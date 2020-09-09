"Шоковая терапия" Николаева — как удалось преобразить политическую жизнь Чувашии?

Данные социологических исследований и экспертная аналитика подтверждает уверенную победу исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева на предстоящих выборах. Менее чем за год Николаеву удалось перезапустить политическую жизнь в регионе, проведя своеобразную шоковую терапию политической жизни региона. Накануне выборов стоит признать — смелое решение Николаева оказалось эффективным, а региональная политика готова войти в новый этап развития.

Действующему главе Чувашии удалось осуществить переход сложившейся авторитарной власти, которая складывалась на протяжении многих последних лет, к системной демократической оппозиции. Сегодняшний раскол проходит не по идеологическим мотивам. Сегодня линия раскола между теми, кто приветствует перемены, готов меняться сам, становиться актором новой, более демократичной политики — и теми, кто пытается сохранить старый порядок, остаться его частью, навязать старые правила игры.

Этот сложный и для многих болезненный процесс рушит устоявшиеся связи и ставит каждого регионального политика перед нелегким выбором, любой вариант которого содержат риск: никто не знает, насколько успешными будут перемены, как далеко зайдут, не случится ли отката.

По впечатлению от полугода нового руководства регионом — у Олега Николаева получается. Он делает все, чтобы заменить авторитарную модель правления на новую, демократическую, открытую, опирающуюся на реальное волеизъявление народа. Он понимает, что сопротивлению оставшихся старых элит может противопоставить только реальную поддержку большинства избирателей Чувашии и тех элит, которые готовы к переменам и приветствуют их.

Накануне выборов можно подвести промежуточные итоги. Николаев последовательно разрушает "электоральную вертикаль", заточенную под обеспечение "нужного" результата голосования. Созданные им коммуникационные площадки, где осуществлялся контакт между кандидатами и местными депутатами, позволили пройти муниципальный фильтр всем кандидатам, которые приложили для этого реальные усилия. Все кандидаты получили равный доступ к СМИ, никто не препятствует их общению с избирателями, а чтобы облегчить прямой контакт с населением, им были даже выделены специальные помещения под встречи.

Для контроля над выборами создан Штаб общественного наблюдения, к сотрудничеству с которым привлекаются все желающие — кандидаты, партии, общественные организации. Он обеспечит полную открытость процесса голосования для общественного контроля. На выборах будет работать медиацентр, который обеспечит СМИ и общественникам оперативный доступ к любой информации. Все это — следствие инициатив непосредственно Николаева.

Политика Николаева свидетельствует о том, что поражения на выборах он не боится — действительно, социология подтверждает его "победный" рейтинг. Но ему очень важно, чтобы эта победа была честной и не вызывала сомнений ни у кого. Это необходимо для обеспечения дальнейших глубоких преобразований в республике.

Именно поэтому Николаев подготовил к выборам детально проработанную программу и предпринял максимум усилий для ее донесения до избирателей. Его принцип: люди должны голосовать не за фамилию в списке, а за план конкретных действий, который предлагает кандидат. Выборы должны быть конкуренцией программ.

За последние полгода Николаев заложил необходимые условия для дальнейшей эволюции чувашского политический ландшафта, придал импульс развитию новых политических сил, формированию конкурентной политической среды. Кто сможет выжить в новых условиях, а кто покинет сцену — зависит от готовности политиков действовать и изменяться.