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Автор Любовь Степушова

Нужны ли России китайцы в Крыму?

Россия » Юг » Симферополь

Китай обратил свой взор на Крым пока исключительно с демонстративной точки зрения, однако не исключены инвестиции в туризм, в том числе, китайский.

Ответка за Мотор Сич прилетела: Китай нанёс удар Украине по самому больному - китайцы заходят в Крым

Китайская делегация в Крыму — предупреждение Украине

В Крым приехала представительная китайская делегация во главе с членами Пекинской экспертной импортной комиссии для налаживания партнерских отношений. По словам министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, в рамках визита китайские предприниматели проведут переговоры с представителями органов власти по вопросам туристического бизнеса, их интересует также крымское вино, кондитерские изделия и продукция АПК.

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал этот визит ответом на действия Украины в ситуации с заводом "Мотор Сич", в который вложились китайские инвесторы, но Киев вдруг объявил о деприватизации завода. Китайцы в ответ обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.

В комментарии для Правды. Ру крымский политический эксперт Владимир Джаралла, отметил, что правительство Зеленского фактически украло эти деньги у китайских инвесторов. При этом, судьба уже вложенных сотен миллионов долларов китайской стороны совершенно украинской стороной не освещается.

Политолог согласился, что "изменившаяся позиция Китая по Крыму вызвана исключительно ситуацией с Мотор Сич". Он предполагает, что за этим последуют другие шаги Пекина, в том числе, от демонстративных намерений, коими они пока являются, Китай прейдёт к более серьезным шагам, то есть, к широкому инвестированию в Крым.

"Будет ли услышан этот сигнал правительством Украины, сказать сложно. Точнее, услышан-то он будет наверняка, но вот вопрос, что они смогут сделать, учитывая их лакейскую подчиненную позицию по отношению к американцам и исполнение любых даже намеков со стороны американских дипломатов, которые, фактически, в своем посольстве являются центром власти на Украине", — сказал Владимир Джаралла.

Нашествие китайских туристов на Крым

На вопрос о том, нужны ли китайские туристы в Крыму в таком количестве и с таким бесцеремонным поведением, как на Байкале, Владимир Джаралла ответил, что поведение китайцев за границей во многом зависит от поведения местных властей.

Например, не так давно было много публикаций по поводу того, что китайские инвесторы весьма варварски относятся к вырубкам леса в Сибири. Как оказалось, вина в этом, прежде всего, лежит на российских чиновниках, которые за взятки позволяли нарушать законодательство. А вот такие же работы в Новой Зеландии ведутся в строжайшем соответствии с законом, потому что там чиновники выполняют свои функции, почеркнул эксперт.

Точно так же и на Байкале — туристы приносят большую прибыль, вопрос в том, как выстроить взаимоотношения с ними.

Владимир Джаралла напомнил, что Китай уже имел грандиозные инвестиционные планы в отношении Крыма до 2013 года, в частности, на основе военной базы в Донузлаве возле города Саки должен был быть построен грандиозный транспортный хаб, причем экология в этом случае могла быть нарушена кардинальным образом. Помимо этого, Китай готовился к другим вложениям на территории Крыма.

Эксперт заметил, что теперь, в отличие от коррумпированной украинской власти "здесь мы будем иметь дело с реально работающей властью, какой является российская, и, естественно, соблюдение интересов и балансов местных жителей и инвесторов будет соблюдаться".

Это например, должно касаться противодействия выстраиванию китайцами параллельного мира со своими финансовыми и другими структурами. То, с чем столкнулся, например, в России Петербург, сказал Владимир Джаралла.

"Чайна-Севастополя" в Крыму тоже не будет?

Как сказал "Правде.Ру" источник в аппарате правительстве Крыма, "мы будем рады туристам из Китая, хотя в сезон Крым переполнен, особенно в условиях пандемийного закрытия границ".

"Однако, хотелось бы избежать главной проблемы азиатского туризма — когда доходы получают только "свои". Пример — Петербург, где граждане в том числе КНР чаще всего едут исключительно через свои агентства, на своих трансферах, ходят только со своими экскурсоводами, едят только в "своих" ресторанах, где были попытки даже приобрести "свои" отели. Если же ситуация будет разумной, когда доход получает и отправляющая сторона, и принимающая, появляются новые рабочие места, идет прибыль у объектов питания, размещения — это будет прекрасно. А еще жемчужина не только Крыма, но и всей России — аэропорт "Симферополь" станет международным de facto", — сказал источник.

Он напомнил, что "различные ведомства и компании КНР уже помогали Крыму со строительством энергомоста, и т. д".

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Темы крымнаш китайские туристы владимир джаралла
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