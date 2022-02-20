Блокадники рассказали о проблемах с уборкой снега и здравоохранением

Блокадникам сегодня не приходится рассчитывать на помощь комитетов Смольного и губернатора Александра Беглова с уборкой снега, наледи, а также с трудностями в получении лечения. Проблемы люди решают самостоятельно. Все дело в недоверии и понимании, что на обращения придут чиновничьи отписки.

Блокадники Петербурга, проживающие в Приморском районе Петербурга недовольны качеством работы коммунальных служб. В частности, беспокоит плохая уборка снега и льда, а также чистка крыш и домовых труб от сосулек. По заснеженным дворам пенсионерам не пройти, а скользкие улицы и нечищенные крыши создают риски травм. Проблема в том, что блокадники и пенсионеры сегодня предоставлены сами себе и проблемы решают самостоятельно.

Так, родственники блокадника, проживающего на Приморском проспекте 55, пожаловались корреспондентам "Политнавигатора" на гигантские сосульки. Они свисают на расположенных рядом водосточных трубах и на кровле прямо над входом в парадную, над которой нет защитного козырька. Добиться от управляющей компании его установки невозможно уже около двух лет. Иногда приходится сидеть дома по несколько дней в ожидании коммунальщиков, которые собьют сосульки. Родственники, которые к слову и сами являются пенсионерами, отметили, что нет особой надежды на решение проблемы через обращение в администрацию района или губернатора Александра Беглова. Потому вышестоящие инстанции не обращаются.

"Выше не пытались, заканчивали управляющей компанией. Знаете, в общем-то думаю, да. Опять будет отписка, такая же как в управляющей компании. В общем-то видно, что глыбы льда образовываются регулярно. Эти водосточные трубы вообще не должны находиться у подъезда изначально <…> Понимаете, там, где водосточная труба, там глыба льда килограмм в 50", — рассказала собеседница портала.

Блокадники рассказали о проблемах с уборкой снега и здравоохранением

В беседе с журналистами было отмечено, что факт проживания нескольких блокадников в доме никаких преференций при общении с той же УК людям не дает. Проблемы приходится решать самим. Например, крыльцо от наледи жители сами отбивают ломом.

На плохую уборку города обращала и блокадница Римма Захарова, проживающий в доме 55 по Приморскому проспекту. Она прямо заявила, что губернатор Александр Беглов не справляется с чисткой Петербурга.

"Плохо убирает. Вы сами видите, что везде снега полно. Вообще не пройти, я вообще проходила всегда свободно. Ну это безобразие, честное слово <…>", — подчеркнула блокадница.

По ее мнению, с приходом снегопадов нужно было сразу организовать уборку. Но петербуржцы не дождались.

"Надо было организовать сразу на месте. Ну как же так, надо было организовать. А он (Беглов — ред) только "а-а" <….>", — иронично подчеркнула Захарова, жестом показав телефонный "разгром" комитетов за "расхлябленность".

Отметим, картинный диалог с ответственными за уборку снега и наледи, снятый на видео СМИ, состоялся в декабре. Тогда Беглов оговорился, однако постановка и ошибка стали мемом.

Блокадница Королева Тамара из дома № 17 по Приморскому проспекту тоже жаловалась на проблемы с уборкой снега и льда. Но в беседе с Mos. ru она также обратила внимание и на другую проблему — сложности с получением специфической медпомощи от государства.

Ей с больными ногами передвигаться тяжело, а лечение и процедуры приходится получать в частных клиниках. Хорошо, что пока что хватает блокадной надбавки к пенсии.

"Поликлиника мне не помогает. Все что более или менее существенное — это все довольно хорошую цену стоит. В частных клиниках никаких скидок нет. Когда дело доходит об уникальных процедурах, все, конечно, только платно <…>", — резюмировала блокадница.

Напомним, губернатор Александр Беглов на праздничных мероприятиях и на встречах с блокадниками и ветеранами регулярно заявляет о том, что малочисленным героям города готов всегда оказывать любую помощь. Но на деле выходит, что блокадники вынуждены решать простейшие бытовые проблемы с той же чисткой придомовых территорий самостоятельно. А за медпомощью обращаться в частные клиники.