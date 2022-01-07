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Автор Ольга Лазарева

Петербуржцы поймали Комблаг на "очковтирательстве"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Водители снегоуборочной техники присоединились к многочисленным возмущениям жителей Петербурга, касающейся некачественной уборки города от снега и льда. В социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице комитета по благоустройству жители города продолжают жаловаться на полное равнодушие со стороны Комблага как к простым горожанам, страдающим на неубранных дорогах и тротуарах, так и к собственным сотрудникам, вынужденным работать "не на совесть, а на камеру" для сомнительных отчетов.

Петербуржцы поймали Комблаг на "очковтирательстве"

На официальной странице во "ВКонтакте" комитета по благоустройству к многочисленным жалобам петербуржцев на некачественную уборку снега и льда с городских улиц присоединились водители снегоуборочного транспорта, вынужденные, по их словам, работать "не на совесть, а на камеру".

"Мы всей автоколонной, от последнего тракториста и дворника до начальника колонны, занимаемся вот такими фотосессиями и отчётами по заявкам. Те, кто раньше работали на совесть, теперь работают на камеру", — рассказал один из сотрудников снегоочистительной автоколонны в комментарии под очередным отчетом о "достижениях" Комблага в борьбе со снегом.

По его словам, рабочая техника регулярно выходит из строя, а ремонтируют ее неделями. Можно предположить, что снегоуборочный автопарк укомплектован либо сильно подержанной техникой, либо совершенно некачественной.

"Люди увольняются и заменить их некому. Мы для вас, дорогие комитетчики, всего лишь значки на интерактивной карте города. Не делайте вид, что вам не всё равно, как нам работается", — констатирует водитель.

Также он заявил, что если все квалифицированные сотрудники, уставшие от подобного отношения, уйдут из профессии, то объективно заменить их будет практически невозможно. Более того, за руль серьезной и опасной техники могут попасть неквалифицированные кадры, подвергая опасности окружающих.

Стоит отметить, что петербуржцы уже не в первый раз "ловят" представителей Смольного на попытках скрыть за красивыми отчетами, снабженными показательными фото и видео, реальное положение дел в городе.

Так, петербурженка застала в Овсянниковском саду целую команду дворников, которые в течении 30-40 минут "скребли" уже расчищенную трактором дорожку и смахивали метлой несуществующий снег со скамеек. В это время их фотографировала "девушка-бригадир".

"В течение 30-40 минут они зачем-то скребли расчищенную трактором дорожку и сметали несуществующий снег со скамейки шваброй. Все это время девушка прыгала от одного дворника к другому и фоткала их во всех ракурсах. Затем они загрузились в свой грузовик и уехали", — рассказывает жительница города.

По ее словам, на вопрос зачем она фотографирует "бригаду", девушка с сарказмом ответила — чтобы "поблагодарить" жилищный комитет.

"Так вот, уважаемый Комитет по благоустройству: благодарю вас и ваших "работников" за великолепное очковтирательство!!! Продолжайте в том же духе!", — обратилась к Комблагу петербурженка.

Напомним, СМИ неоднократно сообщали о растущем недовольстве горожан Администрацией Смольного, провалившей снегоуборочный сезон в Петербурге, а также губернатором города Александром Бегловым, который не смог грамотно организовать работу своих подчиненных.

Редактор: Елена Тимошкина
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