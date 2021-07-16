EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Кому выгодна дестабилизация обстановки в Углегорском районе?

Россия

Как много раз уже в современной России мы наблюдали такие истории. В депрессивном регионе вопреки всем обстоятельствам появляется успешное предприятие, которое стабильно работает, создает рабочие места, расширяет социальную поддержку населения, пополняет бюджеты всех уровней налоговыми выплатами. И тут появляется некто, кто в ярких красках начинает объяснять местному населению, что депрессивным регион стал именно из-за этой компании, владельцы у нее — алчные кровопийцы, рабочих мест создали недостаточно и вообще всю экологию испортили.

Кому выгодна дестабилизация обстановки в Углегорском районе?

Часто на их стороне начинает играть кто-то из местных журналистов, который из скучного автора заметок о небогатой событиями жизни тихой провинции перевоплощается в "пламенного борца за правду". Однако вряд ли сегодня кого-то можно ввести в заблуждение такими посылами. Обычная такая картина говорит вовсе не о заботе о будущем простых граждан, а о тщательно продуманных планах по захвату успешного бизнеса.

Именно такая ситуация, похоже, и разворачивается сегодня в Углегорском районе Сахалинской области. Нетрудно догадаться, что известен этот район прежде всего добычей угля. Но с начала 90-х и до середины 2010-х ни район, ни его угольная промышленность никому особо не были нужны.

Все изменилось с созданием на основе "Солнцевского угольного разреза" "Восточной горнорудной компании" в начале прошлого десятилетия. К тому моменту одна за другой позакрывались шахты, а пределом мечтаний на разрезе была добыча 1 млн тонн в год. Сейчас столько добывают всего за месяц работы. Оказалось, что на фоне растущей потребности в энергоносителях расположение Углегорского района у моря идеально подходит для поставок на активно развивающийся рынок Юго-Восточной Азии, хотя в лихие десятилетия это никого не волновало. А сейчас — с ростом спроса на уголь и, соответственно, цен — стало предметом активного интереса и желания поживиться за чужой счет.

Конечно, успех ВГК — не только следствие выгодного расположения активов и благоприятной рыночной конъюнктуры. Компания расширяет производство, строит единственный в России угольный магистральный конвейер, способный быстро, безопасно и без всякой пыли доставлять уголь из разреза прямо в порт. Работать он будет на возобновляемой энергии, поступающей от ветряков, и даже огромные карьерные БелАЗы переведут на электричество. Десять лет назад представить что-то подобное в Углегорском районе было бы сложно.

Перспективный угольный бизнес ВГК, возможно, стал предметом интереса рейдеров.
Перспективный угольный бизнес ВГК, возможно, стал предметом интереса рейдеров.

Но совсем недавно ВГК оказалась под шквальным градом обвинений с весьма неожиданной стороны — муниципального СМИ "Углегорские новости". Оно в районе одно, поэтому его значимость недооценивать не стоит. В предшествующие несколько лет СМИ благосклонно освещало деятельность ВГК, считая его несомненным благом для района. Чего уж говорить про мэрию — своего фактического владельца. СМИ активно выгораживало местами неуклюжее благоустройство и всячески убеждало жителей в том, что администрация день за днем делает их жизнь лучше.

Когда то Зинаида Макарова была в одной команде с мэром, сенатором и представителями местной власти.
Когда то Зинаида Макарова была в одной команде с мэром, сенатором и представителями местной власти.

Но внезапно, примерно весной 2021 года, "Углегорские новости" и их главный редактор Зинаида Макарова полностью поменяли свою политику. Как выразилась сама журналистка, у нее "открылись глаза". Под прицелом сразу оказались мэрия, ВГК и все, кто занимается мало-мальски созидательной деятельностью в районе. Любые проекты развития, которые раньше Макарова считала полезными для жителей, внезапно стали ужасно мешать. В районе, по мнению издания, стали внезапно царить продажность и заговоры, в объективе появились некие неугодные.

Зинаида Макарова, до этого долго раскручивавшая один и тот же дежурный спектр проблем в своем СМИ, теперь всегда готова превращать в сенсацию любое мало-мальски подходящее событие, провоцировать жителей на разрыв существовавшего диалога с властью, обострение любых социальных вопросов. Но район маленький и запас двусмысленных тем стал иссякать, пошли очевидные повторы. И тут внезапное бинго — на угольном разрезе произошел сход пустой породы в районе отвалов. Никто, слава богу, не пострадал, последствия незначительны. Но через призму предвзятости "Углегорские новости" транслируют совсем иную картину. Игнорируя реальные факты компетентных органов и мнения экспертов, издание заняло позицию, которую можно трактовать как призыв парализовать работу предприятия.

Маловероятно, что "Углегорские новости" кардинально поменяли свою позицию по собственной инициативе. Очевидно, у них появился какой-то сильно заинтересованный покровитель, щедро проплативший журналистскую феерию и всеми неправдами добивающийся дестабилизации обстановки. Кто это? Пока говорить рано.

С учетом успеха ВГК и рекордных цен на уголь последнего времени заинтересованных лиц может быть множество. Причем как среди матерых рейдерсикх команд с материка, так и среди островных дельцов с большой дороги. Одно ясно — все действия ведутся будто по стандартной схеме информационной атаки. Выискивается или формируется повод, проплачивается истерия в СМИ, подрывается доверие к местной администрации, а потом парализуется работа объекта нападок, чтобы в итоге прибрать прибыльный актив к рукам. В случае успеха заказчик уже в скором времени так или иначе явит свое лицо.

Можно предположить, как заказчик смог заинтересовать главного редактора "Углегорских новостей" — деньги, карьера… Но могут быть и другие более веские причины помогать рейдерам. В прошлом году СМИ, полностью принадлежащее администрации, с помпой презентовало районное телевидение, которое, несмотря на многомиллионные инвестиции в запуск, вещает всего минут двадцать в неделю. Когда нынешний год только начинался, у "Углегорских новостей" почему-то уже закончился бюджет. Администрация была вынуждена провести проверку МАУ "Издательский дом", выпускавшего "Углегорские новости", и обнаружило массу нарушений в сфере финансов и управления. Где деньги, Зин? Оказалось, что в собственности четы Макаровых находится в общей сложности 12 (!) квартир в различных регионах России. Но когда Макаровой указали на дверь, она предсказуемо начала громче всех кричать про зажимание свободы слова и провозгласила себя "народным редактором". Хотя сама, по собственным словам, восемь лет до этого "заливала в уши местному населению".

Что можно сказать с уверенностью, так как это то, что герои этой истории явно не связывают свое будущее с Углегорским районом. Зинаида Макарова, скорее всего, понимает, что за злоупотребления в руководстве муниципальным учреждением ей может грозить уголовное дело. И единственный выход — использовать скандал с "защитой свободы слова", чтобы выйти сухой из воды. Цель же очередных рейдеров всегда одна вне зависимости от региона и обстоятельств — при поддержке местных СМИ захватить успешное угледобывающее предприятие, выкопать все, что близко к поверхности, быстро обогатиться, а потом просто удрать, бросив людей и технику, оставив регион и его жителей без будущего.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы добыча угля углегорский район рейдерский захват сахалинская область
Новости
Переболевших COVID-19 предупредили об опасности надувания воздушных шаров
Решение проблемы по задолженностям за ЖКУ предложил эксперт
Врач рассказал москвичам, как пережить "погодные качели"
Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков за вклад в борьбу с COVID-19
МЧС успешно провела миссию по спасению людей с самолёта Ан-28
Нутрициолог дал советы по укреплению иммунитета летом
Диетолог перечислила напитки, негативно влияющие на работу мозга
В Грузии из-за "ковида" впервые скончался малыш
Россия будет прививать Азию. Путин готов поделиться вакциной
Депутат Госдумы Журавлев: "Канцлер точно нам не помощник"
Последние материалы
Переболевших COVID-19 предупредили об опасности надувания воздушных шаров
Решение проблемы по задолженностям за ЖКУ предложил эксперт
Врач рассказал москвичам, как пережить "погодные качели"
Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков за вклад в борьбу с COVID-19
МЧС успешно провела миссию по спасению людей с самолёта Ан-28
Нутрициолог дал советы по укреплению иммунитета летом
Блогер Субхан Мамедов - о борьбе с онкологией и исполнении желаний
Диетолог перечислила напитки, негативно влияющие на работу мозга
Александр Стефанович: "Жаль, что иногда удача приходит поздно…"
В Грузии из-за "ковида" впервые скончался малыш
Популярное
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.

Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Происшествия
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Евросоюз
Насолить Газпрому важнее, чем запастись газом - решение Европейского суда
Политика. Новости и аналитика
Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией
Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток
Мир. Новости мира
"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Финансы
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников