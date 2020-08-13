Политтехнолог Алексей Мухин препарирует ситуацию в Хабаровском крае

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Кто режиссирует протестные настроения на Дальнем Востоке и какие политтехнологи оказывают консультации экс-губернатору Хабаровского края? Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова продолжает разговор о протестах в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным.

"Блатные" ли требования у протестующих Хабаровского края

— Когда идет речь о почти ста тысячах, почему вы считаете, что это действительно "блатные" требования? Если бы люди были не согласны с организованными митингами, наверное, они бы не пришли.

— Вы неправильно поняли относительно "блатных" требований. Я просто привел модель, которую блатные используют для того, чтобы оказать давление на тюремную администрацию. Я сказал условно "блатные". Мы говорим о некоторых криминальных группах, которые в силу специфики бэкграунда оказались связанными с командой Фургала, которые производят то, что они производят сейчас. Это первое. Второе, свидетельства многотысячных единоразовых выходов у вас есть? В Министерстве внутренних дел, которое за это отвечает, таких цифр нет.

— Цифры разнятся сильно.

— В воображении наших протестных лидеров счет идет на миллионы. Учтите, что технические возможности съемок с определенного ракурса позволяют из трех сосен целый сосновый бор представить. Поэтому, пожалуйста, по цифрам не надо. Есть люди, которые искреннее выходят, верят в то, что делают. Есть координаторы, которые этим занимаются. Есть постоянные люди, которые ждут своего часа, чтобы начать погромы и так далее. Препарирование этого процесса — дело увлекательное.

Осторожнее с общественным мнением. Учтите, там есть вполне конкретные интересы и вполне конкретные направления этой активности, которые уже отслежены и которые являются совершенно не политическими факторами.

Ситуация срежиссирована политтехнологами

— На самом деле Дальний Восток — криминальный регион?

— Мы уже навесили на один город ярлык "Бандитский Петербург", поэтому "криминальный Дальний Восток" не надо говорить. В свое время я написал книжку "Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений". Книжка историческая, она препарировала криминальный мир, который действовал и продолжает действовать на территории Российской Федерации, в том числе дальневосточный криминальный мир. Когда господин Фургал победил на выборах, у меня глаза расширились. Бэкграунд этого человека очень известен. У нас демократическая система, поэтому президент и администрация президента вынуждены были смириться с выбором народа. Но на то, что этот человек начал делать, последовали ответные действия.

— На самом деле я не могу ничего сказать ни за, ни против. Но видела видео его выступления на Дальневосточном форуме, он говорил очень конкретные и разумные вещи.

— Вы говорите как женщина. Вам понравился человек. Многие люди, многие опасные люди действительно обладают серьезной харизмой. Это их хлеб, они так делают свою карьеру и зарабатывают деньги. Вы заметили, наверное, я стараюсь не увязывать жестко фигуру Фургала и местный авторитет. Это не мое утверждение. Просто группы поддержки Фургала имеют отношение к криминалитету.

Фургал очень грамотно себя повел в заключении. Он сказал, что ничего не знает о протестах и не хотел бы ничего знать. Это лишний раз говорит о том, что с ним работают политтехнологи, которые советуют ему, что нужно говорить, а что не нужно.

Это лишний раз свидетельствует о срежиссированности ситуации. Я грешу, конечно, на определенные группы влияния, которые считаю очень специфическими.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер