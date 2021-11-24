Почему Санкт-Петербург прозвали "Баку-на-Неве"?

В идеальной картине мира губернатором города становится его уроженец, который будет культурно связан с местом и неравнодушен к его проблемам. Однако в Санкт-Петербурге последние два губернатора — Георгий Полтавченко и Александр Беглов — родом из Баку.

Казалось бы, это всего лишь забавное совпадение, тем более в советский период переезды целыми семьями по долгу службы в разные республики были обычным явлением. Но если начать всматриваться в ближайшее окружение губернаторов, логику назначений на ключевые посты и разматывать множественные клубки коррупционных связей, то совпадение уже не кажется случайным, а тем более забавным. В высоких кабинетах Северной столицы процветает этнический лоббизм. Петербург уже давно стоит называть не северной Венецией или Пальмирой, а Баку-на-Неве.

Самая мощная этническая диаспора

Азербайджанцы формируют самую мощную этническую диаспору Петербурга. По словам Вагифа Мамишева, главы "Азербайджанской национальной автономии Санкт-Петербурга", официально в городе проживает 350-400 тысяч азербайджанцев, по не официальным данным — 600 тысяч. Сам Вагиф Мамишев — ключевая фигура всей истории. Он предприниматель, один из богатейших людей Петербурга и страны (26 место в рейтинге миллиардеров "ДП"), за счёт чего обеспечивает влияние своей диаспоры не только деньгами, но также благодаря личным обширным связям во властных структурах, что значительно помогло нарастить его финансовый капитал.

Значимость персоны Мамишева в городе иллюстрирует, например, случай с проектом "Апраксин двор": Олег Дерипаска по приезду в Петербург для решения своих вопросов первым делом поехал в офис азербайджанского бизнесмена. При этом Вагиф Мамишев в период обострения армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе летом 2021 года выступал главным посредником в урегулировании конфликта между двумя общинами в Петербурге.

Близкий друг

Вагиф Мамишев в интервью 2018 года открыто назвал Александра Беглова близким другом, которого он знает более 20 лет. Сам губернатор дружескую связь никак не комментировал, но этот факт красноречиво подтвердило приглашение бизнесмена на инаугурацию в качестве почётного гостя.

Явно взаимовыгодные взаимоотношения двух друзей начинают прослеживаться с начала нулевых. В 2002 году Беглова направляют из Москвы в Петербург, он становится вице-губернатором, а в 2003 году — исполняющим обязанности губернатора. Тогда Вагиф Мамишев открыто делает ставку на земляка, как на главного фаворита в полном утверждении в должности. Но губернатором тогда стала Валентина Матвиенко, а Беглов вернулся в столицу. Однако это не пошатнуло уверенные позиции Вагифа Мамишева.

Его друг Беглов руководил Контрольным управлением Президента РФ (2004-2008 гг.), потом работал заместителем руководителя Администрации Президента (2008-2012 гг.), а также был полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе (2017-2018 гг.). Всё это время Александр Беглов сохранял связи в Петербурге, оказывая влияние на инвестиционные проекты и сделки с выкупом недвижимости.

Эпоха Полтавченко

Параллельно с комфортными возможностями по лоббированию своих бизнес-интересов Вагиф Мамишев сам внедряется во властные структуры Петербурга и при Матвиенко с Полтавченко занимает пост главы комитета по внешним связям. Мамишев стал ближайшим соратником губернатора Георгия Полтавченко, которого тот впоследствии назначил своим советником по межнациональным вопросам.

В период правления своего первого земляка бизнесмен начинает продвигать по государственной службе племянника — Низами Мамишева. В 2016 году дядя назначает его заместителем главы Красносельского района, а уже в 2018 году Низами подписью Полтавченко совершает скачок до зампреда Комитета по молодёжной политике. Это стремительное кадровое продвижение назвали шокирующим.

Но Вагиф Мамишев уже тогда считался тем, кто имеет большое влияние на кадровую политику Смольного. В частности, при Георгии Полтавченко все вопросы решались через Давида Адами, который с 2012 по 2018 года руководил аппаратом губернатора и был "серым кардиналом" Смольного. При этом ходили слухи, что племянника Мамишева сватают на должность главы Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Ярую критику Эльгиза Качаева, главы этой структуры, со стороны Полтавченко связывали с необходимостью освободить эту должность под племянника влиятельного азербайджанского бизнесмена.

После ухода Георгия Полтавченко в 2018 году позиции Мамишева временно ослабли из-за его противостояния с могущественной аппаратчицей и вице-губернатором Любовью Совершаевой. Их битва более явно вскрыла ставленников Вагифа Мамишева во власти, которые стремительно стали терять позиции.

В 2019 году должностей лишились председатели комитетов по межнациональным отношениям и миграционной политике Олег Махно и по благоустройству Владимир Рублёвский, глава службы государственного строительного надзора и экспертизы Евгений Ким, замглавы Московского района Никита Александров, а Низами Мамишева сняли с поста зампреда комитета по молодёжной политике.

Беглов вернулся

Впрочем, Вагиф Мамишев быстро вернул аппаратное влияние после ухода Совершаевой и усиления самого Беглова. В 2020 году губернатор назначил Низами Мамишева зампредом комитета по внешним связям, которым когда-то руководил его дядя.

По перечисленным должностям, которые возглавляли протеже Вагифа Мамишева, видно, что это те структуры, которые могли дополнительно лоббировать его бизнес-интересы. Бонус в виде крепкой дружбы с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым создали для Мамишева свободу действий для махинаций, которые обернулись экономическим ущербом для города, как минимум, в 2,7 млрд руб.

С 2002 года, когда Александра Беглова направили в Петербург, строительные кампании Мамишева (ГК "Конрад" и ГК "Петровский строитель") стабильно стали получать земельные участки в городе. ГК "Конрад" Вагиф Мамишев создал в конце 1990-х гг. со своими братьями Васифом и Асифом, к бизнесу также имели отношение другие члены семьи и представители азербайджанской диаспоры Петербурга.

Градостроитель

Грандиозный скандал случился, когда АО "ЛК" Ликострой" Мамишева собиралась строить ТРЦ на костях Фарфоровского кладбища (XVIII в.). В 2008 году компания приобрела за 38 млн руб. здание кинотеатра "Спутник" и прилегающие к нему кладбищенские земли площадью 1,5 га. Однако планам азербайджанского олигарха вначале помешали защитники культурного наследия, которые в 2013 году добились через суд запрета на строительство.

На этом история не закончилась.

Предприниматель потребовал от властей другой участок под проект. Тогда ему выделили землю в 2,9 га за 111 млн руб., хотя её рыночная стоимость была около 2,4 млрд руб. При этом бизнесмен практически сразу поменял назначение земель с деловой застройки под жилую и продал участок за 1,7 млрд руб. другой компании, получив выгоду. А на первом участке на месте старинного кладбища всё равно построили в 2020 году ТРЦ, нарушив законодательство.

Очередной ущерб городу нанесла семья Вагифа Мамишева, взяв ответственность за убыточный "Дом Книги". Это одна из достопримечательностей Петербурга, за рентабельность которой стала бороться ещё Валентина Матвиенко. В 2012 году компания Лейлы Мамишевой, племянницы главы азербайджанской диаспоры, дала "Дому книги" займ, после которого долг книжного увеличился в два раза. Впоследствии кампания Лейлы Мамишевой через суд взыскала неустойку, которую пришлось погасить властям города. Так, семья Мамишевых за счёт городского бюджета обогатилась, предположительно, ещё на 121,5 млн руб.

В другом случае из городского бюджета в 2021 году пришлось дополнительно выделить 43,1 млн руб. на восстановление запущенного и загрязнённого "Парка Авиаторов". В негодность городское пространство пришло под руководством Фармана Мустафаева, который руководил фирмой из империи Вагифа Мамишева. Мустафаев обещал разработать план по благоустройству, но с 2013 года никакие работы не велись и парк превратился в несанкционированную свалку.

Грязные схемы

Мамишев, судя по всему, даже не платит за арендные помещения, из которых управляет своей строительной империей в Петербурге. Так, администрация Московского района пыталась взыскать через суд у компании "Возрождение" (входит в АО "Ликострой") 197 млн руб. Стоит ли говорить, что дело не сдвинулось и долг в бюджет не был погашен?

К Мамишеву несколько раз приходили с обысками по другим делам. Например, в 2013 году его вновь заподозрили в мошенничестве, когда очередная фирма из его империи незаконно возместила из бюджета налоги на 500 млн руб. Но все громкие судебные дела или подозрения в мошенничестве никогда не имели последствий для главы азербайджанской диаспоры. Видимо, деньги, колоссальное влияние и близкая дружба с Георгием Полтавченко и Александром Бегловым сделали Мамишева неприкасаемым.

Сила диаспоры

Силу азербайджанской диаспоры в Петербурге объясняет также то, что в силовых структурах города отсутствует этнический блок на занимаемые должности, как, например, в Москве. Это привело к тому, что порядка 60% руководящих должностей в МВД города заняты русифицированными тюрками, многие из которых поменяли фамилии на русские.

Такое исключительное положение для главы диаспоры и "свои" в силовых структурах делает этнический бизнес более комфортным для многих других азербайджанцев. Основная сфера деятельности диаспоры в Петербурге традиционно связана с торговлей. Причём, если раньше азербайджанцы контролировали продовольственные рынки, то сегодня это уже средние и крупные торговые центры, которые они полностью выкупают и сдают под аренду "своим".

В последние годы к азербайджанскому бизнесу в Петербурге подключается турецкий. За последние десять лет, пока городом правили уроженцы Баку Полтавченко и Беглов, азербайджанско-турецкие застройщики реализовали проектов более чем на 50 млрд рублей.

Турецкие подрядчики

В 2011 году турецкая компания IC Ictas стала генподрядчиком при строительстве аэропорта "Пулково", части трассы М11 между Москвой и Петербургом, а также при возведении Западного скоростного диаметра (ЗСД), стоимость которого оценивалась в 130 млрд руб. Однако соглашение компании с властями по поводу ЗСД было составлено так, что последние не имели права вмешиваться в работу компании. Турецкий генподрядчик мог выбирать субподрядчиков без конкурса и по своему усмотрению. В итоге, порядка 20 субподрядчиков из Петербурга и области не получили деньги за работу, и сумма задолженностей исчислялась сотнями миллионов рублей.

В 2019 был год российско-турецкой дружбы. Примерно в эти годы в Петербурге стало появляться много организаций, лоббирующих тюркские интересы. Среди них, например, АНО ДО "Русско-Турецкий культурный центр", АНО "Центр Турецкой Культуры", АНО "Санкт-Петербургское общество научных и культурных связей с Турцией".

Примечательно, что в 2017 году в Петербурге задержали гендиректора "Русско-Турецкого культурного центра" Аднана Озтюрка и руководителя частных турецких языковых курсов "Оксфорд Вижн" Эшрефа Сарышахина за попытку дать взятку петербургскому чиновнику. В Анкаре заявили, что оба задержанных якобы связаны Фетхуллахом Гюленом, который пытался в Турции устроить государственный переворот.

Рост пантюркизма

Если постсоветская азербайджанская диаспора, ярким представителем которой является Вагиф Мамишев, больше склонна к сращиванию с властными и силовыми структурами, то новый тюркский национализм представляет собой иное явление, которое может быть более агрессивно и опасно для внутренней стабильности России.

Вполне реален сценарий, когда молодые представители азербайджанской диаспоры в России в поисках своей идентичности могут перенять новые формы тюркского самосознания.

Одним из примеров может служить ВБОН — организация молодых азербайджанских националистов, которые устраивали этнические конфликты в Петербурге и в Москве, борясь за "чистоту крови". Предположительно, организация имела источники финансирования в Турции.

Тем временем в Петербурге постсоветские элиты в лице, прежде всего, Георгия Полтавченко и Александра Беглова создают бесконечные клубки из коррупционных схем с примесью этнического лоббизма, который в перспективе становится неуправляемым. Всё это служит ситуативным личным интересам чиновников, которые заинтересованы в укреплении личной власти и обогащении.

Дружба нынешнего губернатора Александра Беглова с Вагифом Мамишевым взаимовыгодна. Могущественный бизнесмен обеспечивает поддержку непопулярному среди горожан губернатору, а последний создаёт максимально комфортный режим для махинаций и мошенничества. При этом город несёт миллиардные убытки, а градоначальники не имеют представлений о национальных интересах. Чиновники, обслуживая диаспоры, из-за корыстных побуждений создают опасную почву для возможных межнациональных конфликтов.