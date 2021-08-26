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Автор Ирина Гусакова

В Ростовской области подвели итоги развития региона: рекорды и сплошные плюсы

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области оценили, насколько успешно развивался регион в первом полугодии 2021 года. На заседании правительства области, которое прошло 25 августа под началом губернатора Василия Голубева, подвели итоги работы ведущих отраслей экономики.

губернатор Василий Голубев
Василий Голубев

Согласно отчету Минэкономразвития области, вырос на 8,7% ВВП региона: итоговая сумма — 826,7 млрд рублей. Впечатляет объем строительных работ — 81,9 млрд (на 47,6% выше прошлогодних показателей), в итоге жителям региона добавили 1 млн 272 тыс. "квадратов" жилья.

Увеличилось и промышленное производство, при среднем для России показателе 4,4% рост на 14% — великолепный результат. На 68,8% выросла добыча угля.

Увеличилось обеспечение электроэнергией и газом на 15,4%, обрабатывающие производства стали выпускать больше продукции (рост на 11,6%). Предприятия отгрузили товары почти на 486 млрд рублей (повышение на 39,3%).

Столь впечатляющие результаты были достигнуты благодаря плодотворной работе представителей высокотехнологичных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, химотрасль.

Отчитались губернатору региона о достижениях заводов. Например, за полгода было выпущено около 3,4 тыс. комбайнов (на 4% выше в сравнении с 2020 годом) заводом "Ростсельмаш". Вырос объем производства на "КОМЗ-Экспорт" (на 66%). Увеличила выпуск товаров и компания "Эмпилс".

Индекс производства сельхозпродукции — 100,5%.

Выросло производство:

  • мяса — на 19% (возобновилось производство индюшатины и утки ГК "Дамате", бройлерных окорочков — "Ставропольским бройлером").
  • молока — на 5%.

Предприятия пищевой промышленности показали рост на 5,6%.

Радуют и результаты по переработке продуктов: мяса, сыров, молока на творог.

Пшеница

Недавно аграрии продемонстрировали рекорд по итогам завершенной уборки ранних зерновых. Всего было собрано 12,7 млн тонн — на 9% больше, чем в прошлом году, чего никак не ожидалось из-за плохих погодных условий этого сезона (сильная засуха чуть не нарушила планы аграриев на достижение рекорда). Улучшилась и урожайность зерна.

  • Вырос розничный товарооборот и оборот общепита: на 16,8% и 37,2%.
  • В инвестиционной сфере радует положительная динамика: объем инвестиций вырос почти на 22% (частных — более чем на 20%).
  • Стабилизировался и рынок труда: в среднем зарплата за месяц в регионе приросла на 9,4%, составив 37, 6 тыс. рублей.

Почти все социально-экономические показатели области радуют положительной динамикой, ведь они сигнализируют, что экономика после пандемии стала оживать.

"Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача — выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важны вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена — чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания", — заявил Василий Голубев на заседании руководителям областных министерств и ведомств.

Активно идет работа по актуализации "Стратегии-2030", цель которой — скорректировать социально- экономическое развитие региона. В документе представлены новые предложения с учетом оценок и прогнозов экспертов, представителей профессиональных сообществ. Обновленный документ пока на согласовании в разных министерствах донского региона. В сентябре новую редакцию представят на публичных слушаниях. И после согласования с федеральными органами власти документ увидит свет.

"Мы договаривались, что в этом году работа над корректировкой стратегии будет завершена. При ее доработке должны быть учтены все проблемные вопросы, которые волнуют жителей области", — подытожил Василий Голубев.

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Темы василий голубев ростовская область
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