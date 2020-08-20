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Автор Ирина Гусакова

Чувашия переняла опыт московских общественников

Россия » Поволжье » Чебоксары

Политическая жизнь Чувашии давно нуждается в обновлении и использовании новых подходов, а местные выборы — в большей открытости. Многие в регионе потеряли надежду, что могут повлиять на итоги голосования, поэтому реже стали участвовать в выборах. Во многом это следствие политики бывшего руководства региона, смена которого запустила глубокие общественно-политические и экономические изменения в республике.

Создание Штаба общественного наблюдения за выборами стало одной из инициатив новой власти в лице исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева, призванных исправить сложившуюся ситуацию. Николаев участвует в предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца. Его предложение, направленное на повышение качества выборного процесса, было поддержано республиканской Общественной палатой 18 августа.

Для Чувашии это важное событие, так как последние годы местная власть не выступала с инициативами, призванными повысить демократичность и прозрачность выборов. Однако Олег Николаев продолжает работу по обеспечению условий для честных выборов в регионе.

Ранее Совет муниципальных образований республики с подачи руководителя региона обеспечил всем кандидатам на выборах главы Чувашии равные условия прохождения муниципального фильтра. Для этого в районах были организованы коммуникационные площадки, где кандидаты встречались с муниципальными главами и депутатами, представляли им свои программы, отвечали на вопросы. Это позволило пройти регистрацию на выборах пяти кандидатам, обеспечив высокий уровень конкурентности.

Штаб общественного наблюдения — независимая структура, которая намерена выступить одним из главных гарантов честного голосования и подсчета голосов. Она займется не только сбором и распространением информации о возможных нарушениях, но и координацией работы общественных организаций на выборах, обучением наблюдателей. Похожий Штаб уже продемонстрировал эффективность в Москве, что укладывается в логику Николаева по использованию лучших федеральных наработок.

Николаев призвал учитывать и использовать опыт общественников при проведении выборов в республике. Эта избирательная кампания должна изменить отношение к выборам не только местных политиков, но и избирателей. Молодое поколение, которое получит право голоса в ближайшие пять лет, должно видеть пример открытых и честных выборов, осознать важность выборного процесса.

В этом году предстоит трехдневное голосование на выборах не только Главы Чувашии, но и депутатов всех муниципальных собраний республики. Конкуренция будет высокой. Уже сейчас фиксируется высокая активность общественников, партийцев и просто активных и неравнодушных граждан.

На этом фоне формирование Штаба общественного наблюдения должно помочь объединению всех людей, заинтересованных в честных выборах, независимо от их политических взглядов. Естественно, что в его состав войдут не только представители Общественной палаты Чувашии, но и члены всех участвующих в выборах политических партий, представители кандидатов на пост главы Чувашии.

Первоочередная задача, которую ставит перед собой руководство Штаба общественного наблюдения — это менее чем за месяц до выборов подготовить свыше 2 тысяч наблюдателей, которые будут информировать о ходе голосования. Будущим наблюдателям окажут правовую поддержку, расскажут о правах и обязанностях, о методах фиксации нарушений и мерах реагирования. Из них будет сформирована сеть, которая исключит любые попытки исказить результаты голосования.

В сентябре в Чувашии пройдут выборы Главы Чувашской Республики, а также выборы депутатов в органы местного самоуправления. 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование, а 13 сентября остается основным днем голосования.

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Темы выборы губернаторы олег николаев республика чувашия
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