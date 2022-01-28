Александр Толмачёв: "Качество, развитие, скорость – основные задачи для транспортной инфраструктуры в Подмосковье"

Депутат Госдумы прокомментировал обращение губернатора Московской области Андрея Воробьёва к жителям.

Московская область, это почти 11 млн человек. Главное — услышать каждого. С такого посыла начал своё ежегодное обращение к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Именно этот принцип лёг в основу формирования народной программы "Единой России", ставшей отражением более 780 тысяч наказов избирателей, собранных в предвыборный период и затрагивающих все сферы жизни региона.

Одна из тем, которая волнует жителей и на которой глава региона акцентировал внимание, — развитие и модернизация транспортной инфраструктуры.

"Если в мегаполисе недостаточно дорог и развязок, каждый понимает — это риски и для качества жизни, и для развития. Президент нам говорит, что планировать развитие транспортной инфраструктуры нужно опережающими темпами. Поэтому мы стараемся успевать.

В прошлом году завершён знаковый президентский проект — ЦКАД, который вывел транзит и разгрузил 13 муниципалитетов Подмосковья. Мы открыли

мост в Воскресенске,

путепроводы на выездах из Трёхгорки и Мытищ

и, конечно, Репинскую развязку, она соединила Старые и Новые Химки.

Активными темпами идёт реконструкция М-5 "Урал". Также началось строительство М-12 "Москва-Казань" — она затрагивает шесть наших территорий на востоке области", — сообщил Андрей Воробьёв.

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачёва, который входит в состав думского Комитета по транспорту, в Подмосковье проводится большая работа по развитию транспортной инфраструктуры, которая за последние годы позволила решить ряд наболевших проблем.

"Когда говорим о транспортной инфраструктуре, подразумеваем такие задачи, как

качество,

развитие

и скорость.

Во-первых, в деле строительства развязок, расширения магистралей и ремонта дорог важно всё делать с высоким уровнем качества, ведь речь идёт о безопасности участников дорожного движения.

Во-вторых, нужно развитие, ведь дополнительные участки и развязки разгружают дорожную сеть, совершенствуют её. Так что без движения вперёд, то есть без создания новых объектов, не обойтись.

И, конечно, раз говорим о движении, то подразумеваем и скорость. Никому не хочется стоять в пробках и тратить на это уйму времени. С транспортными заторами надо и дальше бороться, поскольку проблема пока остаётся актуальной. Когда есть скорость и движение, то и территории развиваются, качество жизни улучшается.

Отрадно, что в Московской области транспортная инфраструктура как раз и совершенствуется с учётом выполнения задач по качеству, развитию и скорости, и эта работа, судя по обращению губернатора, продолжится", — говорит Александр Толмачёв.

Помимо вышеперечисленных объектов на территории Московской области в этом году

будет открыто движение по Северному обходу Лобни,

завершится реконструкция Лобненского и Шереметьевского шоссе.

В регионе начнётся строительство тоннеля на Путилковском шоссе, реконструкция Володарского и Мякининского шоссе. Кроме того, при поддержке президента России Владимира Путина будет построен путепровод на ЦКАД в Больших Вязёмах.

Александр Толмачёв подчеркнул, что нужно должное внимание уделить и вопросам безопасности дорожного движения, на чём в своём обращении также заострил внимание губернатор.

"Если сравнивать количество смертей на дорогах в 2020-м и 2021-м годах, то оно возросло до 774 человек. Жертв стало на 14 больше.

Всем нам — транспортному комитету Госдумы, ГИБДД, Росавтодору, главам округов, активистам общественных организаций — нужно сосредоточить усилия на решении этого вопроса и сделать всё для того, чтобы уберечь жителей от аварий", —

резюмировал Александр Толмачёв.