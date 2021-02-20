Проверяющие, как акулы, нарезают круги возле предприятия на берегу Балтийского моря, но уходят ни с чем.
Завод "Вега" в маленьком посёлке Янтарном Калининградской области за ковидный год пережил несколько странных проверок. Сотрудники силовых и надзорных ведомств приходили внезапно, без документов о проверках и видимых причин. Похожим образом уже когда-то начиналась история, прогремевшая на всю Россию в 2012 году. Тогда силовики изъяли со склада янтарного предприятия "Амбер Плюс" 67 тонн солнечного камня: мешки вывозили как вещдоки по уголовному делу. А через несколько месяцев по Янтарному поползли слухи: "Вещдоки украли…".
В 1654 году на берегу Балтийского моря возникло поселение, жители которого собирали янтарь. За неполных четыре века изменилась только инфраструктура, но основа экономики посёлка, главное дело большинства жителей осталось прежним — они добывают и обрабатывают янтарь.
Когда восемь лет назад кто-то похитил охраняемые доказательства по уголовному делу, аферу пытались прикрыть, подсунув вместо янтаря на склады мешки с трухой, мелкой крошкой — одним словом неликвид. На языке обработчиков такой материал называется "шняга". Кто бы мог подумать, что служители порядка смогут изъять, но не смогут сохранить вещдок, который был так важен для расследования?
В ноябре 2020 года работники "Веги" наблюдали так называемое "маски-шоу". Сотрудники управления экономической безопасности областной калининградской полиции пришли с постановлением на обыск в "Амбер Плюс". Эта компания зданием только владеет, а хозяйственную деятельность в нём ведёт ООО "Вега", арендуя помещения для работы в них. К самой "Веге" вопросов по существу и не возникало…
Кстати, сотрудники полиции уже пытались прийти в "Вегу" в 2018 году.
Тогда директор предприятия отправил жалобу в прокуратуру и получил ответ: "оснований для регистрации и проведения процессуальной проверки не имелось, вследствие чего начальнику УМВД по Калининградской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства".
А три года спустя — ещё одна попытка правоохранителей. Сначала под предлогом обыска в "Амбер Плюс" по занимаемым "Вегой" помещениям прогулялись люди с автоматами. Через некоторое время — уже в начале февраля на проходной появился всего один сотрудник, который мельком показал удостоверение и предложил директору компании "Вега" "посотрудничать со следствием". Получив от директора "Веги" отказ, заявил, что подозревает компанию в нарушении пожарной безопасности. Спустя 10 минут как по волшебству у ворот предприятия возникли сотрудники МЧС с растерянными лицами: проверяющие сами не понимали, какие конкретно нарушения им нужно искать — уведомления о проверке-то не было. Да и проверять было нечего — у "Веги" есть собственный специалист, который приходит дважды в неделю и следит за пожарной безопасностью.
Директор "Веги" уверен: попытки так или иначе попасть на склады предприятия неслучайны.
У калининградских правоохранителей уже есть опыт изъятия янтаря на миллиарды рублей. За его пропажу никто из правоохранителей по сей день не наказан. Осуждены оказались двое гражданских — именно к ним на склад когда-то сгрузили ценный многотонный "вещдок". Если схема рабочая, грех ей не пользоваться, не так ли? Только ситуация изменилась. В Янтарном знают, кому и почему выгодно кружить возле складов с камнями. И сколько найдётся желающих разорить отраслевое предприятие, которые обеспечивают работой жителей приморских посёлков. Бизнес в Янтарном соблюдает все законы лучше тех, кого государство уполномочило следить за их исполнением. Ведь фокус "Исчезающий янтарь" уже не получится показать второй раз!
Сейчас "Вегой" в очередной раз была подана жалоба в прокуратуру, компания ждет ответ. Будем следить за развитием ситуации.
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