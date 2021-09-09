Эксперт рассказал, что обеспечит прорыв на Дальнем Востоке

Китайцы за 5-10 лет на своей стороне Амура построили огромные кварталы многоквартирных домов, а на российском берегу до сих пор существуют строения-хибары с удобствами во дворе. Эти контрасты недопустимы.

О модернизации Дальнего Востока и прорывных решениях, принятых на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а также о том, как повысить благосостояние граждан, рассказал Pravda.Ru председатель совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Прорывные решения

— Александр Иванович, что происходит сейчас с Дальним Востоком? Как вы считаете, что там было самое главное?

— Мне кажется, самую главную проблему обозначил лично президент, когда называл проблему депопуляции и непрекращающегося оттока населения с Дальнего Востока. Поэтому этот форум для меня представляется необыкновенно практически направленным. У нас не было прецедентов, чтобы президент для участия в мероприятии приехал и четыре дня находился в регионе, где проживает не так много населения — восемь миллионов — и который находится за несколько тысяч километров от Москвы. Но важность этого региона необычно велика.

Президент впервые сел за один стол с бизнесом без посредников: выслушал и по большему количеству предложений дал своё согласие или сказал: "Надо подумать".

Нельзя не отметить прорывные моменты, по которым были приняты решения сразу:

превращение Курил в оффшор, с освобождением от основных налогов на 10 лет;

автоматическое субсидирование перелётов. Это поможет сократить отрыв Дальнего Востока от основной территории страны;

ипотека 2 %, предложение ВТБ о её снижении почти до нуля.

Главная задача — упор на людей, условия жизни, создание социальной инфраструктуры.

В подавляющем большинстве регионов руководство в погоне за основными показателями забывает о самоощущении людей. На Дальнем Востоке это особенно чувствуется. Ещё и потому, что соседи-китайцы за 5-10 лет по ту сторону реки построили огромные кварталы, многоквартирные дома, а по эту сторону до сих пор существуют строения-хибары с довоенных времен, с удобствами во дворе. Эти контрасты недопустимы. Программа модернизации малых городов Дальнего Востока — это ещё один вклад в изменение ситуации.

— Эта программа будет называться реновацией городов Дальнего Востока?

— Да. Важно, чтобы то, что перечислялось, не осталось на бумаге и не запуталось в межведомственных согласованиях.

— Проект превращения Владивостока в город-миллионник с помощью создания города-спутника реально существует?

— У меня сложилось впечатление, что проект будет реализован, потому что существует место, есть планы, и важно правильно распределить инвестиционные усилия. Допустим, построили дома, полностью инфраструктуру ещё не сделали, и начинается копание во дворах. То есть здесь велика будет роль руководства Дальнего Востока: как правильно выстроить временной график реализации инвестиционных проектов, чтобы они не мешали друг другу и усиливали каждый следующий проект за счёт правильной реализации. Допустим, массовый набор кадров без возможности нормально разместить людей вызовет негатив и очередной отток. Очень серьёзная работа, которая потребует уникального планирования, временного и пространственного. Опыта такого масштаба у нас ещё не было.

— У нас был советский опыт. Как вы считаете, будет госплан или это будет на уровне инвесторов? Инвесторы банкротятся, некачественно делают и воруют.

— Когда инвестор приходит со своими деньгами, он не даёт воровать никому. Потому что это его деньги. Понятно, наш негативный опыт связан с тем, что бюджетные деньги расхищаются. Здесь нужны серьёзные усилия по контролю. Надеюсь, правильные будут сделаны выводы из опыта, в том числе на космодроме Восточный.

Надо дождаться, когда будет опубликован список поручений. Тут мы сразу поймём, на что будут выделяться бюджетные средства, где место останется для частных инвестиций.

Но реализация этого гигантского проекта будет зависеть даже не от этих поручений, а от платёжеспособности населения.

Потому что если у людей не будет денег, они не будут покупать жильё, не будут чувствовать себя хозяевами в доме. Мы живем в рыночной экономике. Принятие сверху замечательных решений — это хорошо, но если деньги не доходят до населения, то оно не превращается в средний класс — единственный класс, который активно меняет ситуацию в стране, является двигателем развития общества.

Нужен средний класс, но Минфин против

— Что нужно сделать, чтобы эти проекты осуществились и люди стали богаче у нас, стали покупать квартиры, которые там построят?

— Есть несколько классических способов повышения благосостояния населения. Первое — это самим гражданам больше и эффективней работать. Второе — государству и бизнесу создавать высокопроизводительные рабочие места, решая одновременно проблему благосостояния и технологического скачка общества. Третье — правильно распределять бюджетные средства, потому что мы в Торгово-промышленной палате уже пять лет бьёмся над тем, чтобы поддержать программу адресной продовольственной помощи нуждающимся. Её поддерживает бизнес, ФОИВы и общественность, а Минфин против. Причем программа адресной продовольственной помощи решает проблему социальную, потому что цифровизация даёт возможность довести средства именно до тех, кто нуждается. Уже все данные есть:

у ФМС,

Минтруда,

Минсоцзащиты.

При этом решается задача поддержки отечественного производителя: реализуются продукты фреш от местных производителей. Деньги нельзя потратить ни на алкоголь, ни на табак. Тем не менее до сих пор проблема не решена.

— Это поддержка неимущих классов. А про средний класс что можно сказать? Что, кроме туристической программы? Ипотеку под 2 % сделают?

— Чем меньше прослойка бедных, тем больше прослойка среднего класса. К сожалению, наше государство, которое является социальным и сосредотачивается на помощи больным и неимущим, не создаёт стимулов для людей почувствовать себя настоящими гражданами. Прослойка бедных, 20 миллионов, готовы довольствоваться тем, что у них есть полкило колбасы, буханка хлеба и сто грамм выпивки.

Как только человек почувствует, что у него есть возможность обновить квартиру, купить что-то современное и присоединиться к сообществу людей, с которыми хочется общаться, у него появляется другое самоощущение, он уходит от равнодушия.

К сожалению, не уменьшается эта прослойка. Людям надо дать почувствовать себя гражданами: не пропивать то, что зарабатываешь, а потихоньку переходить в другое социальное состояние. Процесс длительный, менталитет должен меняться, но надо показывать правильные примеры.

— Есть мнение, что климат на Дальнем Востоке холодный, поэтому насколько бы там ни была большая зарплата, всё равно население не поедет.

— Одно из моих самых больших сожалений: я до сих пор не был на Дальнем Востоке, всё собираюсь. Сын уже два раза туда слетал, а я всё никак. По отзывам людей, которые там были или живут, там есть замечательные сезоны: есть жара, море, и есть морозы.

Это интересное место для проживания, если ты имеешь любимую работу, она хорошо оплачивается и есть социальная инфраструктура.