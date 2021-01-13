Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев

О боевом генерале Муслиме Даххаеве, который в свое время спас жизни десяткам ребят из липецкого ОМОНа и не побоялся послать террористов Басаева и Хаттаба, не раз писали разные СМИ, в том числе даже зарубежные. Теперь же герой Дагестана проводит свои дни в тюремной камере, куда попал по абсолютно абсурдным уголовным обвинениям. Кому же перешел дорогу знаменитый кавалер ордена Мужества?

Для полноты картин придется вернуться на 22 года назад, в 5 сентября 1999 года. Как пишет "Экспресс газета", в тот день майор Муслим Даххаев, будучи начальником Новолакского РОВД Дагестана, получил сообщение от дозорных, выставленных на границе с Чечней, о том, что боевики Басаев и Хаттаб продвигаются вглубь района. Даххаев собрал 20 милиционеров и занял оборону. Боевики были на соседней улице, открыв огонь по Дому культуры, в котором расквартировались двадцать пять липецких омоновцев. Ребят планировали захватить и обменять на боевиков, при этом некоторых из них в назидание бы казнили.

Майор Даххаев предложил план спасения. Омоновцев удалось вывести. В какой-то момент на связь с Даххаевым вышел Шамиль Басаев и предложил сдать бойцов.

"Командир, мы даем вам возможность покинуть село с оружием. Уходите. Но у меня условие одно — оставьте русских", — заявил Басаев.

"Русские наши братья, а мы братьев не предаем. Вы сюда зайдете только через ваши трупы!" — ответил Даххаев. В итоге люди были спасены.

Муслим Даххаев вспоминает: "Сделали небольшой проход, по которому бойцы смогли бы пройти к нам в отдел милиции. Весь день, до восьми вечера, мы вместе с командиром отряда Сковородиным выводили ребят по одному-два, отстреливаясь. Семь человек получили ранения. Двое погибли… Мы загрузили раненых в БМП и утром отправили на Хасавюрт".

А через двадцать лет, в сентябре 2019 года, во время торжественных мероприятий в связи с 20-летием разгрома банд боевиков Басаева и Хаттаба, в том числе и в Новолакском районе Дагестана, бывший руководитель Дагестана Магомедали Магомедов попросил Путина, который принимал участие в торжествах, наградить Муслима Даххаева высшей госнаградой "Герой России". Путин дал поручение разобраться. В Новолакском районе собрали более 10 тысяч подписей в поддержку награждения Муслима Даххаева.

Однако вскоре появилась ложная информация о том, что генерал Даххаев, получив награду и звание генерал-лейтенанта, якобы планирует занять один из самых высоких постов в республике. Многие преступные элементы испугались, что боевой генерал, известный своей принципиальностью, получит такие возможности. И было принято решение уничтожить героя войны. Через два месяца после торжественных мероприятий в отношении кавалера ордена Мужества возбуждают уголовное дело.

13 ноября 2019 года легендарного героя войны на Северном Кавказе Муслима Даххаева, к тому времени возглавившего ГУ ФСИН России по Ростовской области, задержали по подозрению в… разглашении государственной тайны: якобы Даххаев нарушил регламент секретного документооборота и о служебных документах ФСИН узнал человек без допуска. Дальше был закрытый суд, и приговор — два года колонии-поселения. Но и на этом война против Даххаева не закончилась. Как пишет в своем расследовании Олег Лурье, за четыре месяца до освобождения Муслима Даххаева из колонии-поселения СУ СК по Дагестану возбуждает в отношении Дахаева еще два уголовных дела в связи со злоупотреблением служебными полномочиями. Следствие считает, что тогдашний глава УФСИН по Дагестану Даххаев "незаконно организовал вывод из колонии-поселения осужденного Ризаева А. А. и другого не установленного следствием осужденного в домовладение своей матери Даххаевой А. М., где незаконно был использован труд осужденных при проведении ремонтных работ".

Даже если предположить, что это правда, то что должен был сделать следователь, обнаруживший совершение Даххаевым "страшных преступлений", конечно же, закрыть дело в связи с истечением срока давности. Следователь должен был освободить боевого командира Муслима Даххаева также еще и по амнистии, которую подписал в 2015 году президент РФ.

О том, что уголовное дело может быть откровенно слеплено, говорит и тот факт, что и следователи, и суд, и те, кто стоит за правовым беспределом в отношении генерала Даххаева, вдруг "забыли" о том, что осужденные, которых Даххаев, по версии следствия, якобы отправлял на работы в дом своей матери, отрицают это и заявляют, что ни в каких "работах для Даххаева" не участвовали. Адвокат Бакри Бакриев сообщил о вопиющих фактах "изготовления на заказ" уголовных дел против Муслима Даххаева.

И еще факт, удивляющий юристов, Даххаев является участником боевых действий, имеет награды, в том числе государственные, имеет ранения, полученные в ходе боевых действий, при этом в отношении него было принято решение о заключении под стражу.

Кто же курирует дело национального героя Дагестана, генерала Муслима Даххаева?

Сам генерал Даххаев открыто заявляет о том, что за его "делом" стоят высокопоставленные чиновники. Так, на заседании Верховного суда Дагестана по обжалованию заключения под стражу обвиняемый в превышении должностных полномочий Муслим Даххаев упомянул заместителя генерального прокурора России по ЮФО Андрея Кикотя.

"Судьи подчиняются только Конституции России и федеральным законам — больше никому. Нельзя принимать решения по указанию кого-либо. А по моему уголовному делу, ваша честь, судья (Адзиев) испугался угроз одного из руководителей Генеральной прокуратуры по фамилии Кикоть. Я не скрываю этого. Я получаю достаточно много информации от тех людей, от кого я должен её получать. Он имеет определённое давление на суд, на прокуратуру, на следственный комитет. Одному человеку дано право грозить следователю, прокурору, чтобы они принимали решения вопреки закону? Дагестанцы, которые занимают ответственные должности, настолько трусливы, готовы потерять честь, отклонившись от законного решения, чтобы не потерять работу?! Если я виновен, ваша честь, я готов, согласно закону, понести любое наказание, но такое давление оказывает сегодня человек из Генпрокуратуры на наших сотрудников, а эти сотрудники ведутся, как мелочь! Мне просто стыдно на это смотреть… Неужели я хотя бы домашнего ареста не заслуживаю!?" — заявил Муслим Даххаев на заседании.

А теперь, пожалуй, самое интересное. На прошлой неделе целому ряду федеральных изданий, интернет-сайтов и телеграм-каналов начали поступать предложения о публикации негативных материалов о Муслиме Даххаеве. Суть заказухи заключалась в том, что генерал Даххаев якобы "низко пал" и "скатился от героя войны до чиновника-коррупционера". В данной истории важен сам факт попытки влияния на общественное мнение и суд с помощью заказных статей с откровенной ложью и передергиванием фактов. Очень хочется верить в то, что закон восторжествует и Муслим Даххаев будет полностью реабилитирован.