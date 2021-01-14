Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Любовь Степушова

Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму

Россия » Юг » Симферополь

Что де-юре и де-факто означает решение ЕСПЧ по Крыму, это победа России или Украины, рассказывает юрист-международник Дмитрий Лабин.

ЕСПЧ не признал закон РФ о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних - Дмитрий Аграновский

ЕСПЧ определил свою юрисдикцию

Как сообщил ТАСС, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов частично рассмотреть межгосударственную жалобу "Украина против России".

"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права", — говорится в постановлении суда.

"Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", — указывается в заявлении.

Какие претензии Украины отвергнуты

В пресс-службе министерства юстиции Российской Федерации отметили, что ЕСПЧ счел необоснованными обвинения Украины против России в :

  • убийствах мирных граждан,
  • безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов в Крыму после его присоединения к РФ,
  • незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих,
  • дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц,
  • отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

"В ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов", — утверждают в Минюсте.

Какие претензии Украины будут рассмотрены ЕСПЧ

По сообщению Радио "Свобода", суд будет рассматривать следующие факты нарушений прав человека в Крыму:

  • жестокое обращение и незаконные задержания;
  • навязывание российского гражданства жителям полуострова;
  • преследования и запугивания религиозных лидеров, которые не относятся к РПЦ, проведения обысков в церквях и мечетях, конфискация их собственности;
  • прекращения деятельности средств массовой информации;
  • запрет на проведение публичных собраний и проявлений поддержки, а также запугивание и задержание организаторов демонстраций;
  • принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;
  • притеснение украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе;
  • ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украины;
  • нарушения в отношении крымских татар.

Министр юстиции  Украины Денис Малюська назвал решение суда "победой".

"Решение ЕСПЧ — мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления" … ЕСПЧ подтвердил, что РФ осуществляла эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" — хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который потом мы кому вспомним ", — написал Малюська в Facebook.

Почему ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос о принадлежности Крыма

В комментарии для "Правды.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отметил, что в Страсбурге идёт нормальный естественный юрисдикционный процесс международного органа правосудия по соблюдению базовых прав и свобод человека. И Украина и Россия подписали Конвенцию по правам человека и доверяют компетенции ЕСПЧ, заявил юрист.

Дмитрий Лабин отметил, что рассмотрение по существу любой жалобы возможно только после того, как суд установит свою юрисдикцию.

"Отличие компетенции от юрисдикции заключаются в том, что компетенция — это акт вопросов, который может быть потенциально передан на рассмотрение, условно говоря, вытекающий из Конвенции. А юрисдикция — это отношение конкретного состава суда к вопросу, переданному на рассмотрение, то есть, есть ли у него основания для того, чтобы этот вопрос рассматривать", — сказал юрист.

Вопрос о правомерности смены территориальной принадлежности Республики Крым и города Севастополя, естественно, не может попадать под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, так как находится за пределами Конвенции и по данной процедуре никак не может быть решен. Поэтому Европейский суд по правам человека отклонил данное требование как неприемлемое для рассмотрения в этом конкретном разбирательстве, сказал Дмитрий Лабин.

Это, по его словам, не говорит о каком-то признании юрисдикции РФ де-факто, а тем более де-юре над Крымом, а лишь о том, что что ЕСПЧ работает строго в рамках своей компетенции и в соответствии со своей юрисдикцией, подчеркнул Дмитрий Лабин.

Украина рассматривается как иностранное государство по отношению к Крыму

По его словам, министру Малюська рано говорить о победе, "так как вопрос о территориальной принадлежности вообще снят и совершенно аргументировано судом не может здесь рассматриваться".

И речь идёт, по сути, о возможных нарушениях на собственной территории России, а Украина рассматривается как иностранное государство.

Эксперт не исключает, что в Крыму, есть украинские граждане. По его данным, никто никого не заставлял уходить из украинского гражданства, соответственно, добровольно каждый принимал решение, но большинство действительно натурализовались, то есть стали гражданами Российской Федерации, в результате осознанного выбора.

Поэтому речь должна идти не о ситуации в целом, а об единичных случаях нарушений прав человека, полагает Дмитрий Лабин.

Но это вопрос уже индивидуальный, и нет никаких препятствий индивидуально каждому заявлять о своих правах. Тем более, что нужно пройти сначала, как минимум, две инстанции в национальной судебной системе.

"Еще раз с удовлетворением можно отметить, что суд идёт строго в соответствии с регламентом, и отклонений пока я никаких не вижу", — подчеркнул Дмитрий Лабин.

Читайте по теме: Украина против России в ЕСПЧ: у Киева есть повод заявить о ещё одной "победе"?

Почему Жвания выносит суд над Порошенко в ЕСПЧ и МУС

Человек-блокада: за что получил 19 лет колонии идеолог "наказания" Крыма

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Темы еспч крым украина
Новости
Жизнь на Земле зародилась на "архейских островах"
За 2020 год "ОК" выплатит разработчикам мобильных игр 970 млн рублей
Подруга Дрожжиной уверена, что супругам удастся избежать наказания
Пьяный водитель из Биробиджана "прокатил" на капоте полицейского
Гимн России на спортивных соревнованиях заменят на "Катюшу"
Эксперт рассказал, почему в России сложно регулировать социальные сети
СБР назвал имена заразившихся COVID-19 в сборной России
Цискаридзе впервые прокомментировал интимные снимки с его лицом
Регулярный завтрак способствует сохранению нормального веса
"Ожидаем понимания со стороны США": Турция снова хочет купить С-400
Последние материалы
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
За 2020 год "ОК" выплатит разработчикам мобильных игр 970 млн рублей
Подруга Дрожжиной уверена, что супругам удастся избежать наказания
Пьяный водитель из Биробиджана "прокатил" на капоте полицейского
Гимн России на спортивных соревнованиях заменят на "Катюшу"
Эксперт рассказал, почему в России сложно регулировать социальные сети
СБР назвал имена заразившихся COVID-19 в сборной России
Цискаридзе впервые прокомментировал интимные снимки с его лицом
Регулярный завтрак способствует сохранению нормального веса
"Ожидаем понимания со стороны США": Турция снова хочет купить С-400
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Врач назвал признаки перенесённого коронавируса
Здоровье и профилактика
Врач назвал признаки перенесённого коронавируса
Военные новости
После обучения в США украинские военные увольняются из армии
Политика. Новости и аналитика
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Любовь Степушова Почему дискредитирована китайская вакцина CoronaVac Любовь Степушова Олег Артюков Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников Олег Артюков Игорь Буккер Нацисты не создавали самолёт-невидимку Игорь Буккер
Комментарии
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Борьба за наследство: Геннадию Зюганову "подыскали" преемников
Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Доктор Мясников: вряд ли COVID - дело рук природы
Зюганов глух к жалобам россиян на коммунистов
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Литва окончательно переименовала Грузию
Киев хочет противопоставить Крымскому мосту "Крымскую платформу"
Почему киргизам не мила парламентская форма управления страной?
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
США дадут Украине оружие для удара по Крыму и ЛДНР
Как России интегрировать Донбасс де-факто
Не оправдал доверия: как один пост поставил под удар карьеру "критика Путина"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников