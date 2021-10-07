Точка притяжения: взгляды всего мира устремляются в Сибирь в надежде на выживание

Возможно ли реализовать строительство новых городов в Сибири и на Дальнем Востоке, почему материальные блага в этом не помогут и как Сибирь станет местом всеобщего притяжения, рассказал депутат Госдумы от ЛДПР, первый зампред Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Сергей Каргинов.

Точка геополитического притяжения

— Сергей, Шойгу предложил строить новые города в Сибири. Оказалось, 41% россиян готовы переехать туда, правда, при условии, что будут предоставлены льготы. Как вы считаете, реально дать людям такие льготы?

— Во-первых, 41% населения никогда не поедет. Без всяких условий готовы уехать процентов семь из опрошенных. Потому что смелыми у нас бывают в период обсуждения, а когда принимать какие-то решения, люди не всегда готовы это осуществлять.

Идея сама по себе правильная, нам действительно нужно поднимать Сибирь, Дальний Восток, но, к огромному сожалению, она на сегодняшний момент слабо реализуема. Когда опрашивали людей, основная масса ставила в качестве условий материальное обеспечение: блага, работа, зарплата. Когда всё построено на материальных позициях, мы никогда ни одну идею не осуществим. Например, в советской России действительно удалось реализовать большую массу мегастроев, мегапроектов. Идея поднятия страны, нации, улучшения жилищных условий не только той категории, которая приедет, а всего мирового сообщества — вот была основа комсомольских строек. Уезжали:

в Норильск,

Магадан,

Казахстан,

Сибирь.

И действительно, там произошёл очень быстрый, реальный результат.

Сейчас, когда экономика ориентирована чисто на финансы и зачастую на привлечение финансов из-за рубежа, а не использование внутренних резервов, вряд ли мы можем говорить о серьёзных инвестициях в пустое поле. Возьмите любого предпринимателя, он никогда не пойдёт чисто на обещание государства: государство может обмануть, чиновник может недоделать работу, и обычно вся эта работа делается за большой промежуток времени, и непонятна уже будет необходимость строительства этих городов. А будут ли востребованы потом эти территории, природные ресурсы, которые предполагается использовать для дальнейшего развития?

— Речь идёт о мегаполисах или это будут коттеджные посёлки?

— Коттеджный посёлок — это не город. Речь шла, насколько я помню, о населённых пунктах не менее трёхсот тысяч человек. Возможна была постройка городов-спутников около Владивостока, в том числе на совершенно пустых площадках.

Посмотрите, куда движется мир. Если 30-35 лет назад было 60-65% сельского населения и 35-40% городского, то сейчас всё наоборот.

Мегаполисы, как пылесосы, забирают с сельских территорий людей и всё больше разрастаются вширь.

Так будет продолжаться, к огромному сожалению, с учётом развития технологий, мир пошёл именно по этому пути. Мегаполисы будут между собой соединены быстрыми скоростными магистралями, и, скорее всего, будут разделены сфера проживания со сферами промышленного производства. То есть они будут выведены за пределы проживания людей, и люди оперативно, со скоростью 700-800 км/ч (есть технологии и до 5000 км/ч), будут передвигаться между этими населёнными пунктами. То есть уехал на работу — вернулся обратно на свою территорию, и именно здесь будут развиваться интеллектуальные сферы, возможности досуга. Промышленное производство будет отделено, и оно будет максимально роботизировано.

Поэтому есть ли смысл сейчас в создании мини-городов? Их, может быть, есть смысл создавать ради ковчега, потому что при огромном развитии технологических процессов, если человек вовремя не остановит модель потребления, нас может захлестнуть экологический кризис или какие-то катастрофы на планете. Мы видим, что погодные условия ухудшаются, катастроф всё больше, просыпаются вулканы. Антропогенный фактор, который сейчас присутствует на планете Земля, может очень негативно воздействовать на окружающую среду. Мы просто все исчезнем. Многие эксперты говорят, что Сибирь выживет, там, возможно, будет какой-то островок, оазис. Поэтому стремятся туда:

Америка,

Европа,

Китай.

То есть это точка геополитического притяжения на сегодняшний день.

От сказанного до сделанного

— Зачем эту тему было поднимать именно сейчас? Это был предвыборный шаг?

— В том числе это было и предвыборной агитацией, но я уверен, что идею Сергей Кужугетович выдал свою или идею группы людей, которая об этом думает. Я ещё раз говорю, что определённое рациональное зерно есть, потому что даже структура старых городов устарела. Мы должны выстраивать населённые пункты совершенно по другой модели: должны проходить и водные артерии, и серьёзные лесные массивы в новых городах. В старых городах этого ничего нет. Потому что станет против категория людей, которая хочет сохранить археологические ценности. Вот дом — его не трогай, строительство рядом не возводи, лишнее дерево не посади.

Старые города для перестройки не пригодны. Новые модернизированные города, которые могут возникнуть, послужат эталоном для строительства новых населённых пунктов и строительства России.

— Получается, это не настолько актуально, нужно ещё обдумать эту идею. То есть это дело не завтрашнего дня и не ближайших трёх-пяти лет. Правильно?

— Совершенно согласен. Поэтому я придержал бы идею, она действительно неплохая сама по себе, но, возможно, обгоняет целое поколение. Конечно, то, что она предложена, — это уже хорошо, мы её обсуждаем. Мы увидели, сколько людей готовы изменить жизнь, увидели людей, у которых сохранилась идейная составляющая и которые действительно могут являться двигателями в реализации новых проектов. Теперь мы должны подходить к рациональному использованию наших ресурсов:

человеческих,

экономических,

финансовых,

чтобы приступить к дальнейшей реализации проектов.