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Автор Ирина Гусакова

Кто и почему пытается разрушить янтарный бизнес в Калининградской области

Россия » Северо-Запад » Калининград

Проверяющие, как акулы, нарезают круги возле предприятия на берегу Балтийского моря, но уходят ни с чем.

Кто и почему пытается разрушить янтарный бизнес в Калининградской области

Завод "Вега" в маленьком посёлке Янтарном Калининградской области за ковидный год пережил несколько странных проверок. Сотрудники силовых и надзорных ведомств приходили внезапно, без документов о проверках и видимых причин. Похожим образом уже когда-то начиналась история, прогремевшая на всю Россию в 2012 году. Тогда силовики изъяли со склада янтарного предприятия "Амбер Плюс" 67 тонн солнечного камня: мешки вывозили как вещдоки по уголовному делу. А через несколько месяцев по Янтарному поползли слухи: "Вещдоки украли…".

Вместо янтаря — "шняга"

В 1654 году на берегу Балтийского моря возникло поселение, жители которого собирали янтарь. За неполных четыре века изменилась только инфраструктура, но основа экономики посёлка, главное дело большинства жителей осталось прежним — они добывают и обрабатывают янтарь.

Когда восемь лет назад кто-то похитил охраняемые доказательства по уголовному делу, аферу пытались прикрыть, подсунув вместо янтаря на склады мешки с трухой, мелкой крошкой — одним словом неликвид. На языке обработчиков такой материал называется "шняга". Кто бы мог подумать, что служители порядка смогут изъять, но не смогут сохранить вещдок, который был так важен для расследования?

Откройте, проверочка

В ноябре 2020 года работники "Веги" наблюдали так называемое "маски-шоу". Сотрудники управления экономической безопасности областной калининградской полиции пришли с постановлением на обыск в "Амбер Плюс". Эта компания зданием только владеет, а хозяйственную деятельность в нём ведёт ООО "Вега", арендуя помещения для работы в них. К самой "Веге" вопросов по существу и не возникало…

Кстати, сотрудники полиции уже пытались прийти в "Вегу" в 2018 году.

Тогда директор предприятия отправил жалобу в прокуратуру и получил ответ: "оснований для регистрации и проведения процессуальной проверки не имелось, вследствие чего начальнику УМВД по Калининградской области внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства".

А три года спустя — ещё одна попытка правоохранителей. Сначала под предлогом обыска в "Амбер Плюс" по занимаемым "Вегой" помещениям прогулялись люди с автоматами. Через некоторое время — уже в начале февраля на проходной появился всего один сотрудник, который мельком показал удостоверение и предложил директору компании "Вега" "посотрудничать со следствием". Получив от директора "Веги" отказ, заявил, что подозревает компанию в нарушении пожарной безопасности. Спустя 10 минут как по волшебству у ворот предприятия возникли сотрудники МЧС с растерянными лицами: проверяющие сами не понимали, какие конкретно нарушения им нужно искать — уведомления о проверке-то не было. Да и проверять было нечего — у "Веги" есть собственный специалист, который приходит дважды в неделю и следит за пожарной безопасностью.

В Янтарном знают, кому выгодно

Директор "Веги" уверен: попытки так или иначе попасть на склады предприятия неслучайны.

У калининградских правоохранителей уже есть опыт изъятия янтаря на миллиарды рублей. За его пропажу никто из правоохранителей по сей день не наказан. Осуждены оказались двое гражданских — именно к ним на склад когда-то сгрузили ценный многотонный "вещдок". Если схема рабочая, грех ей не пользоваться, не так ли? Только ситуация изменилась. В Янтарном знают, кому и почему выгодно кружить возле складов с камнями. И сколько найдётся желающих разорить отраслевое предприятие, которые обеспечивают работой жителей приморских посёлков. Бизнес в Янтарном соблюдает все законы лучше тех, кого государство уполномочило следить за их исполнением. Ведь фокус "Исчезающий янтарь" уже не получится показать второй раз!

Сейчас "Вегой" в очередной раз была подана жалоба в прокуратуру, компания ждет ответ. Будем следить за развитием ситуации.

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Темы янтарь бизнес калининградская область
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