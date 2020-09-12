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Автор Ирина Гусакова

Владимир Самарин: "Адвокаты в роли наблюдателей за выборами — это очень смелое решение"

Вице-президент Гильдии российских адвокатов оценил наблюдение за выборами в Чувашии и работу Единого информационного центра. Владимир Самарин в последние дни побывал на избирательных участках в разных районах республики, пообщался с участниками процесса и поделился своим мнением с нашим корреспондентом.

Владимир Самарин:

— Владимир Алексеевич, оцените уровень подготовки членов УИК в Чувашии. Есть ли проблемы с юридической грамотностью? Насколько строго на избирательных участках соблюдают требования законодательства?

— Пробелы, конечно, есть. Не назову их критичными. Но до идеала далековато, особенно в сельской местности. На одном участке я не нашел бюллетеня о ходе голосования. Указал на это председателю комиссии, та быстро исправилась. Она почему-то думала, будто информация должна быть вывешена только в последний день голосования, 13 сентября. На одном участке заметил агитационный материал кандидата от "Единой России". Но в целом уровень нормальный, для России средний. Ведь на участках работают в основном бюджетники, люди старше среднего возраста. Они — не профессиональные юристы, выборами занимаются постольку-поскольку. Но в общем, на мой взгляд, их уровень не влияет как-то критично на качество процесса.

— Как оцените выборы, которые сейчас идут в Чувашии? Насколько их можно назвать прозрачными?

— Мне очень понравились две вещи, которые здесь организованы.

  • Во-первых, Единый информационный центр.

Вижу, что идет огромный поток информации, причем в режиме онлайн. И не только из официальных источников, но и со всей территории региона, даже из дальних сел. Это очень важно, потому что позволяет контролировать процесс, свести к минимум административное вмешательство, произвол власти.

  • Вторая история — это Штаб общественного наблюдения.

Редко где в регионах идут на такой шаг. В Чувашии же посадили волонтеров, которые в онлайн-режиме следили через видеокамеры за тем, что происходит на избирательных участках. Причем мониторингом занимаются молодые люди, которые на "ты" с современной техникой, с современными технологиями. Это — очень смелое решение. А ведь еще созданы мобильные группы, которые готовы выезжать на участки и разбираться там с жалобами, обращениями и прочими инцидентами. Хорошая идея, причем она еще и реально воплощена.

— В Штабе общественного наблюдения работают адвокаты. Насколько это важно?

— Очень важно. Это может в корне изменить всю выборную ситуацию.

  • Во-первых, то, что за выборами наблюдают не случайные люди, а профессионалы — это уже совсем другой уровень, гораздо более высокая степень компетентности. Адвокаты в среднем намного профессиональнее обычных юристов.
  • Во-вторых, у них гораздо больше полномочий.
  • И в-третьих, адвокат по природе своей оппозиционен.

С кем он спорит в суде? С прокурором, с представителем следствия, то есть с представителями власти. Поэтому адвокат изначально настроен на то, чтобы власти оппонировать. Именно поэтому участие республиканской адвокатской палаты придает особый колорит кампании.

Особенно эта история симпатична тем, что ее устроили люди, не зависимые от действующей власти. Я говорил с руководителями Штаба общественных наблюдателей и Единого информационного центра. Понимаю, что у них нет никаких договоренностей с властями, с партийными структурами, что они абсолютно свободно выражают свое мнение. И они вольны в своих действиях. Это очень важно, особенно сейчас, когда в Чувашии фактически меняется власть. Единственное, чего я хотел бы пожелать тем, кто ведет избирательные процессы в Чувашии — чтобы эта новинка не потерялась на следующих выборах. Чтобы за следующими кампаниями тоже наблюдали люди, мыслящие критично и не зависящие от тех, кто претендует на власть.

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Темы выборы чувашия наблюдатели владимир самарин
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