Каждый, кто хоть раз проезжал по третьему транспортному кольцу или открытой части Замоскворецкой линии, обращал внимание на великолепные башни сказочного замка, расположившиеся посреди Москвы. Этот замок является лицом парка развлечений "Остров Мечты".
Строить его начали в Нагатинской пойме в марте 2016 года, и торжественно открыли в 2020 году.
Московский "Остров Мечты" стал крупнейшим крытым тематическим парком развлечений в Европе.
Парк поражает своими размерами, его общая крытая площадь составляет почти 300 тыс. кв. м. Крытая территория "Острова Мечты" разделена на две зоны — это городской променад с торговыми галереями и парк развлечений с аттракционами, шоу, играми и всевозможными развлечениями для посетителей любого возраста.
Окружает его благоустроенный ландшафтный парк с тенистыми аллеями, водоёмами с фонтанами, пространствами для комфортного отдыха и детскими площадками. Здесь можно совершать романтические прогулки и проводить время с детьми.
Центральный вход в парк оформлен в виде сказочного замка, что уже создаёт особую атмосферу.
Городской променад "Острова Мечты" — это четыре просторных пешеходных галереи и три атриума. Они оформлены в архитектурных стилях разных стран, что даёт возможность перенестись в другие города и прочувствовать их атмосферу, не покидая Москвы. Вы можете неспешно прогуляться по улицам
Все эти дороги ведут к центральной площади "Москва". Здесь можно приобрести покупки в известных магазинах или отдохнуть в ресторане, наслаждаясь красивым видом на лужайки с фонтанами.
Чтобы окунуться в мир волшебства, вам стоит всего лишь купить билет, и вы сможете провести в парке "Остров мечты" весь день. Стоимость билета начинается от 700 рублей и зависит от опций, входящих в него.
Например, тем, кто хочет просто погулять и посмотреть все тематические локации, можно взять билет категории "Стандарт". Посетителям, которые любят кататься до головокружения и без остановки рекомендуют билет "Всё включено". Ну а для гостей, которые не привыкли стоять в ожидании, предусмотрен билет с быстрым проходом "Экспресс-вход".
Все тематические зоны "Острова Мечты" оформлены в стиле всемирно известных мультперсонажей. Всего в парке представлено девять зон с аттракционами и развлечениями.
В парке интересно будет не только детям, но и взрослым. Создатели "Острова Мечты" продумали и создали развлечения от мала до велика.
Здесь каждый найдёт аттракцион себе по душе и получит заряд незабываемых эмоций и адреналина.
Для тех, кто устал и хочет перевести дух, на территории парка есть большое количество кафе и ресторанов, где представлены кухни со всего света, можно попробовать несравненную пасту из Италии или насладиться традиционными русскими блинами.
В тематических магазинах вы сможете приобрести себе на память милые сувениры, а для детей здесь есть большой выбор игрушек с героями любимых мультфильмов.
Парк развлечений "Остров мечты" — это место, где вы вновь вернётесь в детство, а ваши дети получат море впечатлений и позитивных эмоций.
Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.