Системные проблемы Петербурга негативно влияют на развитие Ленобласти

В конце января правительства Ленобласти и Петербурга провели общее заседание, на котором обсудили совместные проекты и стратегию обоюдного развития.

Губернатор Петербурга Александр Беглов высоко оценил пользу этой встречи и перспективность проектов, но областные чиновники оказались прямо противоположного мнения. Они считают, что Смольный не проявляет инициативы ни для реализации межрегиональных проектов, ни для решения внутригородских проблем.

Считается, что наиболее перспективным в сфере межрегионального развития является мусорный сектор. Правительство Ленобласти приступило к проведению мусорной реформы в 2019 году. Крупных проблем за это время регион не ощутил, в целом переход к новым правилам обращения с отходами прошёл успешно. Петербург получил трёхлетнюю отсрочку реформы для глубокой проработки всего проекта. Тем не менее, с первого же дня город погряз в мусорном кризисе.

Из-за неподготовленности Смольного и регоператора к предстоящим переменам и не проработки документации сбился режим вывоза коммунальных отходов. Большинство дворов Петербурга оказались завалены мусором. Смольный обещал жителям своевременно решить эту проблему, однако спустя месяц ситуация не стабилизировалась.

Сейчас команда губернатора Беглова помимо решения мусорного кризиса занята и другими внутригородскими проблемами, например, ЖКХ. Это означает, что переход к межрегиональному этапу реформы пока невозможен.

При этом Владимир Соловейчик, представитель движения гражданских инициатив, считает, что для решения мусорного кризиса должен быть использован комплексный подход.

Он подчеркнул, что полноценная реализация мусорной реформы в Петербурге возможна лишь при создании единого межрегионального мусорного оператора. Только в случае кооперации двух регионов можно говорить о полном и успешном завершении реформы.

Александр Герман, глава Комитета по природопользованию, считает, что Смольный сейчас должен разработать новые территориальные схемы для координации перевозчиков и своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок до мест утилизации.

В Ленобласти эта документация уже разработана.

Из-за того, что подобной документации у петербургских перевозчиков пока нет, начинают появляться стихийные свалки и нелицензированные перевозчики. Грузовые автомобили без специальных обозначений вывозят мусор за пределы города и сваливают его в непредназначенных местах. Ранее сотрудники эконадзора нашли такую свалку в Ленобласти. Считается, что виновником является компания "Эко Лэнд", которая обслуживает северные районы города.

Александр Габитов, советник губернатора Ленобласти по экономике и руководитель Союза работодателей, считает, что проблемы межрегионального сотрудничества можно решить, если создать общий координационный совет. Только в случае объединения сил двух регионов можно прийти к конструктивному обоюдному развитию, по его мнению.

Габитов сказал, что такой совет мог бы решить не только мусорную проблему, но и многие другие интегративные проекты, например, транспортный. По его словам, безынициативность Смольного не даёт развиваться городам Ленобласти. В Кудрове, которое граничит с Петербургом, напряжённая транспортная ситуация. Из-за неразвитого сообщения жители Кудрова ежедневно тратят много времени для поездок на работу в Петербург. Протяжение линии метрополитена до Кудрова решит транспортную проблему. Однако метрополитен принадлежит правительству Петербурга, а значит, чиновники Ленобласти никак не могут повлиять на развитие этого транспортного направления.

"Метро уже превращается в некую точку торможения развития регионов, нужно понимать, что да, метро — это ГУП Санкт-Петербургский, но он выполняет задачу более серьезного развития", — считает Габитов.

Транспортная проблема существует и на других направлениях. На сегодня запланировано около 40 транспортно-пересадочных узлов в Петербурге и Ленобласти. Власти хотят закончить проект к 2030 году. Ленобласть уже активно застраивает свои участки, при этом Смольный находится лишь на стадии разработки проекта.

По словам Габитова, ежедневно в Петербург ездят около 300 тысяч жителей Ленинградской области. Эти люди приносят в казну города подоходный налог и НДС. Таким образом, в развитии общей транспортной сети заинтересованы оба региона.

Подобная безынициативность Смольного проявляется и с федеральными проектами. Например, Смольный ещё не начал строительство своего участка автобана Петербург — Москва, потому что не проработал часть пути, который будет проходить через город. При этом Ленобласть уже закончила проектирование и готова к строительству.

Габитов считает, что реализация межрегиональных проектов поспособствует увеличению доходов регионов. Но сперва предстоит образовать единую команду и наладить системную работу. Советник считает, что и транспортная, и мусорная проблема должны решаться сообща, ведь от их эффективной реализации будет зависеть будущее развитие двух регионов.

Однако команда губернатора Беглова пока не в состоянии решать вопросы такого высокого порядка. Есть мнение, что Смольному нужно перенять управленческий опыт соседнего региона как более успешной стороны. В таком случае Ленобласть выступит как ускоритель развития Петербурга.