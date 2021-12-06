Десятилетие перемен

Ростовская область входит в число 15 субъектов Российской Федерации, промышленность которых в течение десяти лет ежегодно демонстрирует рост. По динамике индекса промышленного производства регион шесть лет занимает второе место в стране. О том, какие перемены происходят в жизни Дона мы узнали, посетив Азов, Таганрог и станицу Ермаковскую, малую родину губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Азов

Город Азов Ростовской области

Начнём наше виртуальное путешествие с древнего города Азова, который неизменно привлекает туристов своей самобытной красотой. Немногие азовчане сегодня, возможно, знают и помнят, что земля, на которой стоят их дома, хранит свидетельства о древних цивилизациях, тысячелетия назад переживших расцветы, а затем исчезнувших. За столетия до того, как крепость Азов в конце XVII столетия стала неприступным петровским бастионом в устье Дона на южной границе Российской империи, древнейший город населяли и киммерийцы, и скифы, и савроматы; в развитии Азова важную роль сыграли греки, ордынцы и османы. В городе есть энтузиасты, сохраняющие память эпох. Но 80-тысячный Азов и весь Дон живут сегодня не только прошлым, история преобразований, начатых Петром I, продолжается.

Крепость Азов

В XVII-XVIII веках крепость Азов много раз перестраивалась в соответствии с тогдашними представлениями о фортификации, но со временем оборонительные сооружения утратили военное значение, и камни, из которых были сложены крепостные стены, люди начали использовать для строительства домов в мирное время. С директором Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника Евгением Мамичевым мы идём по тихим улочкам исторической части города между невысокими поросшими травой холмами — это всё, что осталось от крепостных валов. Здесь работают археологи, под одним из холмов они раскопали историческую кладку петровских времен. Могучий песчаник неподвластен времени.

Город рос, крепостные стены разрушали, чтобы строить новые дороги. Сегодня в планах хранителей истории из азовского музея-заповедника восстановить часть крепостных валов, по которым пройдёт туристический маршрут.

"Наш город включён в Федеральную программу комплексного развития инфраструктуры и территории малых исторических поселений, — говорит Евгений Мамичев. — На реализацию этой программы в Азове планируется выделить почти 1,5 миллиарда рублей".

Музею-заповеднику недавно исполнилось 105 лет. Когда-то его экспозиция умещалась в трёх небольших комнатах. Сейчас музей занимает просторное здание бывшей городской управы, это государственное бюджетное учреждение Ростовской области. Среди 400 тысяч единиц хранения уникальные экспонаты:

находки палеонтологов, окаменелые останки обитавших в этих краях доисторических животных,

экспозиции, рассказывающие о пёстром культурном разнообразии располагавшегося на Великом Шелковом пути города.

Интереснейший музейный объект — пороховой погреб крепости, который был восстановлен недавно, до этого он служил складом одного из предприятий.

Азов центр города

Но Азов живёт не только прошлым. Начальник отдела промышленности и инвестиций городской администрации Виктория Бершадская уверена, у города с древней историей есть серьёзный экономический и производственный потенциал.

"Азов входит в число наиболее устойчиво развивающихся территорий Ростовской области. Коммерческую деятельность у нас ведут более 120 средних и крупных предприятий", — говорит Виктория Бершадская. — В городе созданы Северо-Западная и Юго-Восточная промышленные зоны, в которых размещены производства 17 резидентов, в том числе с иностранным участием".

Около 250 человек работают в ООО "МОП Комплекс 1", успешно продвигающем региональный бренд "Сделано на Дону" в России и далеко за пределами страны. Компания производит уникальные сборные жидкостные резервуары "Айсберг" из нержавеющей стали, постоянно расширяя географию поставок.

"Наши резервуары прочные и долговечные, быстро и легко собираются, предназначены для хранения воды, пищевых и непищевых жидкостей, — рассказывает заместитель гендиректора компании Александр Калюжный. — Мы поставили резервуары в Южную Корею, получили заказ из Бангладеш. В отличие от многих предприятий, столкнувшихся с проблемами из-за пандемии коронавируса, в 2020 и в 2021 годах мы работали стабильно".

На этом предприятии производят также светодиодные дорожные знаки, разработана и применяется собственная технология нанесения горизонтальной светоотражающей дорожной разметки, предлагаются цифровые комплексные решения, повышающие безопасность водителей и пешеходов.

"Мы постоянно совершенствуем дорожные решения, улучшаем ГОСТы, исходя из того, что снижение показателей смертности на дорогах само по себе является вкладом в экономику страны, ведь каждый погибший в ДТП обходится государству в значительную сумму", — говорит Александр Калюжный.

Комплексные решения компании, которую создал и возглавляет Роберт Ли, на дорогах Ростовской области применяются повсеместно, аварийность снизилась в разы, смертность — в десятки раз.

Таганрог

Таганрог Ростовская область

Преображается также и Таганрог — литературный город, в котором вырос гимназист Антон Чехов. Здесь прошлое тесно переплетается с настоящим: высокотехнологичные производства гармонично сосуществуют с историческими памятниками.

Городской парк им. Горького, благоустроенный и обновлённый в рамках государственно-частного партнёрства с привлечением средств крупной промышленной компании, — гордость Таганрога. Аллеи парка, раскинувшегося в историческом центре, помнят обстрелы англо-французской эскадры времен Крымской войны, помнят они выросшего в Таганроге гимназиста Антона Чехова, тайком пробиравшегося в расположенный рядом с парком театр, который сегодня носит имя великого писателя (учащимся гимназий было строжайше запрещено посещать увеселительные заведения). Аллеи и вековые деревья помнят три года немецкой оккупации и "новый порядок".

"Здание театра было построено итальянцами на пожертвования местного купечества в 1866 году. За архитектурный образец взяли миланскую "Ла Скалу", — рассказывает художественный руководитель Таганрогского драматического театра имени Чехова, заслуженный артист России Сергей Герт. — До революции в нашем театре часто гастролировали видные европейские и российские оперные исполнители, о чём критики писали в газетах того времени восторженные отзывы".

Театр имени А. П. Чехова. Таганрог

Худрук показывает нам театр, тёплый домашний свет заливает партер, ложи, гардины и новые кресла, обитые пурпурным бархатом, их приобрели недавно на средства, выделенные областью.

"Вот эта часть галёрки, импровизированная ложа, у нас называется "чеховской", — комментирует Сергей Герт. — Отсюда будущий великий писатель обычно смотрел театральные постановки. Билеты на галёрку были дешёвыми, по карману гимназисту. Билеты в партер — слишком дорогие".

Набережная Петра 1 Таганрог

Каждый уголок старого Таганрога — открытие для ещё не знакомого с городом путешественника. Здесь лицом к морю установлен единственный сохранившийся памятник Петру I, признанный эталонным и отлитый из бронзы в 1900 году ещё при жизни автора, великого русского скульптора Марка Антокольского. Копия этого памятника, установленная в Архангельске, изображена на купюре номиналом 500 рублей, выпущенной Банком России в 1995 году.

Памятник Чехову в Таганроге на набережной

Родительский дом Антона Чехова, похожий на игрушечный, настолько он мал;

гимназия, в которой учился писатель и где служил инспектор Дьяконов, прообраз Беликова из "Человека в футляре";

музей непревзойдённой Фаины Раневской, которая тоже была родом из этих мест.

Но 250-тысячный Таганрог живёт не только прошлым. Город преображается. Об одном из самых масштабных проектов по модернизации транспортной инфраструктуры Таганрога нам рассказал директор компании-концессионера, ведущей работы по обновлению трамвайной сети города, Дмитрий Шутиков.

"Изношенность трамвайной сети до недавнего времени составляла почти 100%. В рамках нашего проекта в два этапа будут реконструированы 45 километров путей, восемь тяговых подстанций и трамвайное депо, закуплены 60 низкопольных трамваев", — говорит Дмитрий Шутиков. — Концессионное соглашение было подписано в мае 2021 года, а первый трамвай проследовал по маршруту уже через два месяца. Первый этап позади, полное завершение работ запланировано на сентябрь-октябрь 2022 года".

Таганрог не просто город с богатой историей. Здесь прошлое встречается с настоящим и будущим так же, как течение величавого Дона смешивается с солёной водой Азовского моря. Высокотехнологичные производства соседствуют с памятниками прошлому так же, как бескрайние степи Ростовской области пересекают современные автомобильные магистрали.

Следующая остановка в нашем путешествии по Ростовской области — Таганрогский научно-исследовательский центр супер-ЭВМ и нейрокомпьютеров.

"Платы, которые мы производим — самые сложные в Евразии. Такая плата превосходит по скорости персональный компьютер в 200 тысяч раз, — рассказывает руководитель центра, лауреат Государственной премии РФ Илья Левин. — Изделия очень сложные. Они решают задачи по цифровой обработке сигнала, математической физики. Конфигурируются в зависимости от целей и задач суперкомпьютера".

И ещё немного о высокотехнологичных производствах:

градообразующими предприятиями Таганрога являются ПАО "Таганрогский металлургический завод",

ПАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик",

ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева",

АО "Красный гидропресс",

АО "Таганрогский завод "Прибой",

АО "ТНИИС".

Каждое предприятие уникальное, не имеющее аналогов в России и мире.

Ростов-на-Дону

Немало достижений и успехов есть и в Ростове-на-Дону.

Аэропорт "Платов", Ростов-на-Дону

Например, в 2017 году был открыт построенный с нуля аэропорт "Платов", который является одним из крупнейших региональных воздушных портов на юге страны. Базовый перевозчик аэропорта — авиакомпания "Азимут". В 2019 году в результате аудита, проведённого международным рейтинговым агентством Skytrax, "Платов" первым из российских аэропортов получил наивысший рейтинг 5 звёзд. Сегодня из "Платова" на регулярной основе полёты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным.

Также власти региона заключили соглашение с компанией "Синара" о строительстве линии скоростного трамвая, на которое планируется потратить по предварительным расчетам 51,18 млрд рублей. На эти средства будет создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав. Реализовать проект предполагается в рамках концессионного соглашения. Помимо средств инвестора, в проект будут вложены средства инфраструктурного кредита, госкорпорации развития ВЭБ. РФ и Фонда национального благосостояния. В рамках проекта планируется переложить более 120 км трамвайных путей. Трамвай соединит центр донской столицы с жилыми микрорайонами "Левенцовский", "Верхний Темерник", "Суворовский", а также с территорией между будущей комплексной застройкой на левом берегу Дона и старым аэропортом.

Также В 2017–2018 годах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Ростове-на-Дону проведены работы по благоустройству парка культуры и отдыха "Левобережный". Территория парка превышает 53 квадратных километра, на благоустройство было направлено более 900 млн рублей. Торжественное открытие парка состоялось 1 мая 2018 года, а в июле 2020 года губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Сбербанка Герман Греф открыли в парке новый светомузыкальный фонтан. Концепция "умного фонтана" реализована при финансовой поддержке Сбербанка. Фонтан оснащён водным 3D-экраном и обладает уникальными возможностями. Предусмотрено 286 струй высотой от 2 до 10 метров, есть установка для проецирования изображений на водную поверхность, запрограммировано 15 музыкальных композиций и 15 разных режимов. С помощью интерактивной системы зритель может управлять водными и цветовыми эффектами.

В Ростове-на-Дону в микрорайоне "Вересаево" завершено строительство средней школы № 22. Образовательное учреждение рассчитано на 1433 места. Здание школы состоит из четырёх блоков:

1-й блок — классы основной и средней школы (5 — 11 классы);

2-й блок — общешкольные помещения — столовая, кухонный блок, помещения для физического воспитания и оздоровления, конференц-зал, читальный зал, кружковые помещения;

3-й блок включает в себя группу общешкольных, административных и вспомогательных помещений и специализированных кабинетов основной и средней школ;

корпус начального общего образования (1 — 4 классы).

Образовательный процесс в школе № 22 начался 1 сентября 2021 года.

Среди нововведений можно отметить строительство 3-й очереди магистрали "Северный обход Ростова-на-Дону" на участке от трассы Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск до трассы Ростов-на-Дону — Таганрог. Трасса пройдёт в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района. При пересечении с автодорогой "Красный Крым — Султан Салы" появится транспортная развязка. Далее трасса пройдёт по новому направлению до слияния с ещё одной транспортной развязкой на девятом километре федеральной автодороги Ростов — Таганрог. Это сооружение соединит строящийся северный и перспективный западный обходы Ростова с международным транзитным маршрутом Е58.

Строительство объездной дороги, Ростов-на-Дону

Также успешно реализуется программа по строительству медицинский учреждений. Например, в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию областная инфекционная больница. Комплекс размещён на территории площадью 17 га. На первом этапе проекта (реализуется сейчас) предусмотрено возведение десяти зданий и сооружений, в том числе лечебно-диагностического корпуса на 200 коек, дезинфекционного и лабораторного корпусов, корпуса по обеззараживанию медицинских отходов. Объект будет укомплектован новейшим медицинским оборудованием. На втором этапе будет построен патологоанатомический корпус. На третьем со сроком завершения работ в 2024 году появится 100-местная детская инфекционная больница.

Также в планах создание современного детского хирургического центра инновационных технологий, где будут проводиться уникальные высокотехнологичные операции, в частности, по трансплантации костного мозга. Проект будет реализован в два этапа. С 2021 по 2023 год предусмотрено строительство самого центра общей площадью более 54 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся отделения функциональной диагностики, лаборатории, пищеблок, а также гостиница для временного пребывания родителей. На втором этапе предстоит строительство административно-бытового корпуса, обустройство стоянки, благоустройство и озеленение. Областная больница во время строительства продолжит плановое оказание медпомощи юным жителям региона. На реконструкцию ОДКБ будет направлено 14,5 млрд рублей.

В Ростовской области успешно реализуется губернаторская программа "Сделаем вместе!", главная цель которой — привлечь жителей региона и бизнес к решению вопросов местного значения. Благодаря этой программе в этом году было реализовано 190 проектов. На их осуществление областной бюджет направил более 296 млн. рублей.

Также в 2020 году на территории, прилегающей к гребному каналу "Дон", восстановлены четыре многофункциональные спортивные площадки. Появились площадка для сдачи норм ГТО, футбольное поле, два поля для мини-футбола, поля для пляжных видов спорта и метания, проведены подготовительные работы для строительства стадиона для стритбола и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. На территории канала появится комплекс ВМХ площадью более 50 тысяч квадратных метров. Комплекс ежедневно смогут посещать около 300 человек, здесь будут тренироваться до 150 спортсменов.

Донской регион занимает ведущее место и в агропромышленном комплексе страны. В этом году аграрии собрали самый большой в стране общий урожай ранних зерновых, завершается уборка поздних зерновых. Общий урожай должен составить около 13,5 млн тонн. Конечно же, не обходится без помощи властей. Донское правительство уделяет немало внимания обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой.

Сельское хозяйство, Ростовская область

Станица Ермаковская

Станица Ермаковская

Почти 200 километров или два с половиной часа дороги от Ростова до родины губернатора Дона Василия Голубева, станицы Ермаковской Тацинского района. Это последний пункт нашего путешествия. Сворачиваем с трассы в сторону Белой Калитвы и Волгограда, и тут с обеих сторон дороги у Каменск-Шахтинского на нас из молочно-белого тумана наступают, размахивая крыльями, безмолвные 80-метровые гиганты. Мы проезжаем через первую в России Каменскую ветряную электростанцию, состоящую из 52 ветрогенераторов суммарной мощностью в 198 МВт. Станция работает с весны 2020 года. По-хозяйски на Дону распорядились даже ветром. Это казачьи земли, описанные Шолоховым. Но сегодня вечную степь пересекают современные дороги, а ветер над ней раскручивает 30-метровые лопасти ветряков, дающих экологически чистую электроэнергию.

Ветрогенераторы

В Ермаковской нас встречает глава администрации сельского поселения Валентина Кружилина.

"В мае этого года мы отметили 145-летие станицы. Да, за прошедшие десять лет многое изменилось в лучшую сторону. Построили храм, отремонтировали дом культуры и школу, привели в порядок воинский мемориал, — говорит Валентина Кружилина. — Десять лет назад в станицу провели газ, недавно закончили капитальный ремонт коммунальных сетей, открываем музей. Конечно, многое удалось сделать благодаря личному участию губернатора, но и люди у нас особенные, по-хозяйски неравнодушные и трудолюбивые, не сидят сложа руки. Посмотрите, какие в станице благоустроенные дворы и ухоженные дома".

В Ермаковской проживает 650 человек, население убывает, жалуется Валентина Кружилина. Молодежь в станице не остаётся, уезжает в город на заработки. Уезжают даже несмотря на то, что в станице есть, казалось бы, почти всё для комфортной жизни: детский сад, школа с 11 классами, модульный фельдшерско-акушерский пункт. Благоустроили зону вокруг местного пруда: летом там купаются и загорают, а зимой катаются на коньках. В Ермаковской есть всё, кроме работы, сокрушается глава администрации.

"Мы видим улучшения. За дорогой следят, благоустраивают, порядок во всём сельском поселении. Какова роль губернатора? Конечно, многое здесь делается благодаря его личному участию. Но я не думаю, что это только потому, что он здесь родился, — говорит местный житель Виктор Сапожников. — В станицу он часто приезжает, разговаривает с людьми, узнаёт об их проблемах, бывает, совершенно случайно услышит что-то и поможет. Человек он скромный и простой, и это главное".

Благополучие людей зависит не только от их желания изменить жизнь к лучшему, считает старожил Ермаковской пенсионер Иван Мамонов. По его словам, в основе позитивных изменений всегда личность руководителя, его лидерские качества. У губернатора Ростовской области Василия Голубева такие качества есть, уверен старожил станицы, значит перемены ещё будут и всё хорошее у донского села и всей Ростовской области впереди.