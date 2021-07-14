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Автор Ирина Гусакова

Прокуратура Киржачского района вновь обратила внимание на махинации с лесом в "вотчине" Букалова

Россия

"Всё покупается, всё продается", как пелось в популярной в 90-е песне. Разумеется, отнюдь не все подобные сделки законны. Это в последнюю декаду прошлого века на подобное почти не обращали внимания. То время прошло, однако отголоски памятного лихолетья доносятся до сих пор. К счастью, надзорные органы с подобными беззаконием сейчас борются куда активнее. Нечистых на руку коммерсантов и чиновников вычисляют и приводят к ответственности. Только вот возместить ущерб, нанесенный государству их преступлениями, порой крайне сложно или вообще невозможно. В основном это касается нарушений природоохранного законодательства. Отравленный водоем, убитые браконьерами краснокнижные животные, вырубленные вековые леса, — все это нельзя компенсировать.

Прокуратура Киржачского района вновь обратила внимание на махинации с лесом в "вотчине" Букалова

Во Владимирской области прокуратура Киржачского района в судебном порядке добивается возврата семи гектар лесного фонда в государственную собственность. Входящие в состав урочища "Кирова" Северного участкового лесничества земли были незаконно отданы сначала колхозу, а затем попали в частные руки. Классическая схема.

В исковом заявлении прокурор просит признать недействительными постановления администрации Киржачского района, которая предоставила в собственность колхозу спорное имущество. Кроме того, в прокуратуре также просят аннулировать договоры купли-продажи, заключенные между комитетом по управлению муниципальным имуществом местной администрации и колхозом, а также соглашения об отступном между колхозом имени Кирова и гражданином А.

Защитные леса могут находиться только в собственности государства. Феодальное землевладение осталось в учебниках истории. Сейчас в России ни у кого нет права захватывать рощи, озера и поля. Даже под видом "сделки о купли-продажи". А в Киржачском районе будто временная воронка образовалась. Пример с Северным участковым лесничеством далеко не единственный.

В прошлом году в районе уже разгорелся похожий скандал в деревне Кипрево, жители которой забили тревогу когда поняли, что более 5 гектаров реликтового леса могут исчезнуть. Вековые сосны и ели начали рубить и вывозить под предлогом строительства домов для многодетных семей. При этом здешняя заболоченная местность для строительства непригодна. Реализовывалась теневая схема незаконного сбыта древесины. И без участия в ней местных чиновников, конечно же, не обошлось.

Лес
 

Распоряжение о вырубке леса в Кипрево отдала экс-глава поселения Светлана Кондратьева, которой покровительствовал пока еще действующий глава администрации Киржачского района Илья Букалов.

Светлана Кондратьева
Светлана Кондратьева
Илья Букалов
Илья Букалов

Лес находился на балансе муниципалитета. И вот однажды гражданка Кондратьева, решила, что его вполне можно уничтожить. Быстро нашелся подрядчик в лице некоего ИП Оганнеса Больщикяна. Согласно договору, он абсолютно бесплатно (!) должен организовать вырубку. Букалова в этой ситуации ничего не смутило.

Скрин договора
 
Скрин документа
 

Ничего противозаконного в этом всем не нашел и известный в районе депутат-"правдоруб" Сергей Федосеев, который считает себя защитником прав местных жителей. Правозащита это весьма избирательна, как выясняется.

В отличии от народных избранников вся эта история смутила следователей. В итоге в конце 2020 года в отношении Кондратьевой возбудили уголовное дело. По части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев) бывшей чиновнице грозит до 7 лет лишения свободы. Общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей. Свою вину она признала и активно сотрудничает со следствием, что сильно тревожит ее покровителей в администрации Киржачского района. В заключение стоит отметить, что ситуацию с лесными махинациями не мешало бы взять на контроль и губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину.

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Темы лес владимирская область
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