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Автор Ольга Лазарева

Петербург стал столицей тюрем и уголовных дел

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Управленческий кризис в Санкт-Петербурге привел к ряду системных проблем в различных сферах городского хозяйства. Однако губернатор Александр Беглов этих проблем словно не замечает, а вместо их решения везде ищет криминал и устраивает репрессии. Именно с такой политикой главы региона могут быть связаны обыски у начальника отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова.

Петербург стал столицей тюрем и уголовных дел

В Северной столице продолжается системный кризис в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одной из главных проблем города стала "мусорная реформа", стартовавшая 1 января 2022 года, в результате которой начались трудности с вывозом твердых коммунальных отходов. После многочисленных жалоб и обращений петербуржцев губернатор Александр Беглов прокомментировал ситуацию, публично обвинив некую "мусорную мафию" в том, что Петербург превратился в единую несанкционированную свалку. Теперь, по всей вероятности, аппарат главы региона перешел к борьбе со "снежной мафией", которая завалила дороги и тротуары снегом и льдом.

Попытки найти виновных в некачественной уборке снега и мусора, крахе медицинского сектора, негативной медийной повестке в СМИ и других системных проблемах города привели к тому, что в Петербурге начались настоящие репрессии. Каждую неделю в Северной столице проходят обыски с целью переложить ответственность за происходящий в городе коллапс. В частности, в среду, 9 февраля, сотрудники экономической полиции провели серию обысков у ряда предпринимателей, а также дома и на рабочем месте начальника отдела закупок администрации Красносельского района Валерия Мещерякова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки. В рамках следственных мероприятий чиновник был задержан.

Накануне, 8 февраля, в Петербурге прошло 55 "коммунальных" обысков на дорожных и жилищных предприятиях, проведенных совместно сотрудниками полиции, прокуратуры, налоговой инспекции и контрольного управления городской администрации. По итогам проверок в отношении ряда компаний было возбуждено 19 уголовных дел по фактам хищения денежных средств.

Неделю назад Следственный комитет и экономическая полиция Петербурга провели обыски в квартирах десяти сотрудников муниципального образования "Волковское" в рамках расследования дела о получении взятки муниципальным депутатом Александром Савченковым, который был задержан в сентябре прошлого года. Как писали СМИ, от сотрудников МО требуются лишь свидетельские показания, а следственные мероприятия могут оказаться лишь попыткой принуждения к ним.

В конце января сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме ресторатора Александра Коновалова, ставшего идеологом "барного сопротивления". Именно он первым отказался выполнять требование Смольного о проверке QR-кодов посетителей и призывал коллег присоединяться к бойкоту системы электронных пропусков. 29 января Коновалова поместили под стражу в рамках уголовного дела о посредничестве в даче взятки сотрудникам полиции. Обыски у ресторатора изначально якобы были связаны с попытками городских властей повлиять на эпидемиологическую обстановку, однако в экспертном сообществе не исключают, что таким образом Смольный просто решил "свести счеты" с неудобным возмутителем спокойствия, называвшим себя "политическим врагом" губернатора Беглова.

В декабре прошлого года после обысков был задержан бывший глава Калининского района Иван Громов. Следственные мероприятия также прошли у экс-заместителя Громова по Комитету информатизации Андрея Соколова и у председателя Комитета по информатизации и связи Дениса Чамары. Перед обысками Громов был освобожден от должности руководителя района якобы в связи с неудовлетворительной уборкой снега, но уже на следующий день он стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Продолжающаяся череда обысков, арестов и репрессий в Петербурге на фоне системного управленческого кризиса является наглядной иллюстрацией попытки Александра Беглова сыграть в игру "царь хороший, бояре плохие" и переложить ответственность за происходящее в города на "нечестных" подчиненных, предпринимателей и депутатов. Тем временем системные проблемы Санкт-Петербурга по-прежнему не решаются, а Северная столица постепенно превращается в "уголовную".

Редактор: Елена Тимошкина
Темы коррупция санкт-петербург александр беглов
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