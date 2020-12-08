Адвокат рассказал, что ждёт рестораторов-диссидентов Петербурга

Диссидентство вне правового поля приведёт рестораторов Санкт-Петербурга к тому же итогу, против которого они выступают — разорению, считает адвокат Александр Бенхин.

Петербург закрывают на Новый год. Рестораны и вечеринки запрещены, туристов просят не ехать

Движение сопротивления властям в Петербурге

Как сообщил РБК, более 40 баров, кафе и других заведений общепита Санкт-Петербурга решили продолжить принимать посетителей в новогодние праздники, протестуя против решения властей полностью прекратить их работу в эти дни.

Они составили "Карту сопротивления", в описании к которой говорится, что перечисленные "рестораны, бары и кальянные продолжат работать для гостей в штатном режиме".

Предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК, что к проекту уже присоединилось около 200 заведений.

"Расчет простой: если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к нам прислушаются", — сказал он. Коновалов отметил, что не опасается санкций Роспотребнадзора, потому что "они не смерть, а не работать — смерть, без преувеличения".

Он пояснил, что за корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января заказчики уже заплатили деньги, которые пошли на аренду, на прошлые убытки, на зарплаты, и возвратить их будет не из чего.

"Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? ", — сказал Александр Коновалов. "Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак", — отметил предприниматель.

Действия вне правового поля

Как сказал "Правде.Ру" адвокат Александр Бенхин подобные действия, это четкое нарушение законодательства будь то федерального, будь то муниципального уровня, и за их нарушения будут штрафовать.

"Если это юрлицо, то штрафы — "до полумиллиона рублей, если не выше", — отметил юрист.

По мнению адвоката, это "диссидентство вне правового поля".

Как надо протестовать?

Александр Бенхин отметил, что есть официальные пути противодействия, можно пробовать лоббировать свои претензии или организовывать легальные митинги, пикеты, выражать свое мнение на интернет-платформах.

"А тут просто они не подчиняются. Соответственно, надзорные органы их просто будут гнобить сейчас и все", — отметил юрист.

"Если бар или какой-то ночной клуб не выполняет указ мэра или распоряжение Роспотребнадзора, то приходят органы полиции, Росгварди и закрывается это место, выписывается штраф. Если штраф выписан на юрлицо, то значит срок оплаты — 30 дней. Если физлицо или юрлицо, на которое возложена ответственность, не оплатили штраф, значит он взыскивается через приставов", — сказал Александр Бенхин.

Он добавил, что дальше этот штраф "торчит в системе", и его оспорить очень сложно, а для бизнеса — это означает тот же крах, разорение.

Может быть, это PR

Однако адвокат предположил, что это может быть некая акция, некий PR, чтобы привлечь внимание. Может быть, "количество перейдет в качество, и власть обратит внимание, что-то изменит, что-то смягчит", сказал Александр Бенхин.

Губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что от полного локдауна из-за пандемии Санкт-Петербург отделяет «совсем немного". По его словам , сейчас городские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

Губернатор отметил, что сейчас жителям Санкт-Петербурга необходимо «воспользоваться шансом» и соблюдать установленные правила чтобы не допустить превращения новогодних праздников «в марафон передачи коронавируса».

В соответствии с решением городских властей Санкт-Петербурга, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа заведений общепита будет прекращена полностью.

Читайте по теме: Полиции предложили разрешить стрелять по ковид-диссидентам

Юрий Лоза записался в ковид-диссиденты

Попова назвала регионы, где нужно ужесточить ограничения по COVID-19