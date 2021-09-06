Экс-сенатор Власенко: "Из Калининграда уже не сделать Кёнигсберг"

Насколько популярна в Калининграде теория "кёнигсбергской идентичности", чем отличается жизнь в этом регионе от остальной России и много ли в Калининградской области "понаехавших". Об этом рассказал в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru управляющий Инвестиционным фондом, экс-сенатор от Калининградской области Николай Власенко.

Сепаратизма в Калининграде нет, так как нет немцев

— Николай Владимирович, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Калининграде идёт негласная агитация за "кёнигсбергскую идентичность", борьба за умы молодежи. В Германии в одном из городков появились плакаты, где Калининград включен в состав Германии. Обоснованна ли обеспокоенность "кёнигсбергской идентичностью"?

— На мой взгляд, это необоснованно. В 1947 году последняя программа депортации немцев из Кёнигсбергской области, выселили сто тысяч человек, то есть практически ни одного аборигена в Кёнигсбергской тогда области не осталось. Соответственно, наши родители — переселенцы со всего Советского Союза, и неоткуда взяться сепаратизму.

В 90-е годы у нас была волна большая переселенцев из южных республик:

Казахстана;

Узбекистана.

То есть часть этнических немцев, которые из Казахстана переезжали в Калининградскую область, потом с успехом поехали дальше в Германию. Поэтому наверняка есть отщепенцы, которые могут нести всякий бред, но таких людей мы найдём не меньше и в остальной части России.

Цель Берлина — посмотреть реакцию калининградцев

— В немецкой прессе появляются на эту тему статьи два-три раза в год. Немцы пишут, что молодые люди хотят не забывать исторические корни, учить немецкий язык и стать частью Европы.

— Если мы берём всероссийскую статистику по молодёжи, то 30% хочет переехать. То есть молодёжи свойственна тяга к перемене мест, поэтому это не серьёзный повод для аналитики.

Понятно, что история этой земли неразрывно связана с Германией тоже. Но на самом деле эта территория исторически Восточной Пруссии. Пруссаки и немцы — это два разных народа, поэтому ещё надо покопаться, кто с точки зрения истории больше претендует на эту землю.

Обычно проявляются тенденции в пикетах, демонстрациях, и Калининград в этом плане один из самых спокойных российских городов. Единственные были серьёзные митинги шесть лет, когда повышался больше, чем на всей территории России, транспортный налог.

А если мы берём все остальные митинги, там ни разу никто не видел плаката "Давайте отделимся" или "Германия, возьми нас к себе".

— То есть можно сделать вывод, что это немецкий посыл?

— Ну, это было всегда. В Берлине есть станция, где написано, что поезд на Кёнигсберг отправляется вовремя. Но это же исторические элементы, и их затягивать в современную политику несерьёзно. С одной стороны, это может быть провокация, с другой — посмотреть реакцию людей. Для серьёзного политика это неправильные посылы.

Немцы ностальгируют, и Калининград хочет их принимать как туристов

— Население Калининграда русское и оно совершенно не ностальгирует по Кёнигсбергу, ностальгируют немцы?

— Да. Калининград долгое время был закрытой территорией, и в 90-х годах, когда открыли границы, мы наблюдали большой серьёзный туристический поток именно ностальгирующих немцев, которые раньше родились в Кёнигсберге и жили там либо родственники. Они инвестировали в объекты, которые раньше были им известны, поддерживали территории конкретные Калининградской области. Даже сейчас наверняка есть сообщества в Германии, которые по признаку рождения кооперируются вокруг Калининграда-Кёнигсберга. Но мы не видим, что они делают действия, направленные на отчуждение этой территории.

— Немецкие памятники архитектуры разбирались в послевоенные годы на кирпич. Сейчас работа ведётся по восстановлению архитектурного наследия?

— Да. Губернатор Алиханов правильную работу проводит, пытаясь сдавать эти исторические объекты за рубль, но с обязательством сохранения эстетического, исторического вида, потому что мы же культурные люди, и мировая культура является частью нашей истории. Она должна быть органично интегрирована в нашу жизнь. 700-летняя история Германии на этой территории оставила большой вклад:

культурный,

архитектурный,

который мы для собственного развития обязаны использовать. Существуют программы, которые призваны привлечь частные деньги в объекты инфраструктуры и культуры, потому что на государственные деньги темпы восстановления будут гораздо дольше и менее эффективными.

Идеи о сепаратизме возникают, когда жизнь у соседа лучше

— Я была в Калининградской области в 90-х годах, и был очень резкий контраст с российской глубинкой: домики, аккуратность, люди немного даже другого менталитета, потому что быт определяет сознание. Это уже четвёртое поколение калининградцев, которое живёт в Российской Федерации, и без России они своей жизни не мыслят. Правильно я поняла?

— Да, конечно. Любой, кто там побывал, абсолютно вашими словами передаёт атмосферу, которая там присутствует.

Это фактически российский Вавилон, там все российские этносы присутствуют, и мы привыкли жить в таком мультикультурном, мультинациональном мире. А ещё у нас отсутствуют фактически аборигены.

Можно сказать, что я абориген, я родился там. Но я понимаю, что я не этнический немец. Поэтому кому-то сказать, что вы тут понаехали… Мы все там понаехали, со всей территории Российской Федерации.

— Но об экономике-то надо подумать, потому что если Германия приведёт свои деньги в Калининградскую область…

— Да, мы прекрасно понимаем, что рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где лучше. Соответственно, если будет экономика развиваться, ни у кого и мыслей не будет возникать никаких левых. Будет экономика стагнировать, всё равно люди волей-неволей будут смотреть, а как там. Поэтому всё очень просто.

Во время Екатерины эффективность губернаторов проявлялась так: прирастает население или нет. Если прирастает, значит, все нормально живут, проблем системных нет. Вот в Калининградской области за последние годы прирастает население.

Много переезжающих из других регионов Российской Федерации. Соответственно, если люди Калининградскую область выбирают местом для проживания, лучшим, чем другие регионы, какой ещё может быть сепаратизм.