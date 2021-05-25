Врио губернатора Хабаровского края: "Наша задача – чтобы всё работало на местах"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поделился с "Правдой.Ру" своим видением плана работы в регионе, направленного на улучшение благосостояния его жителей.

В Хабаровске делают ставку на инфраструктурные кредиты

— Что для вашего края было самым важным в послании Президента 2021?

— По-настоящему знаковым для поддержки регионального строительства является решение относительно инфраструктурных кредитов. Это будет особенно востребовано в нашем регионе с точки зрения и национальных целей развития.

Важен и вопрос строительства жилья. У нас, в соответствии с поручениями главы государства, есть задача вывести объём строительства жилья не менее чем на один миллион квадратных метров в год. Сложная задача, но решаемая. Ключевое ограничение для её осуществления — строительство инфраструктуры для площадок комплексной жилищной застройки. Прежде всего это микрорайон Ореховая сопка, 6-й и 7-й микрорайоны и другие перспективные территории в Хабаровске.

Необходимо софинансирование для объектов водоснабжения и водоотведения. Всё это оценивается в миллиарды рублей. Чтобы строить один миллион квадратных метров жилья, на инфраструктуру нам необходимы минимум 7 млрд рублей. Это неподъёмные деньги ни для краевой казны, ни для бюджетов застройщиков.

Важную инициативу президент страны выдвинул и в отношении поддержки индивидуального жилищного строительства.

У нас уже есть флагманский проект по возведению жилья на основе деревянного домостроения. В Хабаровском крае только для многодетных семей выделено более 11 тысяч земельных участков. Но здесь прогресс до сих пор был минимальный. Потому что эти наделы не обеспечены инфраструктурой. Нет дорог, электроэнергетики, водоснабжения и отведения. Получается, если дом обходится в Хабаровском крае семье в 6 млн рублей, то на его инфраструктуру надо потратить от 800 тысяч до 1 млн рублей. Нагрузка очень серьёзная. ИЖС у нас двигается небольшими шагами только потому, что не хватает денег. Вот это тоже очень важный приоритет для направления инфраструктурных кредитов на территории Хабаровского края.

Социальная политика в Хабаровском крае

— Какие проблемы края поможет решить сказанное в послании?

— В первую очередь это основные направления социальной политики. Глава государства особенно детально остановился на вопросах поддержки материнства и детства, социально уязвимых категорий граждан. Огромного числа людей в Хабаровском крае коснутся выплаты

семьям с детьми,

семьям с дошколятами,

беременным,

родителям, в одиночку воспитывающим детей.

— Глава государства поручил оказывать помощь этим категориям граждан. Какие показатели в регионе по рождаемости. Сколько одиноких родителей? Это обеспеченные семьи или всё же больше малообеспеченных?

— В Хабаровском крае наблюдается положительная динамика рождаемости, за 1 квартал 2021 года родилось 3318 детей.

Рост благополучия граждан, в том числе семей с детьми, — главнейшая национальная цель. Вопрос повышения благосостояния неполных семей требует особого внимания, поскольку одному родителю очень непросто обеспечивать достойный уровень жизни своей семьи.

В прошлом году меры социальной поддержки и государственной социальной помощи предоставлены 33 299 малоимущим неполным семьям в виде различных пособий.

На сегодняшний день в крае детям из малоимущих семей полагается ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, государственная социальная помощь на основании социального контракта, единовременная материальная помощь семьям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, субсидия на оплату жилого помещения и бесплатное обеспечение путевками школьников из нуждающихся семей на отдых и оздоровление в лагеря.

Экологическая повестка для Хабаровского края

Нашего региона напрямую касается и экологическая повестка. Владимир Владимирович Путин озвучил принцип: добыл полезные ископаемые или намусорил — заплати. Нам очень импонирует это, касается практически всех недропользователей, которые работают на Дальнем Востоке и у нас в Хабаровском крае конкретно.

Такие подходы — очень правильные. Они будут закреплены законодательно и дадут нам дополнительные рычаги воздействия на нерадивых недропользователей.

Реструктуризация госдолга — для Хабаровского края подарок

Отдельно остановлюсь на реструктуризации госдолга региона. Теперь долг будет бюджетным, и мы избавимся от коммерческих кредитов — это просто подарок от нашего президента всему краю. Это позволит задышать нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие.

Ну и инфраструктурные кредиты, очень выгодные, под хороший процент на много лет, позволят нам думать о новых проектах.

Это и завершение обхода Хабаровска с выходом на грузопассажирский терминал на острове Большом Уссурийском, и сам грузопассажирский терминал может попасть в число инфраструктурных проектов. Это и туристические объекты, включая горнолыжный комплекс "Хехцир", и многострадальная ТМ-35, которую десятилетиями никто не мог профинансировать и построить. Это и другие проекты: трассы, которые много-много лет не ремонтировались, мосты, которых у нас больше 600 — всё это можно финансировать инструментами, которые анонсировал Президент России Владимир Владимирович Путин, за что ему огромное спасибо.

Хабаровск туристический

— Президент говорил о развитии внутреннего туризма. У вас есть места, которые могут стать точкой притяжения туристов? Какие? Что необходимо сделать, чтобы привлечь гостей в ваш регион? Уже есть программы и как они реализуются?

— Хабаровский край, безусловно, является одним из самых красивых, чарующих и таинственных регионов востока России.

Колоссальные лесные просторы, уникальное своеобразие флоры и фауны, фантастические виды и памятники природы обуславливают высокую привлекательность региона для туристов.

Удобное географическое расположение, большое количество природных достопримечательностей, а также развитая транспортная инфраструктура привлекают путешественников как из других регионов России, так и из-за границы.

В Хабаровске работают ведущие музеи Дальнего Востока, в музейных собраниях которых хранятся уникальные экспонаты из области этнографии, изобразительных искусств, археологии, истории, литературоведения, культурологии и других областей, крупнейшие и старейшие театры края, выставки, где вы можете ознакомиться с историей и культурой края.

Второй по величине город края Комсомольск-на-Амуре — крупный промышленный центр Дальнего Востока. Сегодня здесь предлагаются туры с посещением авиационного завода Компании "Сухой", где выпускаются многофункциональный истребитель Су-35, боевой истребитель пятого поколения Су-57, а также региональный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100.

Одним из интереснейших туристических объектов, привлекающих посетителей из других регионов и из-за рубежа, является река Амур — одна из величайших рек мира и главная достопримечательность края, в долине которой сосредоточено наибольшее количество природных и культурно-исторических туристских объектов. По разнообразию ихтиофауны Амур не знает себе равных. В реке водится около 130 видов рыб. Путешествуя по краю, можно увидеть неповторимые дальневосточные пейзажи, познакомиться с историей, культурой и традициями малочисленных народов, населяющих берега реки.

В 70 километрах от города Хабаровска, по автомобильной трассе в сторону города Комсомольск-на-Амуре близ сел Сикачи-Алян и Малышево, находятся "Петроглифы Сикачи-Аляна" — уникальный археологический памятник, включенный в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представляют из себя изображения масок, зверей, птиц, змей, лодок, лунок — ямок и концентрических кругов. Всего описано около 300 изображений, но сохранилось до наших дней около 200. При этом возраст некоторых рисунков предположительно составляет 9-12 тысяч лет.

Проводником в загадочный мир древних традиций и обычаев являются проживающие на территории края коренные малочисленные народы Приамурья — нанайцы, ульчи, удэгейцы, негидальцы, нивхи, орочи, эвенки и эвены, сохранившие свою самобытную культуру и особенности местной кухни. В селах Нижняя Манома и Сикачи-Алян туристы могут поучаствовать в рыбалке, а затем принять участие в приготовлении дальневосточной талы, ухи и шарабана по традиционным рецептам.

Разнообразие природных ресурсов в крае определяет особую популярность водного туризма. Наибольший интерес представляют сплавы по многочисленным горным рекам, маршруты приключенческого и рыболовного туризма. В реках и озерах края водятся уникальные виды рыб, в том числе самая крупная из пресноводных рыб, достигающая тонны весом, калуга. На севере края располагается множество труднодоступных, потрясающих по красоте горно-таежных рек, богатых рыбой.

В настоящее время пользуется популярностью современная форма организации комфортного времяпрепровождения в диких природных условиях — глэмпинги. Программы отдыха в глэмпингах разнообразны. В зимнее время предлагаются многочасовые снегоходные туры по заснеженным склонам и хвойным лесам края, расстановка фотоловушек на амурского тигра, подлёдная рыбалка, поездки на снегоходах.

Также туристам предлагаются комбинированные туры с посещением горного хребта Дуссе-Алинь. Этот район необычайно красив, в нём находится масса интересных природных объектов. В силу труднодоступности района тур имеет название "Затерянный мир". У всех, кто побывал в этом царстве скал, озер и водопадов на долгие годы остаются приятные впечатления от путешествия.

Одним из самых уникальных и неповторимых природных объектов являются Шантарские острова. Пейзажи архипелага удивительно красивы. На островах большое количество скал из мрамора и полудрагоценного камня яшмы самых причудливых форм и цветов. Труднодоступность Шантарских островов позволила сохранить и преумножить уникальную местную экосистему, где туристы смогут понаблюдать за китами в естественной среде их обитания.

Послание — толчок, дело за регионами

— Каково ваше общее впечатление от озвученного президентом в Послании?

— Послание Президента было посвящено главным образом нашим внутренним вопросам — это здравоохранение, социальная политика, экономика.

Данные инициативы дадут новый серьёзный импульс и для реализации нацпроектов, и для регионального развития, а в конечном счете приведут к повышению качества жизни россиян.

А наша задача — сделать так, чтобы всё работало на местах, чтобы всё имело результат, люди почувствовали перемены. Будем стараться не подвести, выполнить всё на высшем уровне.

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