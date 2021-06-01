EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

СЭЗ "Алабуга" — яркий пример эффективной инвестиционной площадки РТ

Россия » Поволжье » Казань

Татарстан готовится к Петербургскому международному экономическому форуму и надеется, что снова будет признан наиболее инвестиционно привлекательным регионом России. Какие основания этому имеются? Что уже сделано для развития реального производства? Что делается прямо сейчас? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой и Альфие Амировой рассказал первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Артур Николаев.

СЭЗ "Алабуга" — яркий пример эффективной инвестиционной площадки РТ

Читайте начало интервью:

ТПП Татарстана: Мы говорим бизнесу — вы все равны

Тяжелые времена позади: туристы возвращаются в Татарстан

ТПП Татарстана разработали механизмы поддержки народно-художественных промыслов

— Артур Сергеевич, Татарстан всегда был среди лидеров по бизнес-климату, инвестициям и совместным проектам. Сейчас — сложная экономическая внешнеполитическая ситуация. Хотя даже российско-американские предприятия все равно прекрасно работают. Что происходит в Татарстане в плане международного сотрудничества?

— Подтвержу насчет американцев. В Республике Татарстан есть особая экономическая зона "Алабуга". Это — крупнейшая зона в России и, наверное, в Европе одна из крупнейших зон. Там уже сейчас — больше 50 утвержденных резидентов, около 40 компаний уже работают, выпускают продукцию, среди них есть и американские компании.

В этой части американцы (надо им отдать должное) всегда говорят, что бизнес — это бизнес, а политика — это политика. Кто занимается бизнесом, понимает, что там, где можно заработать, на какие-то другие моменты можно закрыть глаза.

Турецкое направление — очень сильное в Республике Татарстан. Оно как раз на особой экономической зоне все начиналось с предприятия "Кастамону", которое делает МДФ и ЛДСП, а потом многие другие турецкие компании подтянулись.

Сейчас там — уже 8 их проектов, которые дают продукцию разных направлений: стекло, бумага, производство мебели и так далее. Там же успешно работают французы и датчане.

— Многие европейские страны, та же Прибалтика будет критиковать Россию чаще всего даже без всякой причины, но удивляются нашей реакции, считают, что бизнес должен продолжаться независимо от отношений. Как вы считаете?

— К нам и сейчас периодически приезжают представители Прибалтики, например, из Риги. По экологии мы взаимодействуем. Это же — тоже направление бизнеса. Есть какие-то у них интересы, наработки, какие-то — у нас.

Мы проводим научно-практические конференции, обмениваемся опытом. Но нужно, чтобы все это было реализовано внедрением в реальное производство. Мы не замыкаемся, и я думаю, что это правильно.

Надо отовсюду брать наиболее интересные, технологические, прорывные моменты и внедрять у нас. Евгений Максимович Примаков, который возглавлял в свое время Торгово-промышленную палату Российской Федерации ввел такой термин как промышленная политика.

И самое главное, во главу угла нужно ставить именно производство высокотехнологичное, инновационное. Здесь — то поле, где нам интересно совместно взаимодействовать с западными странами.

Импортозамещение сотрудничеству не помеха

Государство в последнее время все больше и больше понимает, что необходимо заниматься безопасностью в части производства не только сельхозпродукции, себя полностью обеспечивать, но и промышленным производством обеспечивать как можно больше себя. Есть ряд постановлений по линии кабинета министров Российской Федерации.

Импортозамещение — один из основных трендов. В этой части, кстати, наша палата тоже занимается очень много. В частности, мы являемся входным звеном для многих предприятий в части подтверждения и попадания в реестр товаропроизводителей.

Мы изучаем предприятия, смотрим, что они реально могут делать, откуда сырье поступает, какие у них кадры, оборудование, технологические цепочки и так далее. Это — большая и сложная работа. От месяца до трех иногда уходит.

После этого мы совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации как бы поворачиваем ключи, которые открывают им вход на наш рынок.

И предприятия с этой продукцией появляются в реестре товаропроизводителей России. Это дает им возможность производить и продавать здесь продукцию, и даже участвовать в госконтрактах.

Реальное производство

Совсем недавно состоялось заседание кабинета министров Республики Татарстан по территориям опережающего социально-экономического развития и инвестициям.

На нем рассматривали 7 проектов для подтверждения того, что данные будут являться резидентами. В этом случае они будут иметь определенные послабления с налоговой точки зрения.

Важно, что все эти проекты — производственные. Все 7 проектов — реальные. Значит, будут новые рабочие места, производственные мощности и технологии, которые к ним привязаны.

На Петербургском международном экономическом форуме в очередной раз будет определяться наиболее инвестиционно привлекательный регион. Республика Татарстан всегда в тройку входит.

Я надеюсь, опять мы опять подтвердим это. Для нас даже, честно говоря, второе-третье место — не наше, мы считаем, что Татарстан должен быть на первом месте. Но всегда есть определенная интрига. Посмотрим, как решит Петербургский экономический форум.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Они смогли? Как Татарстан в пандемию бизнес спасал
Редактор: Юрий Кондратьев
Темы татарстан артур николаев инвестиционный климат экономическое развитие иностранные инвестиции международное сотрудничество
Новости
Россия может помочь Белоруссии не вылететь из элитного дивизиона ЧМ по хоккею
Исследование ОК показало, почему родители закрывают детям лица на фотографиях
Сломавшая челюсть Татьяна Плаксина перенесла новую операцию на лице
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Невестка Валерии опровергла слухи об увеличении губ
Защита подала апелляцию с требованием оправдать Платошкина
Сахалинский школьник не знал, как закончить сочинение и нарисовал птичку
В Госдуме заговорили о закрытии полётов в Турцию до конца пандемии
Сельские школьники могут остаться без кружков и курсов
Президент Туркмении объяснил, почему в его стране нет заболевших COVID-19
Последние материалы
СЭЗ "Алабуга" — яркий пример эффективной инвестиционной площадки РТ
Не причиняйте добро вечному подростку
Россия может помочь Белоруссии не вылететь из элитного дивизиона ЧМ по хоккею
Исследование ОК показало, почему родители закрывают детям лица на фотографиях
Сломавшая челюсть Татьяна Плаксина перенесла новую операцию на лице
В арабо-израильском конфликте много интересантов. А кто его разрешать-то будет?
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Невестка Валерии опровергла слухи об увеличении губ
Почему Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину
Защита подала апелляцию с требованием оправдать Платошкина
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде

Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.

Собчак прокомментировала выходку Бузовой на выступлении в Волгограде
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Бывший СССР
В Казахстане не хотят оплачивать "банкет" Путина и Лукашенко
Мать и дитя
"Куриная грудь" у ребёнка: что это такое, как лечить
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: гинекологи против
Любовь Степушова Стали ясны последствия сотрудничества Белоруссии с НАТО Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 1 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Василий Амирджанов Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам Василий Амирджанов
Советы
Что нужно знать об удобрениях: памятка для садовода
Политика. Новости и аналитика
Не из динамиков НАТО? Захарова о новой посадке Ryanair и реакции Запада
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Здоровье
Расщепление в середине ногтя может возникнуть из-за маникюра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников