Кукловоды в Ингушетии: какую игру ведет "Бакъдар"

Громкое убийство главы ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, случившееся в Москве в ноябре прошлого года, шокировало общественность. Контролировать расследование этого резонансного преступления взялся лично глава Следственного комитета РФ, поэтому результат не заставил себя долго ждать — в деле быстро появились подозреваемые.

При проверке денежных транзакций одного из предполагаемых убийц выяснилось, что со счета подозреваемого шли деньги на финансирование известного ингушского сайта bakdar. org. "Бакъдар" стал пользоваться популярностью среди населения Ингушетии еще пару лет назад, известен практически радикальным отношением к властям. По какой же причине "Бакъдар" привлёк внимание надзорных органов?

Мы помним, что после распада СССР сложилась непростая ситуация в ряде регионов Северного Кавказа: проявляли активность сепаратисты, имели место межнациональные конфликты. В начале 2000-х годов с приходом к власти Владимира Путина ситуация стабилизировалась. Однако пандемия коронавируса, захлестнувшая мир в 2020 году, пошатнула мировой порядок. Как результат — усилилась борьба за передел сфер влияния, причем не только в криминальном мире, негативные изменения затронули и представителей радикальных течений ислама.

Радикальный исламист — это уже далеко не увешанный оружием и взрывчаткой боевик, это активный пользователь соцсетей, завоевывающий интернет-пространство. Воздействуя на неокрепшие умы последователей, такой человек направляет их в нужное русло, вплоть до организации проведения настоящих терактов.

Конфликт с религиозным кланом "баталхаджинцев"

Среди подозреваемых в убийстве Ибрагима Эльджаркиева — члены религиозного клана "баталхаджинцев". В Ингушетии это один из самых влиятельных кланов, представители которого контролируют основные финансовые потоки, а также не без их участия происходят важные политические назначения.

Конфликт погибшего с представителями этого клана тянулся с 2018 года. Началось все с того, что силовика заподозрили в убийстве главы общины Ибрагима Белхороева в конце 2018 года. И первое покушение на мужчину было совершено уже в январе 2019 года. После этого силовик окружил себя охраной. Подозрения следователей стали подтверждаться, когда осенью 2019 года удалось арестовать первых подозреваемых, среди которых был некий Ахмед Арапиев.

Ахмед Арапиев, фото предоставлено следственными органами

Следователи выяснили, что Ахмед Арапиев неоднократно переводил деньги представителям клана — Ильясу и Абдулле Белхороевым. Причем деньги снимались и в Дубае, и в Таиланде, и на Украине. С мобильного телефона Арапиева также осуществлялся доступ к "админке" сайта galgayche.org (сайт запрещен на территории РФ, поскольку там имеются материалы с радикальным содержанием). На телефон подозреваемого поступали также запросы и на размещение материалов на сайт bakdar.org. Из этого следует, что работу радикальных сайтов в Ингушетии спонсировали "баталхаджинцы".

Распечатка финансовых транзакций из электронного кошелька Ахмеда Арапиева, фото предоставлено следственными органами

Силовики, расследующие убийство Эльджаркиева, передали свои наработки коллегам, отвечающим за борьбу с экстремизмом, те проследили цепочку, связывающую galgayche.org с пока еще работающим сайтом bakdar.org.

Ильяс Белхароев. Фото предоставлено следственными органами

Что примечательно, сайт предпочли спрятать на зарубежных серверах, хотя позиционируется он как обычный информационный ресурс о событиях в Ингушетии. Чтобы избежать блокировки, домен зарегистрировали в Канаде. Владелец домена — гражданин Украины. А хостинг-услуги предоставляет на территории Франции американский провайдер Enom.

По почтовому адресу администратора удалось выйти на гражданина Украины Ивана Боровкова. Известно, что мужчина руководит расположенной в Литве компанией Esteq. Именно Иван Боровков был администратором сайта galgayche.org.

Иван Боровков, фото предоставлено следственными органами

Более того, Ахмед Арапиев присылал неоднократно деньги Боровкову, о чем свидетельствовали данные платежных систем.

Кто стоит за радикалами?

Призывы к беспорядкам в Ингушетии играют на руку тем, кто делает ставки на дестабилизацию ситуации в стране и ослабление позиций России в мире. Есть заинтересованные лица, которым выгодно убрать Россию из Сирии, столкнуть с Турцией. То, что так называемый оппозиционный ресурс bakdar. org появился на взрывоопасном Кавказе, — очень тревожный сигнал. Нагнетание радикальных настроений среди жителей региона выгодно заокеанским кукловодам. И понятно, что организаторы подобных сайтов — всего лишь пешки в их игре.

Запутанная структура управления сайтом bakdar. org. Схема предоставлена правоохранительными органами

Самое популярное слово на сайте bakdar.org — исламофобия. В ней обвиняются многие российские политики, да и борьба с коррупцией, которую ведут федеральные власти, — тоже "исламофобия". Временами ресурс пытается изображать из себя СМИ, время от времени "обличая" нечистых на руку ингушских чиновников. Но по факту все "коррупционеры" — представители соперничающих кланов. А основная задача подобных публикаций — дестабилизировать обстановку на Кавказе.

Запад не только вводит против России санкции, но и потворствует радикалам с целью ослабить государство, окружить Россию "поясом нестабильности". Похоже, что в Ингушетии готовят почву, чтобы в самый критический момент выстрелить в спину российской государственности.