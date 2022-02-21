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Автор Ольга Лазарева

Экологи раскритиковали мусорную концепцию НЭО в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские экологи подвергли резкой критике представленную "Невским экологическим оператором" (НЭО) концепцию после прямого эфира телеканала "Санкт-Петербург" по реформе обращения с отходами. По их мнению, концепция НЭО основана на весьма сомнительных данных и не учитывает интересы города.

Экологи раскритиковали мусорную концепцию НЭО в Петербурге

Телеканал "Санкт-Петербург" провел онлайн-марафон, в ходе которого представители руководства "Невского экологического оператора" и Комитета по природопользованию ответили на наиболее острые вопросы относительно стартовавшей 1 января "мусорной реформы". В комментариях под прямой трансляцией деятельность НЭО подвергли жесткой критике в связи с концепцией реформы, представленной организацией ранее.

Так, экологическое объединение "Беллона" (внесена в реестр иностранных агентов) отмечает, что при разработке единой концепции необходимо было учесть мнение всех заинтересованных участников, как со стороны Петербурга, так и со стороны Ленинградской области. Кроме того, при обращении с отходами необходимо придерживаться принятой в законодательстве иерархии, а именно сокращать образование отходов, переходить на перерабатываемые материалы при производстве продукции, развивать многокомпонентный раздельный сбор с выделением органической фракции, а также запретить сжигать вторичные материальные ресурсы.

"Сейчас в концепции НЭО, основанной на весьма сомнительных данных (как признаются сами авторы), этого нет", — пишут представители "Беллоны".

Экологи считают, что авторы концепции настоятельно пытаются убедить общественность и экспертное сообщество в преимуществах двухпотоковой системы сбора отходов над многопотоковой, ссылаясь при этом на исследования 2007 и даже 2002 года, проведенные в США, где до настоящего времени даже не действует единый механизм расширенной ответственности производителя. В России он был принят еще в 2015 году. Кроме того, при разработке документа был полностью проигнорирован опыт Петербурга по раздельному накоплению отходов.

"Второй момент — это планы по строительству крупных мусоросортировочных заводов, которые уже вызвали серьезные опасения жителей близлежащих к ним населенных пунктов и экологических экспертов. Строительство таких крупных мощностей по обработке отходов противоречит принятой иерархии обращения с отходами, которая призывает, в первую очередь, к сокращению их образования", — напоминает "Беллона".

По мнению экспертов, концепция предлагает сжигать почти половину вторсырья на цементных заводах под видом "альтернативного топлива" RDF, использование которого мало того, что не соответствует принципам построения экономики замкнутого цикла и вредит здоровью и окружающей среде, так еще и не востребовано потенциальными потребителями.

Мусорную концепцию "Невского экологического оператора" уже неоднократно подвергали резкой критике. В частности, председатель региональной экологической организации "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов заявлял, что НЭО не учитывает невостребованность RDF-топлива, так как у цементных предприятий сегодня нет в нем потребности. Также специалист указал на то, что вся концепция оператора представляет собой некий "рамочный документ", базирующийся, как и территориальная схема по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге, на неактуальных данных.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы жкх экология санкт-петербург
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