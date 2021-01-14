Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму

Что де-юре и де-факто означает решение ЕСПЧ по Крыму, это победа России или Украины, рассказывает юрист-международник Дмитрий Лабин.

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ЕСПЧ определил свою юрисдикцию

Как сообщил ТАСС, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готов частично рассмотреть межгосударственную жалобу "Украина против России".

"Суд считает себя неправомочным выносить решения о том, было ли, согласно российским законам, включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права", — говорится в постановлении суда.

"Жалобы, поданные Украиной против России относительно нарушения прав человека в Крыму, частично приемлемы для рассмотрения", — указывается в заявлении.

Какие претензии Украины отвергнуты

В пресс-службе министерства юстиции Российской Федерации отметили, что ЕСПЧ счел необоснованными обвинения Украины против России в :

убийствах мирных граждан,

безосновательном задержании и запугивании иностранных журналистов в Крыму после его присоединения к РФ,

незаконном изъятии имущества украинских военнослужащих,

дискриминации этнических украинцев, политически мотивированного уголовного преследования проукраински настроенных лиц,

отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

"В ходе очередного этапа производства по украинской межгосударственной жалобе правовая позиция Минюста России будет по-прежнему базироваться на установленных международным правом критериях оценки ответственности государств, нормах Конституции Российской Федерации, положениях международных договоров и практике международных трибуналов", — утверждают в Минюсте.

Какие претензии Украины будут рассмотрены ЕСПЧ

По сообщению Радио "Свобода", суд будет рассматривать следующие факты нарушений прав человека в Крыму:

жестокое обращение и незаконные задержания;

навязывание российского гражданства жителям полуострова;

преследования и запугивания религиозных лидеров, которые не относятся к РПЦ, проведения обысков в церквях и мечетях, конфискация их собственности;

прекращения деятельности средств массовой информации;

запрет на проведение публичных собраний и проявлений поддержки, а также запугивание и задержание организаторов демонстраций;

принудительное отчуждение имущества у гражданских лиц и частных предприятий;

притеснение украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе;

ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой Украины;

нарушения в отношении крымских татар.

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал решение суда "победой".

"Решение ЕСПЧ — мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне. Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не "референдума" и "мирного волеизъявления" … ЕСПЧ подтвердил, что РФ осуществляла эффективный контроль над Крымом еще с февраля 2014 года, а не с момента так называемого "референдума" — хороший юридический факт, подтвержденный судебным решением, который потом мы кому вспомним ", — написал Малюська в Facebook.

Почему ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос о принадлежности Крыма

В комментарии для "Правды.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отметил, что в Страсбурге идёт нормальный естественный юрисдикционный процесс международного органа правосудия по соблюдению базовых прав и свобод человека. И Украина и Россия подписали Конвенцию по правам человека и доверяют компетенции ЕСПЧ, заявил юрист.

Дмитрий Лабин отметил, что рассмотрение по существу любой жалобы возможно только после того, как суд установит свою юрисдикцию.

"Отличие компетенции от юрисдикции заключаются в том, что компетенция — это акт вопросов, который может быть потенциально передан на рассмотрение, условно говоря, вытекающий из Конвенции. А юрисдикция — это отношение конкретного состава суда к вопросу, переданному на рассмотрение, то есть, есть ли у него основания для того, чтобы этот вопрос рассматривать", — сказал юрист.

Вопрос о правомерности смены территориальной принадлежности Республики Крым и города Севастополя, естественно, не может попадать под юрисдикцию Европейского суда по правам человека, так как находится за пределами Конвенции и по данной процедуре никак не может быть решен. Поэтому Европейский суд по правам человека отклонил данное требование как неприемлемое для рассмотрения в этом конкретном разбирательстве, сказал Дмитрий Лабин.

Это, по его словам, не говорит о каком-то признании юрисдикции РФ де-факто, а тем более де-юре над Крымом, а лишь о том, что что ЕСПЧ работает строго в рамках своей компетенции и в соответствии со своей юрисдикцией, подчеркнул Дмитрий Лабин.

Украина рассматривается как иностранное государство по отношению к Крыму

По его словам, министру Малюська рано говорить о победе, "так как вопрос о территориальной принадлежности вообще снят и совершенно аргументировано судом не может здесь рассматриваться".

И речь идёт, по сути, о возможных нарушениях на собственной территории России, а Украина рассматривается как иностранное государство.

Эксперт не исключает, что в Крыму, есть украинские граждане. По его данным, никто никого не заставлял уходить из украинского гражданства, соответственно, добровольно каждый принимал решение, но большинство действительно натурализовались, то есть стали гражданами Российской Федерации, в результате осознанного выбора.

Поэтому речь должна идти не о ситуации в целом, а об единичных случаях нарушений прав человека, полагает Дмитрий Лабин.

Но это вопрос уже индивидуальный, и нет никаких препятствий индивидуально каждому заявлять о своих правах. Тем более, что нужно пройти сначала, как минимум, две инстанции в национальной судебной системе.

"Еще раз с удовлетворением можно отметить, что суд идёт строго в соответствии с регламентом, и отклонений пока я никаких не вижу", — подчеркнул Дмитрий Лабин.

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