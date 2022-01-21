"Остров Мечты". Обзор московского парка развлечений

Каждый, кто хоть раз проезжал по третьему транспортному кольцу или открытой части Замоскворецкой линии, обращал внимание на великолепные башни сказочного замка, расположившиеся посреди Москвы. Этот замок является лицом парка развлечений "Остров Мечты".

Строить его начали в Нагатинской пойме в марте 2016 года, и торжественно открыли в 2020 году.

Московский "Остров Мечты" стал крупнейшим крытым тематическим парком развлечений в Европе.

Парк поражает своими размерами, его общая крытая площадь составляет почти 300 тыс. кв. м. Крытая территория "Острова Мечты" разделена на две зоны — это городской променад с торговыми галереями и парк развлечений с аттракционами, шоу, играми и всевозможными развлечениями для посетителей любого возраста.

Окружает его благоустроенный ландшафтный парк с тенистыми аллеями, водоёмами с фонтанами, пространствами для комфортного отдыха и детскими площадками. Здесь можно совершать романтические прогулки и проводить время с детьми.

Парк "Остров Мечты" в Москве. Обзор

Центральный вход в парк оформлен в виде сказочного замка, что уже создаёт особую атмосферу.

Городской променад "Острова Мечты" — это четыре просторных пешеходных галереи и три атриума. Они оформлены в архитектурных стилях разных стран, что даёт возможность перенестись в другие города и прочувствовать их атмосферу, не покидая Москвы. Вы можете неспешно прогуляться по улицам

Рима,

Барселоны,

Лондона

и Беверли-Хиллз.

Все эти дороги ведут к центральной площади "Москва". Здесь можно приобрести покупки в известных магазинах или отдохнуть в ресторане, наслаждаясь красивым видом на лужайки с фонтанами.

Городской променад "Острова Мечты". Отзывы

Чтобы окунуться в мир волшебства, вам стоит всего лишь купить билет, и вы сможете провести в парке "Остров мечты" весь день. Стоимость билета начинается от 700 рублей и зависит от опций, входящих в него.

Например, тем, кто хочет просто погулять и посмотреть все тематические локации, можно взять билет категории "Стандарт". Посетителям, которые любят кататься до головокружения и без остановки рекомендуют билет "Всё включено". Ну а для гостей, которые не привыкли стоять в ожидании, предусмотрен билет с быстрым проходом "Экспресс-вход".

Все тематические зоны "Острова Мечты" оформлены в стиле всемирно известных мультперсонажей. Всего в парке представлено девять зон с аттракционами и развлечениями.

"Деревня Смурфиков". Она утопает в красивой зелёной зоне, где всегда царит праздник и смех. Здесь вы сможете посетить домик папы Смурфа, домик-гриб Смурфетты и замок Гаргомеля. Эта локация отлично подходит для маленьких непосед. "Черепашки-ниндзя". Это зона подойдёт тем, кто любит экстрим и готов испытать свои силы. "Hello Kitty". Эта площадка доброты и позитива, где каждый сможет не только прокатиться на аттракционах, но и посмотреть сказочное представление. Особенно понравится представительницам слабого пола. "Отель Трансильвания". Подойдёт тем, кто любит пощекотать нервы и любителям знаменитого мультфильма, которым хорошо знакомы вампир Дракула и его дочь Мейвис и другие персонажи "Монстров на каникулах". "Маугли в стране динозавров". Кто не любит динозавров, их любят все. В данной локации вы встретитесь с ними лицом к лицу. Восемь невероятных аттракционов позволят почувствовать себя настоящими искателями приключений. "Гонка Мечты". Для тех, кто любит скорость, вместе с Максимом и Марией из будущего, главными героями площадки можно принять участие в настоящем гоночном гран-при. "Заброшенный дом". Атмосфера страха и ужаса обеспечена всем, кто решится пойти в эту тематическую зону. "Замок Снежной королевы". Одна из самых красивых локаций в парке. Головокружительные полёты на аттракционах и невероятные эмоции в "Тронном зале" не оставят никого равнодушным. "Сказочная деревня". В этой деревне вы встретитесь с персонажами, знакомыми с детства, Буратино и Папой Карло и даже сможете посмотреть кукольное представление в театре "Золотой Ключик".

В парке интересно будет не только детям, но и взрослым. Создатели "Острова Мечты" продумали и создали развлечения от мала до велика.

Здесь каждый найдёт аттракцион себе по душе и получит заряд незабываемых эмоций и адреналина.

Парк развлечений "Остров Мечты" в Москве. Отзывы

Для тех, кто устал и хочет перевести дух, на территории парка есть большое количество кафе и ресторанов, где представлены кухни со всего света, можно попробовать несравненную пасту из Италии или насладиться традиционными русскими блинами.

В тематических магазинах вы сможете приобрести себе на память милые сувениры, а для детей здесь есть большой выбор игрушек с героями любимых мультфильмов.