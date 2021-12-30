Неравнодушные жители района Краснолесья и экоактивисты уже четвёртый год борются за сохранение Берёзовой рощи в Екатеринбурге. Но благодаря многочисленным митингам, пикетам, обращениям и сборам подписей всё ближе становится главная цель — добиться присвоения этому месту статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ).
В 2021 году у защитников были свои победы:
Этого удалось добиться благодаря активной позиции на самых различных уровнях, начиная от муниципально-городского. Так, жители Краснолесья взаимодействовали с комиссией по землепользованию и застройке Екатеринбурга, а также участвовали в общественных обсуждениях. При этом не забывали и о политиках: за всё время было собрано свыше 20 тысяч подписей за сохранение леса, а часть из них были адресованы лично мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, а затем в августе и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Экоактивисты обращались ко всем силам, которые могли бы повлиять на принятие решений, в том числе к политическим партиям и напрямую к одномандатникам-кандидатами в Госдуму на сентябрьских выборах.
Эта работа на протяжении года принесла свои плоды — в ответ на обращения политиков и участников движения Министерство природных ресурсов РФ поддержало присвоение Берёзовой роще статуса ООПТ.
Соответствующее предложение было направлено в мэрию Екатеринбурга. Не последнюю роль в этом сыграли и эксперты УрАО РАН, подтвердившие ранее, что речь идёт о полувековом краснокнижном лесе с редкими растениями.
Кроме этого, защитники леса использовали любые возможности, чтобы привлечь внимание не только местных властей, но и представителей федерального центра. В октябре они привлекли внимание зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина, и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, которые посетили форум "100+ TechnoBuild", проходивший в Екатеринбурге. В дни форума в столице Урала состоялось несколько акций, организованных жителями Краснолесья. Так, на Макаровском мосту был вывешен баннер с просьбой к министрам "остановить беспредел".
За несколько лет экоактивисты и жители Краснолесья провели более 40 пикетов и акций, написали около 200 писем и обращений.
На протяжении этого года они также подкрепляли свои требования многочисленными акциями прямого действия:
И это не говоря уже о регулярных субботниках по очистке леса, а также оплате вывоза мусора из урн.
При этом битва за лес ещё не окончена.
В октябре Верховный суд по иску корпорации "ДОМ.РФ" (распорядитель земельного участка) постановил направить на новое рассмотрение дело о застройке Берёзовой рощи. Защитники леса уже записали видеообращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, но очевидно, что теперь их борьба продолжится в новом 2022 году.
Тем не менее всё больше и больше людей узнают о Берёзовой роще, а количество статей в СМИ о противостоянии жителей Краснолесья и застройщиков уже перевалило за отметку в 300 публикаций. К делу существует общественный интерес, что даёт много поводов для оптимизма.
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