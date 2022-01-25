Склады тают на глазах

Всего десять складов ввели в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в прошлом году. И их сразу же разобрали арендаторы. Городу отчаянно нужны новые площади для хранения товаров.

2021 год показал острый дефицит складских площадей. Спрос на их аренду вырос более чем в два раза. Сегодня активно используется 625 тыс. м², а годом раньше речь шла лишь о 243 тыс. м². И справиться с дефицитом не удается. Не то чтобы никто склады не строил, просто разлетаются они как горячие пирожки. В 2021 году ввели в эксплуатацию десяток комплексов на 150 тыс. м², и их сразу заняли новые арендаторы.

Главной причиной происходящего стал взрывной рост маркетплейсов. Объем их продаж неизменно растет, товар в большом объеме приходится держать под рукой. Само собой они рыщут в поисках свободных площадей с удобной логистикой. Только на Ozon пришлось 42% складских сделок, а это более 260 тыс. м². А учитывая то, что все больше покупок горожане предпочитают делать через интернет, снижение потребления не ожидается.

При повышенном спросе и ограниченном предложении в этом году в Санкт-Петербурге аналитики ожидают 20-процетный рост арендной ставки на складские площади, которая сейчас составляет 5,3 тысячи рублей за квадратный метр. Не хватает не только самих складов, но и сотрудников на них, и даже средняя зарплата в 50 тысяч рублей не сильно помогает в наборе необходимого количества рабочих рук.

— В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию более 350 тыс. м². складской недвижимости, — отмечает руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия Киреева. — Но это не спасет рынок от дефицита в краткосрочной перспективе, так как большая часть строящихся проектов уже арендована или строится для собственных нужд. Вакантность при этом будет оставаться в среднем по рынку на уровне менее 2 процентов.

Бизнесу Санкт-Петербурга жизненно необходимы новые складские площади, спрос на которые год от года с текущими темпами будет только увеличиваться. Одним из их главных поставщиков сегодня стоит рассматривать проект реновации бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений "Горская" от компании "Мегалайн". Глобальная реновация прибрежной территории площадью около 110 га предусматривает, в числе прочего, строительство современных промышленно-складских объектов формата light industrial (помещения площадью до 2000 м²). Такие сравнительно небольшие склады в настоящее время пользуются максимальным спросом у малого и среднего бизнеса.

В конце января завершился приём заявок на участие в Открытом международном конкурсе на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская". На конкурс, проводимый "Мегалайном" при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов России поступило 160 регистраций из 30 стран. На следующий этап отбора прошли 23 участника.

3 февраля жюри в составе международных, федеральных и региональных экспертов в сфере архитектуры и проектирования, ландшафтной архитектуры, пространственного планирования, экологии, экономики, коммуникаций, технологий и инноваций определит трёх финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Итоги конкурса подведут в июне 2022 года.