Потёмкинские котельные в Тверской области

Глава Конаковского района Олег Лобановский освоил 120 млн рублей, а перед людьми встал выбор: тепло или горячая вода.

Три года назад в посёлке Городня Тверской области построили новую котельную. Однако построить — не значит запустить в эксплуатацию. С приближением холодов местные жители уже привычно готовятся отапливать свои квартиры при помощи электрообогревателей и газовых плит. Похожая ситуация может сложиться в деревне Ручьи и ещё нескольких населённых пунктах Конаковского района. Местная администрация потратила сотни миллионов рублей, но проблема с отоплением никуда не делась.

Освоение бюджетов

Жители Городни боятся повторения прошлогодней коммунальной катастрофы. Батареи в назначенный день не нагрелись. В конце промозглого октября в посёлке полным ходом шла замена теплотрасс, работы едва успели завершить к Новому году. Трубы теперь новые, но ситуация с отоплением принципиально не изменилась. Такой вывод можно сделать из письма, которое в начале августа направила в адрес главы Конаковского района глава Городенского сельского поселения Екатерина Корнева.

В 2017 году полномочия по теплоснабжению посёлка были переданы районной администрации. В связи с этим Екатерина Корнева просит Олега Лобановского сообщить каким образом — от старой или от новой котельной — будет осуществляться подача тепла в новом отопительном сезоне. По её словам, эта информация необходима для "доведения до жителей с целью недопущения социальной напряжённости". Не только в Городне.

По понятным причинам официально этого никто не подтверждает. Но похожие письма главе района могли направить руководители целого ряда других городских и сельских поселений, в том числе деревни Ручьи — по документам новая котельная была построена там почти одновременно с объектом в Городне. Если всё это правда, то помимо вопроса о том, что будет с жителями Конаковского района с наступлением холодов, у нас возникает ещё три.

Первый: куда делись более 120 млн рублей из бюджетов разного уровня, которые были выделены на модернизацию теплоснабжения в Конаковском районе?

Второй: почему предыдущий вопрос Олегу Лобановскому не задаёт прокуратура и Контрольно-счётная палата Тверской области?

Третий: неужели только вмешательство на федеральном уровне позволит решить эту, в общем-то, не самую большую проблему в масштабах страны?

Пока мы добиваемся ответов на эти вопросы, стоит рассказать читателю, каким образом в Тверской области появились эти, по всем признакам, бутафорские котельные.

Схема Лобановского

Контракты на реконструкцию котельных в посёлке Городня и деревне Ручьи команда Олега Лобановского начала заключать, едва получив полномочия по теплоснабжению. Это случилось в 2017 году. Каждая из котельных обошлась налогоплательщикам в 22,8 млн рублей. Обе котельные спроектированы для работы в четырёхконтурной схеме: две трубы на отопление, две — на горячую воду. Проблема в том, что и в Городне, и Ручьях сети были устроены иначе. Проектировщики и чиновники администрации, принимавшие работу, не учли, что теплосети и разводка в домах имели иную, двухконтурную систему — подключив в дом отопление, коммунальщики оставили жильцов без горячей воды. Новые котельные построили, а сеть для них — нет. Почему?

Трудно не заподозрить, что заказ на строительство именно таких котельных был размещён администрацией Конаковского района для того, чтобы увеличить смету и, соответственно, прибыль дружественных чиновникам компаний-подрядчиков. Подтвердить или опровергнуть эти подозрения могут только правоохранительные органы.

Невозможность подключить новые котельные к существующим сетям, похоже, стала для Олега Лобановского внезапным открытием. Поэтому и пришлось вместе с началом отопительного сезона перекапывать улицы посёлка для замены труб. Знал бы заранее — сделал бы всё летом. Но октябре 2019 года городенские пенсионеры замерзали в своих квартирах, а в помещениях местного детсада температура воздуха не поднималась выше +10 градусов (при норме не менее +20-ти). Замена теплосетей в Городне обошлась бюджету примерно в 37 млн рублей, в деревне Ручьи — примерно в 22 млн рублей. В полтора раза больше, чем строительство самих котельных! Уличные сети поменяли, а разводка в домах осталась прежней — двухконтурной. Подключив в дома отопление, чиновники оставили жильцов без горячей воды. Но и это ещё не всё.

Спустя три года после завершения строительства новых котельных в посёлке Городня и деревне Ручьи (а также, по всей видимости, в деревне Кошелево и селе Селихово) эти объекты не получили лицензии Ростехнадзора. В сентябре 2017-го Конаковская межрайонная прокуратура потребовала от муниципального предприятия "Районные тепловые сети" (МУП "РТС") обеспечить лицензирование котельных в указанных населённых пунктах. Проверка, проведённая в декабре 2018 года показала, что подчинённые Олегу Лобановскому коммунальщики этого не сделали. В августе прошлого года прокурор выиграл иск против МУП "РТС" с аналогичными требованиями. Но стоит ли удивляться, если и сейчас, накануне очередного отопительного сезона, котельные в Конаковском районе Тверской области не имеют необходимых лицензий? Тем более, что дальше предписаний Ростехнадзора и прокуратуры, а также скромных штрафов для подчинённых Лобановского дело не заходит.

Жители Городни рассказывают, что поскольку новую котельную не ввели в эксплуатацию, посёлок по-прежнему отапливается от старой. При этом, судя по всему, по поручению главы района, тепло гонят транзитом через новый объект, по сути, имитируя его работу. Если так, то администрация района может списывать бюджетные деньги на эксплуатацию новой котельной. На фоне предыдущих скандалов вокруг Олега Лобановского, эти рассказы не выглядят неправдоподобными.

Хозяин района

В начале 2019 года прокуратура указала главе Конаковского района Тверской области на конфликт интересов в случае предоставления земельных участков близким родственникам. Речь шла о созданном тремя годами ранее кооперативе "Городенские дачи". В числе пайщиков, получивших землю в живописном месте на берегу Волги, получили жена и сын Олега Лобановского, а также дочь его заместителя Татьяны Веряскиной. После внимания со стороны надзорных органов глава района расторг с ними договора аренды. Однако среди пайщиков "Городенских дач" остались несколько человек с пропиской в Норильске — родном городе Лобановского, которые без его содействия вряд ли могли получить участки в Тверской области на тех же условиях, что и местные жители. Злые языки говорят, что речь может идти о неких авторитетных бизнесменах и чиновниках высокого ранга перед которыми у районного начальника могут быть некие финансовые обязательства.

Городня — не единственное место, где может происходить подобное. Если довериться словам местных жителей, сомнительные истории с распределением земли в Конаковском районе происходили в таких населённых пунктах, как Вахонино, Юрьево-Девичье, Новозавидовское, Редкинское и ряде других. Уникальная природа, близость Волги и элитные коттеджные посёлки делают эту землю чуть ли не золотой. Если так, то получается, что Олег Лобановский, по сути, превратил вверенный ему муниципалитет в источник личного обогащения, а правоохранительные органы Конаковского района как будто закрывают на это глаза.

Показательными можно считать действия местных силовиков после ДТП с участием Лобановского в августе прошлого года. Глава района ехал на своём внедорожнике по одной из конаковских улиц и врезался в бетонный столб.

Сотрудники ГИБДД, по всей видимости, не стали отправлять его на медицинское освидетельствование, прямо на месте решив, что он был трезв. Местные СМИ назвали причиной аварии "утомлённое состояние" главы района. Где он успел так устать к обеду понедельника, осталось неясным.

Пока не рвануло

В своём письме на Екатерина Корнева сообщила Лобановскому о риске "социальной напряжённости", связанном с проблемами с отоплением в Городне. Но, помимо этого, наличие в посёлке котельной, которую отказался лицензировать Ростехнадзор, может привести к техногенной катастрофе. В решении Конаковского городского суда, который год назад в очередной раз обязал МУП "РТС" получить лицензии на котельные в Городне, Ручьях, Кошелеве и Селихове, указано, что речь идёт о взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектах.

Повторим: только в Городне и посёлке Ручьи на строительство котельных и перекладку труб потрачено более 100 млн рублей. Лишь 20% этой суммы пришлось на бюджет Конаковского района, остальные деньги были выделены из областного бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Поскольку Тверская область является дотационным регионом, то, по сути, речь идёт о деньгах из федерального бюджета. Котельные не работают, люди сидят без горячей воды и боятся остаться зимой без отопления. Неужели тем, кто это устроил, в очередной раз всё сойдёт с рук?