Онкоцентр в Калининграде: история "Капсулы времени" от Антона Алиханова

Журналист Николай Варсегов изучал вопрос, почему в Калининграде так долго не могут построить столь необходимый онкоцентр.

Около 10 утра я подъехал к будущему Калининградскому онкоцентру в посёлке Родники, что в десяти верстах от города. На стройке полная тишина. То есть ни гула моторов, ни трескотни отбойников, ни матерщины. Только слышно, как за забором в кроне большого дерева щебечет влюблённый дрозд.

Правда день, надо сказать, выдался воскресный. Но я поверил заявлениям губернатора Антона Алиханова и сообщению ТАСС, что ныне на этой стройке объявлен аврал и люди трудятся почти круглосуточно, без выходных. По-ударному, как корчагинцы.

Проект получил финансирование по поручению президента Владимира Путина. Здешний губернатор Антон Алиханов пообещал в 2018 году, что онкоцентр примет первых больных уже в сентябре 2020 года. Президенту, конечно, не привыкать, далеко не впервой дурачат. Но раковые больные учинили скандал и забросали Кремль сердитыми письмами с требованием разобраться с долгостроем! Выявить, наказать, уволить, ну и т. д.! В Кремле возмутились сим, и губернатор взял эту стройку под личный контроль.

"Сегодня договорились о мерах по ускорению работ на онкоцентре, Генеральный подрядчик "ПетрусКо" в ближайшие дни обязан увеличить объём работ по монтажу фасада и завершению работ по тепловому контуру. На площадке сегодня 300 рабочих, для завершения объекта к маю 2022 года необходимо нарастить количество сотрудников и перейти на две полноценные рабочие смены". (Instagram губернатора Калининградской области Антона Алиханова, 16 августа 2021 г.) "Подрядчик строительства организовал работы на объекте в полноценные две смены с учётом рекомендаций губернатора области Антона Алиханова. Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства Илья Баринов на Форуме социальных инноваций регионов. "На сегодняшний день стройка перешла на двухсменный режим. Соответственно, количество рабочих там прибавилось", — сказал Баринов, добавив, что работы будут вестись в усиленном режиме".(ТАСС, 10 сентября 2021 г.)

Думали — строители, оказалось — жулики

Женщина, которая собирала грибы

Рядом со стройкой одинокая местная женщина собирала грибы маслята.

— Почему так долго строят? — обратился я к ней.

— Так ведь разворовали всё, — отвечала женщина, не раздумывая. — Ой, только фотографировать меня не надо!

— Откуда вы знаете, что разворовали?

— Все здесь так говорят. Огромные деньги, которые на стройку выделили, их то ли сразу положили под проценты, рабочим платить не стали, то ли пустили на ещё какие-то там дела.

Онкология — одна из главных бед Калининградской области. Если верить статистике, то область по этой напасти стоит где-то посередине прочих регионов России. Но драма в том, что в Калининграде очень слабая медицина по онкологии. Нет серьёзного оборудования, недостаток специалистов. И больные часто вынуждены выбираться на лечение через границы в "большую" Россию. А оно и затратно, и тяжко для хворого человека.

Интересно, что идея строительства онкоцентра в Калининграде витает уже 13 лет (!). За дело брались и бывшие губернаторы, и крупные областные чиновники. Идею горячо поддержал и президент Путин. Онкоцентр обещали открыть ещё 2015 году. Но иные областные чиновники оказались под следствием, кто-то уходил по-хорошему. Идея передавалась из рук в руки, но с места не подвигалась. Наконец в 2018 году новый губернатор Антон Алиханов объявил, что центру быть!

Политический вес у главы региона начал расти стремительно. "Губернатор — молодец, пробил вопрос со строительством онкоцентра на федеральном уровне", — похвалил его заместитель руководителя регионального отделения "Единой России" Андрей Колесник.

После получения денег из Москвы губернатор и его команда нашли генподрядчика в лице некой подмосковной компании "АрТель". 7 февраля 2019 года глава региона лично под вспышки фотокамер и объективы видеокамер замуровал "капсулу времени" в фундамент будущего онкоцентра с вложенным в неё "посланием к потомкам" — с пожеланиями для них отказаться от вредных привычек.

"У нас еженедельные совещания, мы контролируем процесс, ежедневно здесь присутствуют сотрудники министерства регионального контроля, докладывают относительно людей на объекте, выполнения условий с точки зрения технических устройств, монтажа техники и т. д.", — рассказал корреспондентам программы "Вести" о начале стройке Антон Алиханов. ("Вести-Калининград", 19 февраля 2019 г.)

Строительство Калининградского онкоцентра

Но права русская пословица: "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". У генподрядчика что хорошо получалось, так это пилить деньги. А с работой наоборот.

"1 декабря 2019 года подрядчик, должен был выполнить работы по строительству на 3,6 млрд рублей. Фактически обязательства были исполнены на 621,3 млн рублей (14,8%) от объёмов обязательств по этапам контракта согласно календарному графику". (ТАСС, 10 сентября 2021 г.)

В итоге через год с "АрТелью" разорвали договор, обратились в карательные органы, и те завели на компанию и её руководство три уголовных дела.

"Перед тем, как расторгнуть контракт, Алиханов прислал на стройку онкоцентра своего помощника — с требованием извлечь из фундамента капсулу. Народ на стройке трудно чем-то удивить. Но такой приказ ошеломил даже бывалых прорабов. Потребовалось два дня, чтобы достать из железобетона "послание потомкам". Капсулу отвезли на Дм. Донского, 1 — в приёмную губернатора. А через год бомжи нашли её - в мусорном баке, рядом со зданием регионального правительства. Так железка оказалась в пункте приёма металла — и ушла бы на переплавку. Но внимательный человек прочитал надпись на капсуле — и отнёс в редакцию". ("Новые колеса", 14 июля 2021 г.)

Так и не узнают потомки, что курить и совершать прочие вредные привычки нехорошо…

Капсула времени

Областное правительство объяснило народу досадную неудачу просто: мы-де откуда могли предвидеть, что генподрядчики окажутся такими жуликами. На что злые языки тут же заявили: как это не могли предвидеть? Есть же известная формула, согласно которой подобное притягивается к подобному.

"28 января 2020 года Антон Алиханов раскрыл обстоятельства разоблачения компании, которая начинала строить онкоцентр в посёлке Родники, сообщило издание. В правительстве предположили, что фирма, начинавшая строить этот объект, участвовала в незаконных схемах обналичивания средств. Поводом к расторжению контракта с компанией "АрТель" стало отсутствие у неё лицензии на сооружение радиационного объекта, хотя такой документ необходим по федеральному законодательству". ("Русский Запад", 28 января 2020 г.)

Вот те на, а что же про лицензию-то не спросили, когда из многих претендентов именно эту столь далёкую от Балтийского моря фирму выбирали? И как же "еженедельные совещания" в Администрации Калининградской области и "ежедневное присутствие сотрудников министерства регионального контроля", о которых говорил по телевизору губернатор? Выходит, контролировали-контролировали, да выконтролировали?…

Почему бы не пригласить китайцев?

После калининградские власти, заморозив стройку на год и три месяца (!), нашли в Москве других исполнителей — компанию с несколько настораживающим, на мой взгляд, названием "Пэтруско". Меня беспокоит всякое непонятное, но хочу надеяться, что компания очень даже порядочная. Только вот стоимость работ почему-то вдруг резко выросла с 4,2 миллиарда рублей до 6,1 миллиарда. Наверно, честность дорого нынче стоит. К слову сказать, 70% из тех миллиардов поступают из федерального бюджета и 30% из регионального.

Известный в городе депутат областной Калининградской думы Михаил Чесалин недоразумение с онкоцентром прокомментировал для СМИ так:

"Всё очень просто: это высокий уровень коррупции и низкий уровень управленческих кадров. Коррупция на всех уровнях — начиная с федерального и заканчивая муниципальным. Госдума приняла ущербный закон о госзакупках, который якобы принимался для борьбы с коррупцией, а стал самой благодатной пищей для неё. В Ухане — и это общеизвестный факт — с момента начала эпидемии госпиталь построили на десять тысяч коек за три недели. Наш онкоцентр строится уже более трёх лет, и не факт, что он будет построен".

Надобно уточнить, что онкоцентр, в отличие от уханьского госпиталя, всего-то на 200 коек. Ну и там ещё поликлиника на 300 посещений в смену.

С 10 до 11 часов на стройку въехала единственная легковая машина с неизвестными. Со стройки — никакого транспорта. Сторожа отказались говорить, кто и зачем на стройку въехал. Секрет. Закончится ли строительство к 31 мая, сторожа не ведают, но сами строители, по словам сторожей, только посмеиваются над этой заявленной датой и предрекают куда больший срок.

***

Кто-то скажет: на то и воскресный день, чтобы рабочие отдыхали. Не спорю, если бы речь шла о строительстве филармонии, свинофермы, цветочной оранжереи… Но строить такими темпами онкоцентр грешно однако. Дело даже не в том, что пообещали Путину сдать объект ещё с год назад, а в том, что самых тяжёлых больных людей, как и их близких, обрекли на дополнительные мучения.

По статистике, в Калининградской области каждый год заболевают раком около полутора тысяч человек. И большинство из них мечутся по стране в поисках нужных клиник, теряя драгоценное время. Сколько преждевременных смертей на совести горе-строителей и организаторов этой стройки, статистике неизвестно. И сколько ещё их будет, только потому, что строительство оказалось в руках разгильдяев.

В Москве рядом с моим домом с год назад заложили фундамент школы. Строители работали день и ночь без выходных и праздников, чтобы сдать её к нынешнему 1 сентября. И сдали. Почему же на строительстве онкоцентра, которое курирует сам губернатор, не организовать работы без выходных и, может, даже в три смены? Деньги, известно, на стройку есть. Так что мешает? Похоже, что больше времени и энергии уходит на очковтирательство, чем на должную организацию работ.

Может быть, в этой связи властям, стоящим над областными, уже взять дело в свои руки и пригласить на строительство тех же китайцев, способных лишь за десять месяцев возводить объекты значительно масштабнее. И, полагаю, в разы дешевле. Может, даже какого китайского губернатора — покомандовать этой стройкой?