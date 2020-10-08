Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области

Причина пожара на военном складе в Рязанской области — халатность, считает эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский.

В Рязанской области загорелся склад бывшей воинской части

Это склад боеприпасов или заброшенный дом?

В Рязанской области 7 октября загорелись военные склады. Основная версия — от загоревшейся травы. В среду снаряды разрывались каждые пять-десять секунд, сейчас интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту, сообщает Минобороны. По предварительным данным, погибших нет. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом эвакуировали местных жителей - 1600 человек.

В области объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС). На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. На место ЧП направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. Также планируется использовать военно-транспортные самолеты Ил-76 с противопожарным оборудованием на борту.

Склад был плохо оборудован противопожарными средствами

Как сказал "Правде.Ру" эксперт-взрывотехник, генерал-майор железнодорожных войск Виктор Поплавский, склад был плохо оборудован противопожарными средствами, не было защитной полосы вокруг склада, и поэтому по траве огонь переметнулся на территорию склада.

"Там еще вал должен быть сделан, это называется "обваловка" склада. Я не знаю, сделан там он или нет. Но защитной перепаханной полосы не было, и огонь переметнулся на территорию склада", — отметил эксперт.

По мнению специалиста, склады боеприпасов в местах проживания людей, где проходят оживленные дороги, "если соблюдать все меры безопасности, можно располагать", но надо "очень жестко" соблюдать меры пожарной безопасности.

"Все склады ранее были оборудованы специальными валовыми защитами. То есть, даже взрывная волна не могла достигнуть поселка, она уходила вверх. Но, к сожалению, не все эти мероприятия выполняются. Поэтому происходит такая беда", — отметил эксперт.

Роботы уберут "кучность" боеприпасов

По словам взрывотехника, для ликвидации пожара нужна спецтехника, которую уже пригнали.

"Этими роботами они растащат эту кучу боеприпасов, уберут их кучность — тогда взрывов будет меньше, постепенно все будет потушено", — успокоил Виктор Поплавский.

За последние 10 лет в России 13 раз горели военные склады. В 2018 и в 2020 годах горел один и тот же склад около посёлка Пугачёво Удмуртии, в 2019 году пожар и взрывы произошли в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа близ д. Каменка в Ачинском районе Красноярского края.

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