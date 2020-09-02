Владислав Ганжара рассказал, заставит ли ООН Украину дать воду в Крым

Россия должна добиваться давления на Украину со стороны ООН по вопросу обеспечения водоснабжения Крыма, считает политолог Владислав Ганжара. комментариев 0 поделились Обезвоженный полуостров: в Крыму решают проблему нехватки пресной воды

Когда наступит гуманитарная катастрофа в Крыму

В конце мая зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в Организацию Объединенных Наций (ООН) обращение с призывом осудить действия украинских властей, перекрывших поставки пресной воды на полуостров, и принять меры. Спустя три месяца она получила официальный ответ из профильного комитета.

"В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове", — сказала РИА Новости Наталья Поклонская.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения "в случае гуманитарной катастрофы".

Заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк сказал " Апострофу", что если осенью не будет достаточно дождей, и не будет хватать воды для питья, вот тогда — зимой, настанет именно "гуманитарная катастрофа".

В 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

В Крыму минувшая зима была бесснежной, дождей летом тоже было мало. С 24 июля введен режим экономии. Стало известно, что график подачи воды в Симферополе, который особенно страдает из-за засухи, могут ужесточить: по четным дням будут снабжать одну половину крымской столицы, по нечетным — другую, заявил гендиректор компании-поставщика — ГУП "Вода Крыма" — Владимир Баженов в интервью "Крымской газете".

Власти Крыма и Севастополя, тем не менее, постоянно подчеркивают, что полуостров обеспечен водой и проживёт без возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Украина нарушает права человека в Крыму

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владислав Ганжара, действия

украинских властей в грубейшей форме нарушают права 2,5 миллионов людей,

проживающих на полуострове. Политолог убежден, что нужно на международном уровне поднимать проблему перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

По его мнению, в ООН, в том числе, на Генассамблее, по инициативе Украины и

Соединенных Штатов принимались необъективные резолюции, относительно якобы нарушения прав национальных меньшинств в Крыму. Но при этом ООН на протяжении 6 лет "старалась не замечать" нарушения прав человека на полуострове со стороны Украины — это 4 блокады, которые Крым пережил, отметил Владислав Ганджара.

Политолог указал, что Украина к Северо-Крымскому каналу, который практически на 70-80% обеспечивал полуостров пресной водой и строился в советские годы, "никакого особого отношения не имеет".

Надо дискредитировать Украину и добиться давления на Киев

Владислав Ганжара полагает, что с политикой двойных стандартов ООН по отношению к Крыму и Российской Федерации надо бороться, в этом контексте действия Поклонской он считает "важными".

"Мы должны выносить эту проблему, говорить о ней и, безусловно, должны добиться, по крайней мере, осуждающей позиции Организации Объединенных Наций по отношению к действиям Украины. Мы должны добиваться создания условий давления на Украину со стороны международных структур, в частности, ООН по данному вопросу, поскольку Украина своими действиями в грубейшей форме нарушает права человека в Крыму", — сделал вывод политолог. "Эту объективную линию мы должны продвигать, вне зависимости от того, к чему приведет данная ситуация и как повлияет на власти Украины", — добавил Владислав Ганжара.

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