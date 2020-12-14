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Автор Ирина Гусакова

Центры опережающей профессиональной подготовки задают вектор развития образования

Россия » Поволжье » Саратов

9 декабря в Центре опережающей профессиональной подготовки Саратовской области прошла пресс-конференция по вопросам обеспечения деятельности региональных сетей подготовки кадров на основе деятельности центров опережающей профессиональной подготовки.

Центры опережающей профессиональной подготовки задают вектор развития образования

Участники пресс-конференции отметили:

"Центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) становятся передовыми организациями, которые задают вектор развития профессионального образования в субъектах Российской Федерации".

Созданы и функционируют 30 ЦОПП.

В 2019 году созданы 15 центров. В том числе 14 с привлечением средств федеральной субсидии в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" и 1 центр за счет средств регионального финансирования (Сахалинская область). В 2020 году также созданы еще 15 ЦОПП (все с привлечением федеральной субсидии по линии Министерства просвещения Российской Федерации.

Сформировались две модели существования ЦОПП:

  • ЦОПП — структурное подразделение профессиональной образовательной организации (в ряде случаев организаций высшего образования — Амурская область, Ставропольский край).
  • ЦОПП — автономная некоммерческая организация.

Центры опережающей профессиональной подготовки становятся новыми брендами развития компетенций. Они представляют собой современные пространства, с зонированием помещений по функциональному назначению, приспособленные для организации проектной деятельности: встреч, обсуждений, презентаций, проведения лекций, профориентационных мероприятий и т. д.

Сегодняшние ЦОППы оснащены современным VR/AR-оборудованием, программно-виртуальными комплексами виртуальной реальности, тренажерами и т. д., которые обеспечивают проведение профориентационных мероприятий и профессиональных проб. В центрах на сегодняшний день работают более 360 человек из числа специалистов по работе с большими данными, программистов, аналитиков, методистов. Но главная особенность и инновационность деятельности ЦОПП заключается в том, что для реализации создаваемых ими программ в их распоряжении оказываются ресурсы (материально-технические, кадровые, методические) всех профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, а при необходимости и по договоренности ресурсы организаций высшего образования, научно-исследовательских центров, предприятий и организаций различных форм собственности.

Помимо функциональности пространств, на ЦОПП возложены существенные задачи по подстраиванию системы среднего профессионального образования к изменениям, которые предполагаются в экономиках субъектов Российской Федерации.

Собирая, анализируя информацию региональных стратегических документов, стратегий развития муниципальных образований, отраслей и предприятий, и благодаря широкому кругу имеющихся ресурсов ЦОПП для создания образовательных условий предварения их в жизнь, центры становится драйверами нововведений в субъектах Российской Федерации. Создавая новые востребованные компетенции, новые программы подготовки, ЦОППы обеспечивают регионы востребованными кадрами новой современной формации. Это в свою очередь обеспечивает инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день уже можно констатировать факт, что ЦОППами проведена апробация сборки и реализации программ опережающей профессиональной подготовки. Реализованы программы:

  • для обучающихся общеобразовательных организаций;
  • под заказ работодателей;
  • для предпенсионеров;
  • программы профессиональных модулей;
  • отраслевые программы;
  • программы по компетенциям будущего.

Помимо реализации образовательных программ ЦОППы активно включились и в проведение различных профориентационных мероприятий: проведено более 500 профориентационных мероприятий, участие в которых приняли порядка 200 000 человека.

Одним из ключевых направлений деятельности ЦОПП является налаживание партнерских взаимоотношений с инновационно развивающимися предприятиями и отраслями региональных экономик.

В целях разработки и реализации программ опережающей подготовки в 2019 году 14-ю центрами создана партнерская сеть, состоящая из 78 организаций различных форм собственности. В 2020 году создаваемые в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 15 центров опережающей профессиональной подготовки сформировали партнерскую сеть из 43 организаций-работодателей.

Сформированные с участием работодателей экспертные группы осуществляют деятельность, в том числе, по следующим направлениям:

  • разработка образовательных программ;
  • реализация образовательных программ;
  • участие в подготовке описания компетенций;
  • участие в разработке учебных материалов (в т. ч. программ образовательных модулей и методик обучения);
  • сертификация образовательных программ;
  • участие в проведении профориентационных мероприятий.

К деятельности ЦОПП в качестве экспертов привлечены 98 человек из числа представителей предприятий и организаций различных форм собственности. С их участием центрами в 2019–2020 годах разработано 1 423 программы опережающей профессиональной подготовки, в том числе по компетенциям: "Аналитическая работа с BIG DATA", "Сити-фермерство", "Локальные системы энергосбережения", "Цифровизация и роботизация сервиса на транспорте", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Визуальный мерчендайзинг", "Цифровое земледелие" и другие.

Участие работодателей в деятельности центров опережающей профессиональной подготовки возможно по широкому кругу направлений как на коммерческой основе, так и на условиях софинансирования реализуемых центрами мероприятий.

Субъектами Российской Федерации в рамках реализации проекта поставлены перед собой следующие задачи:

  • сокращение неэффективной "социальной занятости" с перераспределением фонда оплаты труда в пользу "новых профессионалов" с одновременным внедрением системы переквалификации высвобождаемых кадров из других категорий;
  • перенос фокуса образовательных программ с развития предметных знаний и запоминания информации на развитие личностных и метапредметных компетенций;
  • переориентация предприятий и работников на понимание необходимости профессионального развития и обучения на протяжении всей жизни;
  • внедрение нового цифрового инструмента заказа индивидуальных образовательных траекторий и конструирования новых современных образовательных программ.

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Темы подготовка кадров саратовская область
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