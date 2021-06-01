СЭЗ "Алабуга" — яркий пример эффективной инвестиционной площадки РТ

Татарстан готовится к Петербургскому международному экономическому форуму и надеется, что снова будет признан наиболее инвестиционно привлекательным регионом России. Какие основания этому имеются? Что уже сделано для развития реального производства? Что делается прямо сейчас? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой и Альфие Амировой рассказал первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.

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— Артур Сергеевич, Татарстан всегда был среди лидеров по бизнес-климату, инвестициям и совместным проектам. Сейчас — сложная экономическая внешнеполитическая ситуация. Хотя даже российско-американские предприятия все равно прекрасно работают. Что происходит в Татарстане в плане международного сотрудничества?

— Подтвержу насчет американцев. В Республике Татарстан есть особая экономическая зона "Алабуга". Это — крупнейшая зона в России и, наверное, в Европе одна из крупнейших зон. Там уже сейчас — больше 50 утвержденных резидентов, около 40 компаний уже работают, выпускают продукцию, среди них есть и американские компании.

В этой части американцы (надо им отдать должное) всегда говорят, что бизнес — это бизнес, а политика — это политика. Кто занимается бизнесом, понимает, что там, где можно заработать, на какие-то другие моменты можно закрыть глаза.

Турецкое направление — очень сильное в Республике Татарстан. Оно как раз на особой экономической зоне все начиналось с предприятия "Кастамону", которое делает МДФ и ЛДСП, а потом многие другие турецкие компании подтянулись.

Сейчас там — уже 8 их проектов, которые дают продукцию разных направлений: стекло, бумага, производство мебели и так далее. Там же успешно работают французы и датчане.

— Многие европейские страны, та же Прибалтика будет критиковать Россию чаще всего даже без всякой причины, но удивляются нашей реакции, считают, что бизнес должен продолжаться независимо от отношений. Как вы считаете?

— К нам и сейчас периодически приезжают представители Прибалтики, например, из Риги. По экологии мы взаимодействуем. Это же — тоже направление бизнеса. Есть какие-то у них интересы, наработки, какие-то — у нас.

Мы проводим научно-практические конференции, обмениваемся опытом. Но нужно, чтобы все это было реализовано внедрением в реальное производство. Мы не замыкаемся, и я думаю, что это правильно.

Надо отовсюду брать наиболее интересные, технологические, прорывные моменты и внедрять у нас. Евгений Максимович Примаков, который возглавлял в свое время Торгово-промышленную палату Российской Федерации ввел такой термин как промышленная политика.

И самое главное, во главу угла нужно ставить именно производство высокотехнологичное, инновационное. Здесь — то поле, где нам интересно совместно взаимодействовать с западными странами.

Импортозамещение сотрудничеству не помеха

Государство в последнее время все больше и больше понимает, что необходимо заниматься безопасностью в части производства не только сельхозпродукции, себя полностью обеспечивать, но и промышленным производством обеспечивать как можно больше себя. Есть ряд постановлений по линии кабинета министров Российской Федерации.

Импортозамещение — один из основных трендов. В этой части, кстати, наша палата тоже занимается очень много. В частности, мы являемся входным звеном для многих предприятий в части подтверждения и попадания в реестр товаропроизводителей.

Мы изучаем предприятия, смотрим, что они реально могут делать, откуда сырье поступает, какие у них кадры, оборудование, технологические цепочки и так далее. Это — большая и сложная работа. От месяца до трех иногда уходит.

После этого мы совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации как бы поворачиваем ключи, которые открывают им вход на наш рынок.

И предприятия с этой продукцией появляются в реестре товаропроизводителей России. Это дает им возможность производить и продавать здесь продукцию, и даже участвовать в госконтрактах.

Реальное производство

Совсем недавно состоялось заседание кабинета министров Республики Татарстан по территориям опережающего социально-экономического развития и инвестициям.

На нем рассматривали 7 проектов для подтверждения того, что данные будут являться резидентами. В этом случае они будут иметь определенные послабления с налоговой точки зрения.

Важно, что все эти проекты — производственные. Все 7 проектов — реальные. Значит, будут новые рабочие места, производственные мощности и технологии, которые к ним привязаны.

На Петербургском международном экономическом форуме в очередной раз будет определяться наиболее инвестиционно привлекательный регион. Республика Татарстан всегда в тройку входит.

Я надеюсь, опять мы опять подтвердим это. Для нас даже, честно говоря, второе-третье место — не наше, мы считаем, что Татарстан должен быть на первом месте. Но всегда есть определенная интрига. Посмотрим, как решит Петербургский экономический форум.

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