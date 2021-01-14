Что де-юре и де-факто означает решение ЕСПЧ по Крыму, это победа России или Украины, рассказывает юрист-международник Дмитрий Лабин.
Как сообщил ТАСС, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов частично рассмотреть межгосударственную жалобу "Украина против России".
"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права", — говорится в постановлении суда.
"Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", — указывается в заявлении.
В пресс-службе министерства юстиции Российской Федерации отметили, что ЕСПЧ счел необоснованными обвинения Украины против России в :
"В ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов", — утверждают в Минюсте.
По сообщению Радио "Свобода", суд будет рассматривать следующие факты нарушений прав человека в Крыму:
Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал решение суда "победой".
"Решение ЕСПЧ — мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления" … ЕСПЧ подтвердил, что РФ осуществляла эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" — хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который потом мы кому вспомним ", — написал Малюська в Facebook.
В комментарии для "Правды.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отметил, что в Страсбурге идёт нормальный естественный юрисдикционный процесс международного органа правосудия по соблюдению базовых прав и свобод человека. И Украина и Россия подписали Конвенцию по правам человека и доверяют компетенции ЕСПЧ, заявил юрист.
Дмитрий Лабин отметил, что рассмотрение по существу любой жалобы возможно только после того, как суд установит свою юрисдикцию.
"Отличие компетенции от юрисдикции заключаются в том, что компетенция — это акт вопросов, который может быть потенциально передан на рассмотрение, условно говоря, вытекающий из Конвенции. А юрисдикция — это отношение конкретного состава суда к вопросу, переданному на рассмотрение, то есть, есть ли у него основания для того, чтобы этот вопрос рассматривать", — сказал юрист.
Вопрос о правомерности смены территориальной принадлежности Республики Крым и города Севастополя, естественно, не может попадать под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, так как находится за пределами Конвенции и по данной процедуре никак не может быть решен. Поэтому Европейский суд по правам человека отклонил данное требование как неприемлемое для рассмотрения в этом конкретном разбирательстве, сказал Дмитрий Лабин.
Это, по его словам, не говорит о каком-то признании юрисдикции РФ де-факто, а тем более де-юре над Крымом, а лишь о том, что что ЕСПЧ работает строго в рамках своей компетенции и в соответствии со своей юрисдикцией, подчеркнул Дмитрий Лабин.
По его словам, министру Малюська рано говорить о победе, "так как вопрос о территориальной принадлежности вообще снят и совершенно аргументировано судом не может здесь рассматриваться".
И речь идёт, по сути, о возможных нарушениях на собственной территории России, а Украина рассматривается как иностранное государство.
Эксперт не исключает, что в Крыму, есть украинские граждане. По его данным, никто никого не заставлял уходить из украинского гражданства, соответственно, добровольно каждый принимал решение, но большинство действительно натурализовались, то есть стали гражданами Российской Федерации, в результате осознанного выбора.
Поэтому речь должна идти не о ситуации в целом, а об единичных случаях нарушений прав человека, полагает Дмитрий Лабин.
Но это вопрос уже индивидуальный, и нет никаких препятствий индивидуально каждому заявлять о своих правах. Тем более, что нужно пройти сначала, как минимум, две инстанции в национальной судебной системе.
"Еще раз с удовлетворением можно отметить, что суд идёт строго в соответствии с регламентом, и отклонений пока я никаких не вижу", — подчеркнул Дмитрий Лабин.
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