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Автор Любовь Степушова

Юрист рассказал, чем опасен арест российских самолётов Украиной

Российские авиакомпании должны быть осмотрительны с самолётами, которые заочно арестованы Украиной. Третьи страны могут пойти Киеву навстречу, считает юрист Алексей Исполинов.

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Украина снова арестовала российские самолёты

Украинский суд арестовал 44 российских самолёта, летавших в Крым.

Наложен арест на 44 самолёта — нарушители, летавшие в оккупированный Крым", — говорится в сообщении пресс-службы созданной Киевом "прокуратуры Автономной Республики Крым" (АРК).

Отмечается, что правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами российских авиакомпаний правил международных полётов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.

В ведомстве уточнили, что на данный момент всего 109 российских самолётов, совершавших авиаперевозки в Крым, находятся под арестом.

Опасность существует в третьих странах и при аварийной посадке

Как сказал "Правде.Ру", заведующий кафедрой международного права МГУ, кандидат юридических наук Алексей Исполинов, Киев действует согласно внутреннему законодательству, который "запрещает контактировать, летать, приплывать, перевозить грузы и людей в Крым".

Что же касается исполнения этого закона, то реально эти воздушные суда украинские власти не смогут арестовать, так как между Россией и Украиной нет авиа и морского сообщения, пояснил эксперт.

По его словам, риск ареста существует в третьих странах, которые могут привлекаться к исполнению этого решения, но Украине надо вести переговоры и требовать признания своего внутреннего закона.

"Поэтому на месте российских авиакомпаний я бы рассчитал этот риск и четко для себя определил, что эти самолеты, которые летали в Крым, за рубеж будут летать только по безопасным маршрутам, в те страны, которые совершенно однозначно не пойдут на эти требования Украины", — сказал Алексей Исполинов.

"Но если самолет терпит бедствие и приземляется на территорию Украины — тут, конечно, самолет будет арестован 100%", — добавил юрист.

Каким может быть ответ России

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер Совмина РК Георгий Мурадов предупредил украинские власти, что в случае конкретных шагов по аресту российской собственности, им надо готовиться к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса в России.

"Заявление украинских властей о виртуальном аресте российских самолетов — не просто покушение на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумное провоцирование России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало, — сказал Мурадов в комментарии РИА Новости.

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Темы крым украина самолеты алексей исполинов
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