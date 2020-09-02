Россия должна добиваться давления на Украину со стороны ООН по вопросу обеспечения водоснабжения Крыма, считает политолог Владислав Ганжара.
В конце мая зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в Организацию Объединенных Наций (ООН) обращение с призывом осудить действия украинских властей, перекрывших поставки пресной воды на полуостров, и принять меры. Спустя три месяца она получила официальный ответ из профильного комитета.
"В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове", — сказала РИА Новости Наталья Поклонская.
Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения "в случае гуманитарной катастрофы".
Заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк сказал " Апострофу", что если осенью не будет достаточно дождей, и не будет хватать воды для питья, вот тогда — зимой, настанет именно "гуманитарная катастрофа".
В 2014 году Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.
В Крыму минувшая зима была бесснежной, дождей летом тоже было мало. С 24 июля введен режим экономии. Стало известно, что график подачи воды в Симферополе, который особенно страдает из-за засухи, могут ужесточить: по четным дням будут снабжать одну половину крымской столицы, по нечетным — другую, заявил гендиректор компании-поставщика — ГУП "Вода Крыма" — Владимир Баженов в интервью "Крымской газете".
Власти Крыма и Севастополя, тем не менее, постоянно подчеркивают, что полуостров обеспечен водой и проживёт без возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.
Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владислав Ганжара, действия
украинских властей в грубейшей форме нарушают права 2,5 миллионов людей,
проживающих на полуострове. Политолог убежден, что нужно на международном уровне поднимать проблему перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.
По его мнению, в ООН, в том числе, на Генассамблее, по инициативе Украины и
Соединенных Штатов принимались необъективные резолюции, относительно якобы нарушения прав национальных меньшинств в Крыму. Но при этом ООН на протяжении 6 лет "старалась не замечать" нарушения прав человека на полуострове со стороны Украины — это 4 блокады, которые Крым пережил, отметил Владислав Ганджара.
Политолог указал, что Украина к Северо-Крымскому каналу, который практически на 70-80% обеспечивал полуостров пресной водой и строился в советские годы, "никакого особого отношения не имеет".
Владислав Ганжара полагает, что с политикой двойных стандартов ООН по отношению к Крыму и Российской Федерации надо бороться, в этом контексте действия Поклонской он считает "важными".
"Мы должны выносить эту проблему, говорить о ней и, безусловно, должны добиться, по крайней мере, осуждающей позиции Организации Объединенных Наций по отношению к действиям Украины. Мы должны добиваться создания условий давления на Украину со стороны международных структур, в частности, ООН по данному вопросу, поскольку Украина своими действиями в грубейшей форме нарушает права человека в Крыму", — сделал вывод политолог.
"Эту объективную линию мы должны продвигать, вне зависимости от того, к чему приведет данная ситуация и как повлияет на власти Украины", — добавил Владислав Ганжара.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.