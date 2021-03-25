Зеленые инвестиции: новый московский экономический экокейс

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов считает зелёные облигации перспективным инвестиционным инструментом.

Тренд на устойчивое развитие набирает обороты не только в мире, но и в России. Зелёный курс, как обычно, первыми из российских регионов взяли московские власти. В планах московского правительства запустить к концу весны торги ценными бумагами эконаправленности. Эксперты уверены, что спрос будет, поскольку мегаполис может похвастаться хорошей кредитной историей. Даже закупка электробусов в Москве будет финансироваться за счёт "зелёных" облигаций. Заданный столицей курс поддержат в дальнейшем и остальные регионы, направив финансовые потоки на экопроекты, которые в том числе помогут защитить окружающую среду и повысить энергоэффективность.

"Мы планируем выходить с соответствующими зелёными облигациями на рынок в конце апреля — в середине мая. Сейчас мы готовим необходимую документацию, готовим пакет проектов, которые планируем финансировать за счёт соответствующих займов", — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов представителям СМИ на форуме "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов".

Пул потенциальных "зелёных" инвестпроектов уже формируется властями, сумма запланирована — около 90 млрд рублей. К концу весны, по словам вице-мэра, на бирже уже будут размещены облигации, а вырученные средства пойдут как раз на сохранение природных ресурсов и защиту окружающей среды.

В общей программе заимствований на 2021 год столичные власти ориентируются на привлечение до 396 млрд рублей. Сумма будет зависеть также от наполняемости бюджета.

Москва может выпустить шесть видов облигаций, дюрация бондов может варьироваться от 1 года до 30 лет.

Рынок "зелёных" облигаций только формируется в России. В 2018 году компания "Ресурсосбережение ХМАО" выпустила впервые "зелёные" облигации для строительства мусоросортировочного комплекса с полигоном. Затем на Московской бирже появился сектор устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии. Постепенно интерес стал возникать и у небольших компаний. "Зелёные" облигации РЖД стали стимулом для крупных корпораций. Сейчас ёмкость мирового рынка "зелёных" облигаций — почти 1 трлн долларов.

Поскольку рынок фактически не развит, при принятии решения ориентиром будет качество заемщика.

Евгений Жорнист, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал", в комментарии журналу "Компания" утверждает, что спрос на облигации Москвы будет ажиотажным, поскольку столица помимо того, что является высококлассным заёмщиком, давно не выходила на первичный рынок (к заёмному финансированию Москва прибегала в последний раз в 2013 году, когда были выпущены облигации на 6,85 млрд рублей).

Как отмечает ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа, основными покупателями выступят крупные банки и инвестиционные фонды, в том числе и зарубежные, внедряющие принципы ESG.

"Зелёная" облигация — это, по сути, ценная бумага, фиксирующая право ее держателя на получение процентного дохода. Но оценивается она не только по уровню доходности, но и по степени влияния на экологию.

В России есть устойчивое представление, что "ответственное инвестирование" — прерогатива государства. Однако Москва пытается показать, что для решения социальных и экологических проблем важен также частный капитал.

Как отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, подобное инвестирование помогает бороться с изменением климата и бедностью.

Увы, в России многие не задумываются о таких глобальных вещах, но всё же ситуация меняется.

"Конечно, можно сказать, что Москва преследует коммерческие цели, стремясь за счёт общественно важного характера эмиссии привлечь больший объём средств. Но примеру столицы могли бы последовать другие регионы, обособляя определённые выпуски субфедеральных облигаций под конкретные социально значимые задачи", — подчёркивает Миронюк.

Директор программы "Зелёная экономика" WWF России Михаил Бабенко отмечает, что многим инвесторам не всё равно, во что вкладывать.

"Эти инвесторы осознают возможные потери доходности, хотя не факт, что будут потери, но им всё равно здесь важнее положительная история их инвестиций", — резюмирует эксперт.

Руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова считает, что заявленный объём ниже, чем Москва может тратить на экопроекты.

"Озвученный в прессе объём 80-90 миллиардов рублей в течение двух лет — это менее половины капитальных вложений Москвы в транспорт за один только прошлый год. А ведь, кроме строительства метро и развития электротранспорта, потенциально "зелёных" проектов много, например, переработка мусора, внедрение энергоэффективных технологий, улучшение качества воды", — сообщает Елена Анисимова.

Эксперты уверены: пул "зелёных" проектов для инвестирования Москва обеспечит. Это и строительство очистных сооружений, и открытие инновационных производств, и утилизация отходов. Известно, что Москва инвестирует в благоустройство парковых зон, развитие электротранспорта. Такому заёмщику инвесторы наверняка отдадут предпочтение.

Мегаполис не только привлекает средства под более низкие ставки, но и улучшает инвестиционный климат за счёт "зелёных" облигаций, тем самым идя по пути самых развитых мегаполисов мира. Эксперты уверены, что имиджевая составляющая превалирует на международном рынке. Москва заявляет о себе как об ответственном городе, демонстрируя курс на устойчивое развитие. В итоге в выигрыше все — и город, и инвесторы.