашему изданию, что в подобных процедурах самое главное — соблюдать меру, чтобы все выглядело естественно.

"Искусство истинного специалиста заключается в том, чтобы убрать, но чуть-чуть оставить. Такая, знаете, тема — ни два, ни полтора: вроде как хорошо выглядит, а вроде как и не колол, чтобы было непонятно. Пускай какие-то морщины остаются, какая-то мимика остаточная остается, но тяжелые переживания на лице нужно убирать", — отметил Плахотин.

При этом эксперт уточнил, что именно у мужчин зачастую отсутствует чувство меры, и результат может выглядеть не слишком естественно.

"Самый лучший результат, который не бросается в глаза. Все должно выглядеть естественно. Именно у мужчин это чувство меры подводит, им надо обязательно подсказывать, что вот да, хорошо, но на 60 процентов, чтобы не видно было", — рассказал он.

В случае с Александром Бегловым отметим, что в то время, когда его внешний вид свежеет, облик культурной столицы России, напротив, претерпевает кардинально обратные процессы. За время правления действующего градоначальника Петербург заметно постарел и все чаще стал ассоциироваться не с культурной столицей, а с разрушенным из-за халатности чиновников городом. Объекты культурного наследия и памятники архитектуры неумолимо ветшают и разрушаются в результате пренебрежительного отношения к городу со стороны Беглова и его команды.

Так, за последние месяцы в Петербурге сгорели несколько доходных домов, представляющих культурную ценность для Петербурга. А знаменитый ансамбль "Красный треугольник" дошел до катастрофического аварийного состояния и частичного обрушения.

Образ "молодеющего" Александра Беглова на фоне стремительно дряхлеющего Петербурга все больше напоминает знаменитую историю Дориана Грея из романа Оскара Уайльда, где Северная столица играет печальную роль стареющего портрета. Однако финал современного Грея и его "мистического портрета" пока не определен — его напишут сами жители города.