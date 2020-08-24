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Автор Инна Новикова

Столица жирует, а регионы пустеют

Россия

Почему регионы нищают? Москва, Санкт-Петербург и считанный ряд сырьевых регионов-везунчиков просто катастрофически опережают остальные субъекты по уровню жизни. Из 33 регионов-доноров осталось всего 13. Какие госпрограммы нужны, чтобы решить проблемы территорий в целом, а следовательно поднять всю Россию? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" Инне Новиковой рассказал генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

Читайте начало интервью: Федеральные целевые программы — без учёта целей регионов

— Игорь Ильич, в докладе доктора наук Натальи Зубаревич по развитию регионов сказано, что большая проблема в том, что 60, а то и 70% российских регионов не имеют конкурентных преимуществ. У них просто нет возможностей для успешного развития.

Они есть у Тюменской области, повезло Ямалу и ХМАО с нефтью и газом, а Тюмени с ними. Но у большинства ничего нет. И что делать? Какие-то туристические проекты? Это — хорошо и правильно, но опять же не везде это получится поставить на широкую ногу.

Конечно, надо развивать реальное производство, но для этого нужны средства, их всегда не хватает даже на повседневные нужды. Привлекать инвесторов надо, но их число и размер инвестиций — тоже не резиновые, на всех не хватит…

Курганский губернатор говорил мне лет ещё пять-шесть назад, что нужны именно комплексные государственные программы, которые должны финансировать в равных долях центр и регион. И не должен губернатор бегать по Москве и вытрясать деньги на разные отдельные мелочи.

Федеральный центр должен заботиться о регионах, а у нас получается, что надо постоянно все пробивать, чтобы средства на каждое направление или даже на отдельные объекты отхватить. У них есть интересные проекты, очень нужные для развития всей области, но не получается достать на них денег, потому что они не вписываются в госпрограммы.

— Губернатор говорил совершенно правильно. Именно об этом все специалисты говорят. Ещё в 1998 году была утверждена отдельная федеральная целевая программа развития Курганской области. Именно благодаря этой программе в те — самые сложные — годы удалось сохранить Курганмашзавод, Шадринский и Курганский заводы автобусов, потому что деньги шли непосредственно в Курганскую область.

Конечно, средств было тогда недостаточно, это были смутные годы. Курганская область была в тяжелом положении. Надо было, в первую очередь, списывать накопившиеся долги с предприятий, которые в них просто тонули и не могли ничего сделать. Тогда это и было сделано, потому что по этой программе решались именно проблемы Курганской области.

Нестыковки

Теперь же проблемы регионов пытаются решить разными отраслевыми федеральными программами, предлагая им в них участвовать, но это — разные несвязанные направления и величины. Этим не решаются проблемы областей и республик в целом, а только отдельные вопросы. В этом и есть принципиальная разница.

И сегодня регионам нужны индивидуальные программы, которые направленные на комплексное развитие, а не на какие-то частные, узкоотраслевые проблемы, абсолютно не связанные друг с другом. В этом и есть подвох.

Только нормальными всесторонними программами можно решить проблемы на местах в целом, восстановить нужные предприятия, создать необходимую инфраструктуру. Это и есть самое главное.

Возможности

Чем сегодня располагает губернатор, если у него нет конкурентного преимущества? У него инструменты какие-то есть? — Практически никаких. А ведь регион — это открытая система. У нас никаких границ нет. Самый простой механизм: губернатор мог бы распределять государственный заказ своего собственного региона.

Но у нас же так нельзя. Он не может своим предприятиям оказывать преференции даже при выполнении своего собственного государственного заказа. Это нарушает конкурентность в пределах всей страны. Вы дайте губернатору хоть какие-то механизмы, чтобы он мог развивать свой регион, а не только встраиваться в те механизмы, которые предлагает федерация.

А федерация предлагает сегодня очень много отдельных механизмов, но большинство из них — это механизмы для отдельных хозяйственных субъектов, а не для регионов. Почти никакие деньги в этих механизмах не доходят до регионов. Поэтому региону как открытой системе, конечно, гораздо труднее конкурировать. Хоть какие-то механизмы дайте губернатору, раз он отвечает за развитие своей территории.

— Есть еще одна большая застарелая проблема. Огромное количество региональных предприятий вошли в большие синдикаты, концерны, всевозможные объединенные структуры, главки которых находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

В итоге основные налоги уходят туда. В регион они платят крайне мало. В Омске — очень много таких производств, огромный "Нефтеоргсинтез" тоже зарегистрирован в столице. Там говорят: дым — омичам, а деньги — москвичам. Почему возникла такая тяжелая для регионов ситуация? И как ее можно исправить?

— Для регионов это, действительно, очень тяжелая ситуация. Понятно, что в 1990-е годы перерегистрация шла потому, что надо было быть ближе к источнику денег. Если вы были зарегистрированы в Москве, у вас были возможности получать кредиты, взаимодействовать с крупными банками, центральными властями и прочее. Это была вынужденная мера.

Налоги

Неправильно, что из-за изменения налоговой политики налоги платятся там, где зарегистрировано предприятие, а не где фактически работает. Это тоже показывает, что региональная политика никак не увязана с налоговой политикой.

По существу, сегодня в распоряжении региона есть только один серьезный налог — налог на доходы физических лиц. Всеми остальными налогами они зачастую вынуждены жертвовать, для того чтобы создать так называемый инвестиционный климат.

Приходите к нам, говорят все губернаторы, вы будете только НДФЛ платить, от всех остальных налогов мы откажемся. Налогом на землю, на имущество — всем готовы жертвовать, лишь бы сохранить НДФЛ. Такой подход — практически везде, поэтом тоже ничего не дает регионам, их проблем не решает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы налоги россия дотации регионы программа игорь меламед экономика россии
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