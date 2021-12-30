Екатеринбург: битва за Берёзовую рощу ещё не закончена

Неравнодушные жители района Краснолесья и экоактивисты уже четвёртый год борются за сохранение Берёзовой рощи в Екатеринбурге. Но благодаря многочисленным митингам, пикетам, обращениям и сборам подписей всё ближе становится главная цель — добиться присвоения этому месту статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ).

В 2021 году у защитников были свои победы:

несмотря на противодействие "Атомстройкомплекса", весной Кассационный суд в Челябинске подтвердил запрет на вырубку Берёзовой рощи , которую ведёт компания "Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева.

, которую ведёт компания "Атомстройкомплекс" Валерия Ананьева. А уже в июне фирма решила отозвать из Арбитражного суда свой иск против Администрации Екатеринбурга, которая ранее не стала согласовывать планы застройщика.

Этого удалось добиться благодаря активной позиции на самых различных уровнях, начиная от муниципально-городского. Так, жители Краснолесья взаимодействовали с комиссией по землепользованию и застройке Екатеринбурга, а также участвовали в общественных обсуждениях. При этом не забывали и о политиках: за всё время было собрано свыше 20 тысяч подписей за сохранение леса, а часть из них были адресованы лично мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, а затем в августе и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Экоактивисты обращались ко всем силам, которые могли бы повлиять на принятие решений, в том числе к политическим партиям и напрямую к одномандатникам-кандидатами в Госдуму на сентябрьских выборах.

Митинг в Екатеринбурге за Берёзовую рощу

Эта работа на протяжении года принесла свои плоды — в ответ на обращения политиков и участников движения Министерство природных ресурсов РФ поддержало присвоение Берёзовой роще статуса ООПТ.

Соответствующее предложение было направлено в мэрию Екатеринбурга. Не последнюю роль в этом сыграли и эксперты УрАО РАН, подтвердившие ранее, что речь идёт о полувековом краснокнижном лесе с редкими растениями.

Кроме этого, защитники леса использовали любые возможности, чтобы привлечь внимание не только местных властей, но и представителей федерального центра. В октябре они привлекли внимание зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина, и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, которые посетили форум "100+ TechnoBuild", проходивший в Екатеринбурге. В дни форума в столице Урала состоялось несколько акций, организованных жителями Краснолесья. Так, на Макаровском мосту был вывешен баннер с просьбой к министрам "остановить беспредел".

За несколько лет экоактивисты и жители Краснолесья провели более 40 пикетов и акций, написали около 200 писем и обращений.

На протяжении этого года они также подкрепляли свои требования многочисленными акциями прямого действия:

неоднократно пикетировали здание Администрации Екатеринбурга,

изготовили огромное ухо, обращенное к главе "ДОМ.РФ" Виталию Мутко,

выстраивались в живую цепь,

надевали маски с лицами чиновников,

креативили на пне портрет Ананьева,

делали из снеговиков участников протеста

и наконец создали из снега большую надпись #ЗащитимБерезовуюРощу!, которую видно с высоты птичьего полёта.

И это не говоря уже о регулярных субботниках по очистке леса, а также оплате вывоза мусора из урн.

Митинг за сохранение Берёзовой рощи в Екатеринбурге

При этом битва за лес ещё не окончена.

В октябре Верховный суд по иску корпорации "ДОМ.РФ" (распорядитель земельного участка) постановил направить на новое рассмотрение дело о застройке Берёзовой рощи. Защитники леса уже записали видеообращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, но очевидно, что теперь их борьба продолжится в новом 2022 году.

Тем не менее всё больше и больше людей узнают о Берёзовой роще, а количество статей в СМИ о противостоянии жителей Краснолесья и застройщиков уже перевалило за отметку в 300 публикаций. К делу существует общественный интерес, что даёт много поводов для оптимизма.