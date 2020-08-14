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Автор Инна Новикова

Федеральные целевые программы — без учёта целей регионов

Россия

Генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед и главный редактор издания "Правда.Ру" Инна Новикова обсудили взаимоотношения столиц и периферии.

— Как сейчас выстаивается региональная политика в России?

— Почему Москва и Санкт-Петербург катастрофически опережают другие регионы по уровню жизни?

— Почему в России раньше было 33 региона-донора, а теперь осталось всего 13?

— Кому выгодна налоговая централизация в стране?

— Игорь Ильич, тема у нас — сложная: Москва и регионы; противостояние и сотрудничество столицы с огромной территорией, которая занимает первое место в мире; наша региональная политика; как развиваются регионы. Вы пишете федеральные программы развития российских регионов. Почему тогда ваш центр — международный?

— Дело в том, что мы занимаемся написанием программ уже больше двадцати пяти лет и пишем программы не только для российских регионов. У нас есть документы, которые связаны с развитием регионов и стран на постсоветском пространстве, и даже в Африке. Поэтому мы действительно занимаемся этим профессионально и в международном масштабе.

— Теперь бывшие советские республики — это уже международный масштаб. Как вы оцениваете региональную политику нашей власти? Да и есть ли она на самом деле? Как сейчас складываются взаимоотношения федерального центра и регионов? Они как-то выстраиваются, или все происходит ситуативно? Какие цели и задачи в этом? Какие направления взаимодействия?

— Принципиальный момент в развитии регионов связан не только с региональной политикой. У нас произошел переход от федеральных целевых программ, которые решали конкретные проблемы, и финансирование шло для решения определенных проблем.

Сначала выделяют, потом решают

Государственные программы сейчас строятся так, сначала распределяют, выделяют средства, а потом уже решают, какие вопросы нужно и можно решить на эти деньги. Принципиально изменилась позиция. Вы уже не развиваете регионы, а вы выделяете региону деньги и смотрите, что он на эти деньги может сделать.

Второе принципиальное место: раньше мы развивали конкретные регионы, сейчас деньги распределяются, в первую очередь, по отраслевому принципу. Да, есть отдельные программы по федеральным округам: Дальний Восток, Крым и Севастополь, Северный Кавказ.

Если взять Дальний Восток, который собрались активно развивать, то все равно не имеется комплексной программы развития Дальнего Востока, а есть программы здравоохранения, образования и другие, в которых может быть раздел по Дальнему Востоку. А комплексность развития при этом теряется.

В программе 2007 года — последней большой комплексной программе Дальнего Востока — действительно можно было увязать между собой разные мероприятия. Сегодня этого не происходит. Есть отдельные нарезки по отраслям, но даже не по регионам.

Правая рука не ведает левую

А министерство, которое должно за этим следить, лишь контролирует, как развивается. Министерство здравоохранения — медицину на том же Дальнем Востоке и в других регионах, Министерство образования — образование, и так далее.

Но ведь главное для Дальнего Востока — это развитие инфраструктуры, а оно происходит уже само по себе, внесистемно. Существует большое количество проектов, которые могли бы давать колоссальный эффект, являются чуть ли не убыточными из-за того, что инфраструктура не готова.

Можно перечислять долго эти проекты и проблемы, но специалисты и так знают, а неспециалистам это многое не скажет. Поэтому вот это смещение — сначала деньги, потом результаты — действительно не дает эффекта в совершенно конкретном вопросе.

— Почему выбрана такая неэффективная система? И почему так происходит, что достаточно серьезные финансовые вливания практически не дают результата? Как можно было бы с пользой, эффективней тратить эти деньги, развивать конкретные регионы, отрасли и все вместе?

— Развивать регионы без отраслей нельзя. У вас всегда будут какие-то сферы, которые не будут стыковаться между собой. Из-за этого будут потери как в отраслевом смысле, а для регионов — тем более. Государственные программы не являются эффективными инструментами. А самое главное — нет комплексности подхода.

— Как добиться комплексного подхода?

— Когда вы развиваете регион и у вас в регионе — отдельная программа, вы четко знаете: если у вас железная дорога увеличит провозную способность на какую-то величину, то вы ее можете заполнить. Поэтому это заранее должно быть увязано с бизнесом и с железной дорогой. Если где-то нет необходимой инфраструктуры, именно там и надо строить.

Если вы собираетесь строить очень крупный объект, то значит, вы должны сразу продумывать и всю социальную сферу. Сегодня таких проектов на весь Дальний Восток один-два и обчелся. Судостроительный комплекс "Звезда" — неплохой пример, где есть инфраструктура.

Но опять же — железная дорога пока отстает от тех возможностей, которые надо. Возможности развития "Звезды" как кластера тоже пока используются не в полной мере. И люди, которые уже давно живут и работают там, сегодня оказались второго сорта.

Для новой "Звезды" строится микрорайон, а из старой "Звезды" почему-то невозможно переселить людей из аварийного и ветхого жилья. Вот это и есть не полная комплексность. Просто все решают свои проблемы на те деньги, которые им удалось получить.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы регионы игорь меламед экономика россии федеральная программа развития
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