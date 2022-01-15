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Автор Ольга Лазарева

Шевчук: мусорной реформе Петербурга нужны кадровые решения

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге мусорный коллапс. Жители города виновными считают регоператора "Невский экологический оператор" (НЭО) и губернатора Александра Беглова. Глава "Зеленого Креста" Юрий Шевчук претензии горожан называет уместными и считает, что решить проблему помогут кадровые перестановки в регоператоре.

В Петербурге неудачно стартовала мусорная реформа. Из-за того, что Смольный не разработал необходимую нормативную базу, не проработал территориальную схему, поздно выбрал регоператора, который не успел подготовиться к обслуживанию города, а также по неопытности "перетасовал перевозчиков" и территории — система вывоза мусора дала сбой. С января контейнерные площадки во дворах Петербурга начали превращаться в свалки, места прокорма крыс и скопления паразитов.

Отзывы о вывозе мусора в Санкт-Петербурге
Отзывы о вывозе мусора в Санкт-Петербурге

Добиться решения проблемы от НЭО жителям не удается. Горячие линии регоператора чаще всего занятые из-за перегрузки, о проблемах оперативно не сообщить. По той же причине медленно отрабатываются заявки. Техники у перевозчиков для обслуживания контейнерных площадок не хватает. Да и найти их, а также отладить логистику движения спецмашин сложно из-за отсутствия полных данных о них в терсхеме. Потому большинство районных пабликов "ВКонтакте", официальные страницы НЭО и Комитета по благоустройству, госпорталы по приему обращений завалены жалобами на невывоз отходов и фотографиями свалок.

Отзывы в соцсетях о вывозе мусора в Санкт-Петербурге
Отзывы в соцсетях о вывозе мусора в Санкт-Петербурге

В сложившейся ситуации горожане винят НЭО и губернатора Петербурга Александра Беглова, считая, что реформу при такой плохой организации процессов запускать и не стоило. Нужно было взять отсрочку для проведения всех необходимых подготовительных мероприятий.

В комментарии "Правда.ру" глава Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук назвал претензии петербуржцев справедливыми. Потому что НЭО как регоператор курирует полностью вывоз отходов в городе и ответственен за любые проблемы. Есть и доля вины Беглова, так как Петербург является соучредителем "Невского экологического оператора" и принимал участие в формировании кадров. Неквалифицированность кадров, занимающихся организацией вывоза мусора в городе — основная проблема, считает эксперт.

"Естественно, дело в кадрах. Те люди, которые руководят сейчас НЭО, они, возможно, замечательные, очень умные, профессионалы, но в чем-то другом. Вполне возможно, что они большие специалисты в области абстрактного искусства или, допустим, в каждом из них погиб великий кулинар или еще что-то, но к мусору они отношения не имеют. И кто их назначил на эту должность я не знаю. Понятно, что собрание акционеров, в том числе и город, как один из акционеров, но кто именно предложил, я не знаю", — заявил Шевчук.

По словам эксперта, есть возможность разобраться с мусорным коллапсом в городе. Для этого нужно в управление поставить опытных специалистов, которые уже работали на рынке отходов в Петербурге.

"Нужно провести кадровые решения и заменить нынешнее НЭО опытными людьми. Допустим, теми же специалистами из Автопарков Спецтранса", — подчеркнул эксперт.

Отметим, речь идет в большей степени о двух компаниях "Автопарк № 1 "Спецтранс" и "Автопарк № 6 "Спецтранс". Это самые крупные, опытные и технологически оснащенные перевозчики отходов в Петербурге. К слову, "Автопарк № 6" осенью НЭО не допустил до обслуживания города, отдав территории перевозчика менее оснащенному "Эко Лэнду", который сегодня не справляется с вывозом отходов. Издание Pravda.Ru освещало ситуацию с конкуренцией на торгах регоператора, отмечая возможный передел рынка города структурами, приближенными к губернатору Александру Беглову.

Отзывы в соцсетях о вывозе мусора в Санкт-Петербурге
Отзывы в соцсетях о вывозе мусора в Санкт-Петербурге

В завершение беседы Юрий Шевчук отметил, что ситуация с мусорной реформой в Петербурге катастрофическая. Власти города впустую потратили предоставленную ему отсрочку и ничего не сделали. Хотя у Смольного были все ресурсы и возможности для организации рабочей системы вывоза ТКО и строительства перерабатывающих заводов.

"За <…> два года можно создать безотходное производство, которое перерабатывало бы мусор. Более того, прямо в черте Петербурга, он достаточно большой, там много промышленных площадок и там можно переработать этот мусор, несчастные 2,5 миллиона тонн. У нас промышленного мусора 8 миллионов тонн перерабатывается в Петербурге, а еще 2,5 миллиона тонн бытового, подумаешь, ерунда вообще. Можно было бы поставить заводы по переработке мусора", — подытожил Шевчук.

Напомним, ранее ситуацию с вывозом отходов в Петербурге комментировал в СМИ депутат ЗакСа Борис Вишневский. По словам парламентария, мусор — огромная проблема. Если сейчас его не начать оперативно вывозить, то город рискует столкнутся с тотальной антисанитарией — нашествием крыс и распространением кишечных инфекций.

Редактор: Елена Тимошкина
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