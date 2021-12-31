Уходящий год оказался провальным для Петербурга

Уходящий 2021 год выдался непростым для большинства жителей Санкт-Петербурга в связи с тем, что городские власти и губернатор так и не смогли решить многочисленные системные проблемы.

Несмотря на оптимистичные заявления градоначальника, чиновники из профильных комитетов Смольного

не организовали работу коммунальных служб,

не подготовили город и инфраструктуру к зиме,

не уделили должного внимания поддержанию зданий, формирующих исторический облик Северной столицы.

Непоследовательная "ковид"-политика не способствовала снижению заболеваемости коронавирусом, но при этом больно ударила по малому и среднему бизнесу.

Это вызывает недовольство горожан деятельностью Александра Беглова и его команды, не справившихся со своими обязанностями.

"Ковид"-политика

По итогам исследования "Национальный индекс тревожностей", проведённого экспертами аналитического департамента КРОС, Санкт-Петербург занял вторую позицию в рейтинге самых тревожных регионов России по итогам уходящего 2021 года.

Одним из основных источников беспокойства граждан являются персональные QR-коды, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесённое заболевание. Напомним, в Смольном с 1 ноября запретили вход на массовые мероприятия численностью более 40 человек без соответствующего QR-кода, а с 15 ноября посещение театров, музеев, фитнес-центров, цирков, концертных залов, кинотеатров и выставок, а также церемонии торжественной регистрации брака. Начиная со 2 января 2022 года подобные ограничения затронут заведения общественного питания и торговые центры города на Неве.

От внедрения данной системы прежде всего пострадали предприниматели, поскольку большая их часть не получила должной поддержки со стороны властей.

Неоднократно Петербург занимал первое место в тройке российских регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с COVID-19. Во многом это обусловлено непоследовательной "ковид"-политикой команды Александра Беглова и неэффективными мерами в борьбе с распространением опасного вируса, которые практически не повлияли на темпы заболеваемости населения, но при этом негативно отразились на малом и среднем бизнесе.

Кроме того, городские власти не уделяли должного внимания вопросу стимулирования вакцинации и не использовали показавшие положительные результаты инициативы правительства Москвы. В экспертном сообществе не раз отмечали слабую работу Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

"Петербург отличился ещё и безграмотными противоэпидемическими решениями, которые усугублялись слабой работой комитета по здравоохранению", — заявлял в интервью "Интерфаксу" заведующий кафедрой эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Коммунальный коллапс

Помимо осеннего всплеска заболеваемости COVID-19, жители Санкт-Петербурга в конце сентября столкнулись также с проблемой ветхих теплосетей. Регулярные прорывы трубопроводов в городе на Неве с начала отопительного сезона показали провал Смольным подготовки к зиме.

С приходом в Северную столицу морозов коммунальный коллапс лишь усугубился — старые трубы во многих районах попросту не выдержали перепадов давления.

Наиболее масштабный прорыв теплосетей произошёл 15 октября на Левашовском шоссе. Трубы на этом участке прокладывали в далёком 1967 году, однако в Смольном не обращали внимания на тот факт, что коммуникации давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Из-за аварии более 50 тысяч жителей Курортного района остались на несколько суток без отопления и водоснабжения в домах, пока аварийные бригады устраняли последствия недальновидности чиновников.

В ноябре и декабре прорывы трубопроводов фиксировались в разных частях города практически ежедневно.

Также немало проблем в Петербурге возникло после обрушения на город один за другим снежных циклонов: "Бенедикта", "Даниэля" и "Квинтинуса". Несмотря обещания чиновников вывести на уборку улиц в случае сильных метелей более 1700 единиц спецтехники и задействовать дополнительные ресурсы, коммунальные службы вопреки заявлениям Беглова оказались не готовы к борьбе с обильными осадками.

С конца ноября Северная столица фактически находится в "снежном плену" — внутриквартальные территории завалены сугробами, а наледь на дорогах провоцирует каждый день десятки ДТП и автомобильных аварий.

Во многих районах Санкт-Петербурга банально не хватает обычных дворников, городские власти не смогли организовать слаженную работу коммунальщиков. Кроме того, на уборку заснеженных улиц выводилась лишь небольшая часть имеющейся в распоряжении спецтехники. В социальных сетях петербуржцы массово жалуются на некачественную уборку снега.

На необработанных противогололёдными смесями тротуарах и во дворах пострадали сотни горожан — в травмпункты выстроились очереди из людей с переломами, ушибами и растяжениями.

Плохую работу коммунальных служб в Петербурге недавно прокомментировала в беседе с журналистами известная российская телеведущая Дана Борисова, которая лично столкнулась с последствиями безразличия чиновников из Смольного к этой системной проблеме. Знаменитость также поддержала обращение актёра Ивана Краско к президенту РФ, в котором он призвал обратить внимание на нерасчищенные от снега петербургские улицы.

"В этот приезд я была после операции всего четыре дня. Жила на Лиговском, там до Невского пять минут пешком. И вот я вышла из своего хорошего дорогого отеля и как навернулась на спину [из-за наледи]: головой стукнулась, чуть все швы не разошлись. Подняться сама не могу, потому что ноги разъезжаются в разные стороны, плюс после операции ещё ничего не функционирует", — поделилась Дана Борисова.

Немало петербуржцев пострадало из-за падающих с крыш домов сосулек и наледи. Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга так и не удалось укомплектовать к зимнему сезону штат верхолазов для борьбы с ледяными глыбами, угрожающе свисающими над головами горожан. На проспекте Елизарова 16 декабря на 49-летнюю женщину обрушилась льдина, с ушибами её доставили в больницу. В медучреждении специалисты диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Подобных инцидентов за последние несколько месяцев произошло не менее десяти. Все это, безусловно, не может не вызывать беспокойства у жителей Северной столицы, для которых обычный поход в магазин или короткая прогулка может завершиться госпитализацией.

Разрушение зданий и исторического облика

Упасть на голову петербуржцам могут не только сосульки и льдины, но и фрагменты облицовки зданий, поскольку многие дома в Северной столице, в том числе представляющие историческую ценность, находятся в плачевном состоянии. Так, 19 ноября на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга осыпался фасад дома № 8. По счастливому стечению обстоятельств, никто из прохожих не пострадал, досталось только автомобилю службы такси.

"Теперь прогулки по Петербургу могут вас убить", — прокомментировал данный инцидент один из пользователей Telegram-канала "Протестный Петербург".

В СМИ сообщалось, что облицовка обрушилась с исторического доходного дома Цеховой 1903 года постройки, который был ранее внесён в план на капитальный ремонт на далёкий 2032 год. В ТСЖ, в ведении которого он находится, рассказали журналистам, что несколько раз безрезультатно обращались в городской жилищный комитет в связи с аварийным состоянием сооружения. Неделей ранее с фасада дома № 12 на улице Якубовича, расположенного неподалеку от Исаакиевского собора, на пешеходную зону осыпалась груда камней.

Ветхие здания также являются системной проблемой Санкт-Петербурга, которую городская администрация никак не может решить.

Главным образом это связано с деятельностью жилищного комитета, а также Фонда капитального ремонта (ФКР), в котором в апреле во время аудита контрольно-счетная палата выявила неизрасходованные средства на счетах ведомства. Эти деньги чиновники должны были потратить на ремонт, но почему-то этого не сделали.

Проверка вскрыла, что сумма нагрузки на городской бюджет в связи с работой ФКР за последние два года достигла порядка 2,4 млрд рублей.

Плохой год для Смольного

В Санкт-Петербурге остаётся ещё множество других нерешённых важных вопросов, требующих внимания и тщательной проработки со стороны местных властей.

За текущий год в Смольном не смогли сделать практически ничего, чтобы решить системные проблемы.

Страдают от этого простые горожане, каждый день рискующие получить травму, поскользнувшись на покрытом наледью тротуаре или от обрушившегося фасада, передвигаясь по заснеженной нерасчищенной коммунальщиками дороге на автомобиле. Некомпетентность чиновников напрямую оказывает влияние на эмоциональное состояние и настроение жителей Петербурга, а также провоцирует опасную социальную напряжённость в обществе.