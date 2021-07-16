Кому выгодна дестабилизация обстановки в Углегорском районе?

Как много раз уже в современной России мы наблюдали такие истории. В депрессивном регионе вопреки всем обстоятельствам появляется успешное предприятие, которое стабильно работает, создает рабочие места, расширяет социальную поддержку населения, пополняет бюджеты всех уровней налоговыми выплатами. И тут появляется некто, кто в ярких красках начинает объяснять местному населению, что депрессивным регион стал именно из-за этой компании, владельцы у нее — алчные кровопийцы, рабочих мест создали недостаточно и вообще всю экологию испортили.

Часто на их стороне начинает играть кто-то из местных журналистов, который из скучного автора заметок о небогатой событиями жизни тихой провинции перевоплощается в "пламенного борца за правду". Однако вряд ли сегодня кого-то можно ввести в заблуждение такими посылами. Обычная такая картина говорит вовсе не о заботе о будущем простых граждан, а о тщательно продуманных планах по захвату успешного бизнеса.

Именно такая ситуация, похоже, и разворачивается сегодня в Углегорском районе Сахалинской области. Нетрудно догадаться, что известен этот район прежде всего добычей угля. Но с начала 90-х и до середины 2010-х ни район, ни его угольная промышленность никому особо не были нужны.

Все изменилось с созданием на основе "Солнцевского угольного разреза" "Восточной горнорудной компании" в начале прошлого десятилетия. К тому моменту одна за другой позакрывались шахты, а пределом мечтаний на разрезе была добыча 1 млн тонн в год. Сейчас столько добывают всего за месяц работы. Оказалось, что на фоне растущей потребности в энергоносителях расположение Углегорского района у моря идеально подходит для поставок на активно развивающийся рынок Юго-Восточной Азии, хотя в лихие десятилетия это никого не волновало. А сейчас — с ростом спроса на уголь и, соответственно, цен — стало предметом активного интереса и желания поживиться за чужой счет.

Конечно, успех ВГК — не только следствие выгодного расположения активов и благоприятной рыночной конъюнктуры. Компания расширяет производство, строит единственный в России угольный магистральный конвейер, способный быстро, безопасно и без всякой пыли доставлять уголь из разреза прямо в порт. Работать он будет на возобновляемой энергии, поступающей от ветряков, и даже огромные карьерные БелАЗы переведут на электричество. Десять лет назад представить что-то подобное в Углегорском районе было бы сложно.

Перспективный угольный бизнес ВГК, возможно, стал предметом интереса рейдеров.

Но совсем недавно ВГК оказалась под шквальным градом обвинений с весьма неожиданной стороны — муниципального СМИ "Углегорские новости". Оно в районе одно, поэтому его значимость недооценивать не стоит. В предшествующие несколько лет СМИ благосклонно освещало деятельность ВГК, считая его несомненным благом для района. Чего уж говорить про мэрию — своего фактического владельца. СМИ активно выгораживало местами неуклюжее благоустройство и всячески убеждало жителей в том, что администрация день за днем делает их жизнь лучше.

Когда то Зинаида Макарова была в одной команде с мэром, сенатором и представителями местной власти.

Но внезапно, примерно весной 2021 года, "Углегорские новости" и их главный редактор Зинаида Макарова полностью поменяли свою политику. Как выразилась сама журналистка, у нее "открылись глаза". Под прицелом сразу оказались мэрия, ВГК и все, кто занимается мало-мальски созидательной деятельностью в районе. Любые проекты развития, которые раньше Макарова считала полезными для жителей, внезапно стали ужасно мешать. В районе, по мнению издания, стали внезапно царить продажность и заговоры, в объективе появились некие неугодные.

Зинаида Макарова, до этого долго раскручивавшая один и тот же дежурный спектр проблем в своем СМИ, теперь всегда готова превращать в сенсацию любое мало-мальски подходящее событие, провоцировать жителей на разрыв существовавшего диалога с властью, обострение любых социальных вопросов. Но район маленький и запас двусмысленных тем стал иссякать, пошли очевидные повторы. И тут внезапное бинго — на угольном разрезе произошел сход пустой породы в районе отвалов. Никто, слава богу, не пострадал, последствия незначительны. Но через призму предвзятости "Углегорские новости" транслируют совсем иную картину. Игнорируя реальные факты компетентных органов и мнения экспертов, издание заняло позицию, которую можно трактовать как призыв парализовать работу предприятия.

Маловероятно, что "Углегорские новости" кардинально поменяли свою позицию по собственной инициативе. Очевидно, у них появился какой-то сильно заинтересованный покровитель, щедро проплативший журналистскую феерию и всеми неправдами добивающийся дестабилизации обстановки. Кто это? Пока говорить рано.

С учетом успеха ВГК и рекордных цен на уголь последнего времени заинтересованных лиц может быть множество. Причем как среди матерых рейдерсикх команд с материка, так и среди островных дельцов с большой дороги. Одно ясно — все действия ведутся будто по стандартной схеме информационной атаки. Выискивается или формируется повод, проплачивается истерия в СМИ, подрывается доверие к местной администрации, а потом парализуется работа объекта нападок, чтобы в итоге прибрать прибыльный актив к рукам. В случае успеха заказчик уже в скором времени так или иначе явит свое лицо.

Можно предположить, как заказчик смог заинтересовать главного редактора "Углегорских новостей" — деньги, карьера… Но могут быть и другие более веские причины помогать рейдерам. В прошлом году СМИ, полностью принадлежащее администрации, с помпой презентовало районное телевидение, которое, несмотря на многомиллионные инвестиции в запуск, вещает всего минут двадцать в неделю. Когда нынешний год только начинался, у "Углегорских новостей" почему-то уже закончился бюджет. Администрация была вынуждена провести проверку МАУ "Издательский дом", выпускавшего "Углегорские новости", и обнаружило массу нарушений в сфере финансов и управления. Где деньги, Зин? Оказалось, что в собственности четы Макаровых находится в общей сложности 12 (!) квартир в различных регионах России. Но когда Макаровой указали на дверь, она предсказуемо начала громче всех кричать про зажимание свободы слова и провозгласила себя "народным редактором". Хотя сама, по собственным словам, восемь лет до этого "заливала в уши местному населению".

Что можно сказать с уверенностью, так как это то, что герои этой истории явно не связывают свое будущее с Углегорским районом. Зинаида Макарова, скорее всего, понимает, что за злоупотребления в руководстве муниципальным учреждением ей может грозить уголовное дело. И единственный выход — использовать скандал с "защитой свободы слова", чтобы выйти сухой из воды. Цель же очередных рейдеров всегда одна вне зависимости от региона и обстоятельств — при поддержке местных СМИ захватить успешное угледобывающее предприятие, выкопать все, что близко к поверхности, быстро обогатиться, а потом просто удрать, бросив людей и технику, оставив регион и его жителей без будущего.