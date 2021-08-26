В Ростовской области подвели итоги развития региона: рекорды и сплошные плюсы

В Ростовской области оценили, насколько успешно развивался регион в первом полугодии 2021 года. На заседании правительства области, которое прошло 25 августа под началом губернатора Василия Голубева, подвели итоги работы ведущих отраслей экономики.
Согласно отчету Минэкономразвития области, вырос на 8,7% ВВП региона: итоговая сумма — 826,7 млрд рублей. Впечатляет объем строительных работ — 81,9 млрд (на 47,6% выше прошлогодних показателей), в итоге жителям региона добавили 1 млн 272 тыс. "квадратов" жилья.
Увеличилось и промышленное производство, при среднем для России показателе 4,4% рост на 14% — великолепный результат. На 68,8% выросла добыча угля.
Увеличилось обеспечение электроэнергией и газом на 15,4%, обрабатывающие производства стали выпускать больше продукции (рост на 11,6%). Предприятия отгрузили товары почти на 486 млрд рублей (повышение на 39,3%).
Столь впечатляющие результаты были достигнуты благодаря плодотворной работе представителей высокотехнологичных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, химотрасль.
Отчитались губернатору региона о достижениях заводов. Например, за полгода было выпущено около 3,4 тыс. комбайнов (на 4% выше в сравнении с 2020 годом) заводом "Ростсельмаш". Вырос объем производства на "КОМЗ-Экспорт" (на 66%). Увеличила выпуск товаров и компания "Эмпилс".
Индекс производства сельхозпродукции — 100,5%.
Выросло производство:
Предприятия пищевой промышленности показали рост на 5,6%.
Радуют и результаты по переработке продуктов: мяса, сыров, молока на творог.
Недавно аграрии продемонстрировали рекорд по итогам завершенной уборки ранних зерновых. Всего было собрано 12,7 млн тонн — на 9% больше, чем в прошлом году, чего никак не ожидалось из-за плохих погодных условий этого сезона (сильная засуха чуть не нарушила планы аграриев на достижение рекорда). Улучшилась и урожайность зерна.
Почти все социально-экономические показатели области радуют положительной динамикой, ведь они сигнализируют, что экономика после пандемии стала оживать.
"Мы отмечаем хорошие результаты развития донской экономики в первом полугодии. Принципиальная задача — выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важны вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена — чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания", — заявил Василий Голубев на заседании руководителям областных министерств и ведомств.
Активно идет работа по актуализации "Стратегии-2030", цель которой — скорректировать социально- экономическое развитие региона. В документе представлены новые предложения с учетом оценок и прогнозов экспертов, представителей профессиональных сообществ. Обновленный документ пока на согласовании в разных министерствах донского региона. В сентябре новую редакцию представят на публичных слушаниях. И после согласования с федеральными органами власти документ увидит свет.
"Мы договаривались, что в этом году работа над корректировкой стратегии будет завершена. При ее доработке должны быть учтены все проблемные вопросы, которые волнуют жителей области", — подытожил Василий Голубев.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.